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Świadczenie pielęgnacyjne. Czy wzrośnie w 2027 roku?

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11 sierpnia 2026, 11:12
[Data aktualizacji 11 sierpnia 2026, 14:21]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z niepełnosprawnością?
Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z niepełnosprawnością?
Shutterstock

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Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie od stycznia 2027 roku. Oficjalną kwotę podwyżki poznamy w listopadzie. Jeśli plany rządu dotyczące wysokości minimalnej płacy się nie zmienią, to - podobnie jak w ubiegłym roku - nie będzie to wysoki wzrost.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne po ostatnich zmianach przysługuje rodzicom i określonym opiekunom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, legitymującego się odpowiednim orzeczeniem. Chodzi tu o orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci w wieku powyżej 16 lat) lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

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Jest to zatem ważna forma pieniężnego wsparcia opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Gminy wciąż wypłacają też tzw. „stare świadczenie pielęgnacyjne” na zasadzie praw nabytych. Dotyczy to opiekunów, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, by opiekować się członkiem rodziny ze znaczną niepełnosprawnością.

W 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Co ważne, kwota ta dotyczy zarówno „nowego”, jak i „starego” świadczenia pielęgnacyjnego.

Na czym polega waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego?

W przeciwieństwie do innych świadczeń rodzinnych (takich jak chociażby zasiłek pielęgnacyjny) świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Jest ona zagwarantowana w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ustawą:

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kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia;

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• waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, którym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja;

• wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalanego w powyższy sposób zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką w 2027 roku

Rada Ministrów proponuje, by w 2027 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4950 zł. Wartość ta jest zatem analogiczna do kwoty przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Ważne

Jeżeli w przyszłym roku pensja minimalna wzrosłaby do kwoty 4950 zł, to świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2027 r. wyniosłoby 3488 zł. Wzrosłoby zatem o 102 zł. Trzeba jednak pamiętać, iż nie jest to ostateczna kwota.

W toku prac legislacyjnych może się bowiem zmienić wysokość minimalnej pensji, a co za tym idzie – również świadczenia pielęgnacyjnego. Tak było przykładowo w 2024 roku, kiedy rząd zdecydował, iż płaca minimalna na 2025 rok będzie wyższa od zakładanej w pierwotnym projekcie. Oficjalne rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu na 2027 rok powinno pojawić się do polowy września 2026 r.

Świadczenie pielęgnacyjne [FAQ]

Moje dziecko w wieku 10 lat nie otrzymało puntu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Czy mimo to gmina przyzna nam świadczenie pielęgnacyjne?

Nie, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności zarówno w punkcie 7, jak i 8 powinno zawierać wskazanie „wymaga”. Punkt 7 dotyczy konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Z kolei punt 8 mówi o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czy z powodu braku wymaganych punktów w orzeczeniu można się odwołać?

Tak, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności (PZON). Pismo składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Jeśli strona nie jest zadowolona również z orzeczenia WZON, to może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu składa się za pośrednictwem WZON, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Ile MOPS wypłaci świadczenia wspierającego na dwoje dzieci z niepełnosprawnością?

Jeżeli spełnione są warunki, to świadczenie na dwoje dzieci wyniesie 200 procent kwoty. W 2026 roku jest to zatem 6 772 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 (M. P. z 2025 r., poz. 1127);

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (RD325)

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Źródło: INFOR
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