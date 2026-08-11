Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów

W wielu budynkach wielomieszkaniowych trwają prace mające na celu dostosowanie lokali do zmian wynikających z obowiązujących przepisów. Chodzi o sprawy związane ze zużyciem wody i ciepła. Do kiedy jest czas?

Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań

Nieuchronnie zbliża się koniec wizyt w mieszkaniach inkasentów i osób dokonujących odczytów liczników wody i ogrzewania, do których mieszkańcy bloków przez lata zdążyli przywyknąć. Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się bowiem zmieniły, a czas na dostosowanie do nowych wymogów dobiega już końca. Wodomierze trzeba wymienić na urządzenia ze zdalnym odczytem w terminie do 1 stycznia 2027 r. Celem zmian jest nie tylko usprawnienie rozliczeń zużycia wody i ciepła, ale też lepszy, a przede wszystkim skuteczniejszy monitoring sieci i ochrona przed stratami, czy to wody, czy ciepła. Kto musi przeprowadzić zmiany?

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Zmiany mają przeprowadzić właściciele i zarządcy

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą. W takim przypadku to właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, a osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić go w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Oznacza to, że również właściciel lub zarządca będą zobowiązani do przeprowadzanie w omawianym zakresie wymaganych przepisami zmian. Powinni przy tym pamiętać, że za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły im kary finansowe.

Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów

Nowe zasady będą dotyczyły również rozliczania kosztów zużycia ciepła. Zgodnie z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Analogicznie jak w przypadku wodomierzy, za niedostosowanie się do tych wymogów będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.