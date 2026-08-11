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Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów

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11 sierpnia 2026, 11:36
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów
Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów
Shutterstock

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W wielu budynkach wielomieszkaniowych trwają prace mające na celu dostosowanie lokali do zmian wynikających z obowiązujących przepisów. Chodzi o sprawy związane ze zużyciem wody i ciepła. Do kiedy jest czas?

Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań

Nieuchronnie zbliża się koniec wizyt w mieszkaniach inkasentów i osób dokonujących odczytów liczników wody i ogrzewania, do których mieszkańcy bloków przez lata zdążyli przywyknąć. Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się bowiem zmieniły, a czas na dostosowanie do nowych wymogów dobiega już końca. Wodomierze trzeba wymienić na urządzenia ze zdalnym odczytem w terminie do 1 stycznia 2027 r. Celem zmian jest nie tylko usprawnienie rozliczeń zużycia wody i ciepła, ale też lepszy, a przede wszystkim skuteczniejszy monitoring sieci i ochrona przed stratami, czy to wody, czy ciepła. Kto musi przeprowadzić zmiany?

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Zmiany mają przeprowadzić właściciele i zarządcy

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą. W takim przypadku to właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, a osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić go w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Oznacza to, że również właściciel lub zarządca będą zobowiązani do przeprowadzanie w omawianym zakresie wymaganych przepisami zmian. Powinni przy tym pamiętać, że za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły im kary finansowe.

Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów

Nowe zasady będą dotyczyły również rozliczania kosztów zużycia ciepła. Zgodnie z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Analogicznie jak w przypadku wodomierzy, za niedostosowanie się do tych wymogów będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.

Podstawa prawna

ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 757)

art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868)

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Źródło: INFOR
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