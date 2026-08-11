REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Wybory » Wybory prezydenckie » Ile trwa kadencja prezydenta i ile dni zostało do następnych wyborów?

Ile trwa kadencja prezydenta i ile dni zostało do następnych wyborów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 11:44
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Prezydent RP Karol Nawrocki
Ile dni do końca kadencji prezydenta Nawrockiego? Kiedy kolejne wybory prezydenckie? Znamy daty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta RP. Od tego dnia biegnie pięcioletnia kadencja, która zakończy się 6 sierpnia 2030 r. Dziś, 11 sierpnia 2026 r., do jej końca zostało dokładnie 1456 dni. Konstytucja precyzyjnie określa, kiedy Marszałek Sejmu musi zarządzić nowe wybory - jaki to dzień?

rozwiń >
Ważne

Najważniejsze w tym artykule:

  • Karol Nawrocki złożył przysięgę prezydencką 6 sierpnia 2025 r.
  • Prezydent RP jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.
  • Kadencja Nawrockiego kończy się 6 sierpnia 2030 r. - do tego dnia zostało 1456 dni.
  • Marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji.
  • Nowe wybory prezydenckie muszą zostać zarządzone między 28 kwietnia a 23 maja 2030 r.

Kiedy Nawrocki objął urząd prezydenta? Dokładna data zaprzysiężenia kluczowa dla daty końca kadencji

W wyborach prezydenckich 18 maja (I tura) i 1 czerwca 2025 r. (II tura) Karol Nawrocki został wybrany na urząd Prezydenta RP. W II turze, 1 czerwca 2025 r., zdobył 50,89 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc. Nawrocki wygrał różnicą 369 451 głosów, czyli o 1,19 punktu procentowego - to była najmniejsza różnica głosów między kandydatami od 1990 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Samo zwycięstwo w wyborach to jednak nie moment objęcia władzy. Zgodnie z kodeksem wyborczym nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. W dniu, w którym kończy się kadencja jednego prezydenta, rozpoczyna się kadencja następnego.

Uroczystości odbyły się w środę, 6 sierpnia 2025 r. w gmachu Sejmu, kiedy Marszałek Sejmu otworzył wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu - Zgromadzenie Narodowe. Potem na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki przejął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Tego samego dnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego Nawrocki przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

Zobacz również:

Ile trwa kadencja prezydenta RP? Co mówi Konstytucja?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dwóch kluczowych przepisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

REKLAMA

Art. 127 ust. 1 i 2 Konstytucji RP jasno wskazują:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
  2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Dodatkowo, istotny jest art. 128 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym:

Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.

Ważne

To oznacza, że kadencja nie biegnie od dnia wyborów, nie od ogłoszenia wyników przez PKW i nie od stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Liczy się moment złożenia przysięgi.

Ważne

Skoro prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz, ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Szybka ściąga z Konstytucji RP o wyborach prezydenckich i kadencji:

  • Art. 127 ust. 1 Konstytucji RP reguluje wybór prezydenta w wyborach powszechnych;
  • Art. 127 ust. 2 Konstytucji RP reguluje pięcioletnią kadencję, jeden ponowny wybór;
  • Art. 128 ust. 1 Konstytucji RP reguluje początek kadencji jako dzień objęcia urzędu;
  • Art. 128 ust. 2 Konstytucji RP reguluje terminy zarządzenia nowych wyborów;
  • Art. 130 Konstytucji RP reguluje treść przysięgi prezydenckiej.

Kiedy kończy się kadencja Nawrockiego? Jest konkretna data

Skoro przysięga została złożona 6 sierpnia 2025 r., a kadencja trwa 5 lat, to matematyka jest prosta:

Ważne

Koniec kadencji Karola Nawrockiego: 6 sierpnia 2030 r.

Tego dnia jego następca złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i przejmie urząd. Tak samo było przy przejściu władzy prezydenckiej z Andrzeja Dudy na Karola Nawrockiego. Zaprzysiężenie Nawrockiego na pięcioletnią kadencję odbyło się 6 sierpnia 2025 r. Dokładnie pięć lat wcześniej na pięcioletnią kadencję został zaprzysiężony jego poprzednik Andrzej Duda.

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

1456 dni do końca kadencji. Jak to policzyliśmy?

Od dnia 11 sierpnia 2026 r. (dziś) do 6 sierpnia 2030 r. (koniec kadencji) - jest dokładnie 1456 dni.

Lata kadencji - ile zostało?

Dokładny okres w datach

Pozostała liczba dni

2026/2027

11.08.2026 - 11.08.2027

365

2027/2028

11.08.2027 - 11.08.2028

366 (rok przestępny)

2028/2029

11.08.2028 - 11.08.2029

365

2029/2030

11.08.2029 - 06.08.2030

360

RAZEM

11.08.2026 - 06.08.2030

1456 dni

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Kiedy Marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory prezydenckie? Konstytucja podaje konkretne ramy

Tu pojawia się przepis, który określa precyzyjne okno czasowe.

Art. 128 ust. 2 Konstytucji RP:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Co to oznacza w praktyce? Przeliczmy:

  • 100 dni przed 06.08.2030 wypada na 28 kwietnia 2030 r. To najwcześniejszy możliwy dzień zarządzenia wyborów.
  • 75 dni przed 06.08.2030 wypada na 23 maja 2030 r. To natomiast najpóźniejszy dzień zarządzenia wyborów.
  • Do 60 dni od zarządzenia wypadnie w okresie od 28 kwietnia do 22 lipca 2030 r. Dzień głosowania to będzie niedziela lub inny dzień wolny pomiędzy tymi datami. W praktyce możliwe daty najbliższych wyborów prezydenckich to któraś z niedziel we wskazanym przedziale czasowy.
Ważne

Marszałek Sejmu ma więc okno od 28 kwietnia do 23 maja 2030 r., żeby formalnie zarządzić wybory. Dzień głosowania musi przypaść na dzień wolny od pracy - najpewniej niedzielę - w ciągu 60 dni od zarządzenia. Możliwy przedział to zatem niedziele po 28 kwietnia 2030 i nie później niż do 22 lipca 2030 r.

Co się dzieje, gdy urząd prezydenta zostanie opróżniony wcześniej?

Konstytucja przewiduje też scenariusz awaryjny. W razie opróżnienia urzędu prezydenta Marszałek Sejmu musi zarządzić wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia.

Opróżnienie urzędu może nastąpić m.in. w wyniku:

  • śmierci prezydenta,
  • zrzeczenia się urzędu,
  • stwierdzenia nieważności wyboru,
  • orzeczenia Trybunału Stanu o złożeniu z urzędu,
  • uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.
Ważne

W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Czy Karol Nawrocki może ubiegać się o drugą kadencję?

Tak. Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Nawrocki pełni urząd po raz pierwszy, więc w 2030 r. ma prawo startować ponownie. Gdyby wygrał - sprawowałby urząd łącznie 10 lat, do 2035 r. Trzeciej kadencji Konstytucja RP obecnie nie dopuszcza.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kadencję prezydenta RP

Kiedy rozpoczęła się kadencja prezydenta Nawrockiego?

6 sierpnia 2025 r. - tego dnia złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Ile trwa kadencja prezydenta RP?

Pięć lat. Prezydent może być ponownie wybrany tylko raz.

Kiedy kończy się kadencja Nawrockiego?

6 sierpnia 2030 r. Tego dnia przysięgę złoży jego następca (lub ponownie on sam, jeśli wygra kolejne wybory).

Ile dni zostało do końca kadencji Nawrockiego?

Na dzień 11 sierpnia 2026 r. pozostaje dokładnie 1456 dni.

Kiedy będą kolejne wybory prezydenckie?

Marszałek Sejmu zarządzi je między 28 kwietnia a 23 maja 2030 r. Głosowanie odbędzie się w ciągu 60 dni od zarządzenia. Okienko na wybory to niedziele po 28 kwietnia 2030 a przed 22 lipca 2030 r. Realnie wybory odbędą się zapewne w czerwcu 2030 lub na początku lipca 2030 r.

Kto zarządza wybory prezydenckie w Polsce?

Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji.

Czy Karol Nawrocki może kandydować na drugą kadencję?

Tak. Konstytucja dopuszcza jeden ponowny wybór. Nawrocki pełni urząd po raz pierwszy.

Co się stanie, jeśli urząd prezydenta zostanie opróżniony przed końcem kadencji?

Marszałek Sejmu zarządza wybory nie później niż w 14. dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę głosowania w ciągu 60 dni.

Podstawa prawna

Konstytucja RP

Powiązane
Nowelizacja Prawa energetycznego 2026 - zmiany w CSIRE, karach i danych z elektrowni aby uchronić nas przed blackoutem
Nowelizacja Prawa energetycznego 2026 - zmiany w CSIRE, karach i danych z elektrowni aby uchronić nas przed blackoutem
Dobra wiadomość dla rodziców - likwidacja tych placówek od 2027 tymczasowo odwołana, ale to nie koniec
Dobra wiadomość dla rodziców - likwidacja tych placówek od 2027 tymczasowo odwołana, ale to nie koniec
Renta wdowia wypłacana dopiero po 13 miesiącach - bo urzędy wymieniały się pismami
Renta wdowia wypłacana dopiero po 13 miesiącach - bo urzędy wymieniały się pismami
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jak nie płacić zachowku? Prawo przewiduje kilka możliwości
11 sie 2026

Samo pominięcie bliskiej osoby w testamencie nie wystarczy, żeby pozbawić ją zachowku. Obowiązujące przepisy przewidują jednak sytuacje, w których roszczenie o zachowek może w ogóle nie powstać albo jego dochodzenie będzie wyłączone. Zasady te dotyczą przede wszystkim dzieci i dalszych zstępnych, małżonka oraz – w określonych przypadkach – rodziców spadkodawcy i obowiązują już obecnie.
Sąd Najwyższy: Jeden błąd w umowie kredytowej może zdecydować o darmowym kredycie dla konsumenta
11 sie 2026

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r. może mieć istotne znaczenie dla tysięcy sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok sądu drugiej instancji i wskazał, w jaki sposób należy oceniać prawidłowość umów o kredyt konsumencki. W centrum uwagi znalazły się m.in. rzeczywisty koszt kredytu, RRSO, odsetki naliczane od kredytowanych kosztów, zasady zmiany opłat oraz obowiązki informacyjne banków.
Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów
11 sie 2026

Czy w każdym żłobku już niedługo będzie musiała działać klimatyzacja? Teoretycznie nie, jednak w praktyce sprostanie wymaganiom wynikającym z przepisów, nad którymi toczą się prace, może być bez niej co najmniej utrudnione.
Nietypowa sytuacja – od września pracodawcy zapłacą mniej na PFRON
11 sie 2026

Od września zmieni się wysokość obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest nietypowa, bowiem składka na PFRON zmniejszy się o ponad 100 zł. Jaka będzie jej wysokość?

REKLAMA

To już pewne: Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Wszyscy kierowcy muszą zwrócić dokument i jeszcze za to zapłacą, a rząd – podwyższa opłatę
11 sie 2026

Do dnia 18 stycznia 2033 r. wszystkie bezterminowe prawa jazdy stracą ważność – wynika to wprost z przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który już obowiązuje. W związku z powyższym – niemal 15 mln kierowców (tj. co drugi kierowca posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami), nie uniknie konieczność wymiany prawa jazdy na nowe. Szacuje się, że za ww. wymianę kierowcy zapłacą łącznie aż 1 494 101 300 zł, tytułem opłat za wymianę dokumentów (i to nie uwzględniając podwyżki ww. opłat, którą planuje rząd). Czy wymiana bezterminowego prawa jazdy, może skutkować tym, że dotychczas bezterminowe uprawnienie do kierowania pojazdami – zostanie ograniczone terminem ważności?
Nowe zawody w szkołach i koniec niektórych kierunków. Ministerstwo Edukacji zmienia zasady od września
11 sie 2026

Od 1 września 2026 r. uczniów i szkoły czekają istotne zmiany w kształceniu zawodowym. Ministerstwo Edukacji wygasza część dotychczasowych zawodów, a jednocześnie wprowadza nowe kierunki, m.in. technika cyberbezpieczeństwa, technika optoelektroniki oraz nowe zawody związane z ogrodnictwem, florystyką i transportem. Które zawody znikną, jakie pojawią się w ich miejsce i od kiedy będzie można rozpocząć w nich naukę?
Ile trwa kadencja prezydenta i ile dni zostało do następnych wyborów?
11 sie 2026

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta RP. Od tego dnia biegnie pięcioletnia kadencja, która zakończy się 6 sierpnia 2030 r. Dziś, 11 sierpnia 2026 r., do jej końca zostało dokładnie 1456 dni. Konstytucja precyzyjnie określa, kiedy Marszałek Sejmu musi zarządzić nowe wybory - jaki to dzień?
Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów
11 sie 2026

W wielu budynkach wielomieszkaniowych trwają prace mające na celu dostosowanie lokali do zmian wynikających z obowiązujących przepisów. Chodzi o sprawy związane ze zużyciem wody i ciepła. Do kiedy jest czas?

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne. Czy wzrośnie w 2027 roku?
11 sie 2026

Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie od stycznia 2027 roku. Oficjalną kwotę podwyżki poznamy w listopadzie. Jeśli plany rządu dotyczące wysokości minimalnej płacy się nie zmienią, to - podobnie jak w ubiegłym roku - nie będzie to wysoki wzrost.
KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?
11 sie 2026

Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. nie dotyczą wyłącznie największych firm technologicznych. Mogą objąć także przedsiębiorstwa działające m.in. w produkcji, logistyce, sektorze chemicznym, spożywczym, ICT, usługach cyfrowych czy sektorze kosmicznym. O statusie firmy nie decyduje jednak sama branża ani wiodący kod PKD. Znaczenie mają również rzeczywisty zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa, powiązania z innymi podmiotami oraz charakter oferowanych produktów i usług. Dlatego mniejsze firmy nie powinny z góry zakładać, że nowe przepisy ich nie dotyczą.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA