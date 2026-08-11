Ile dni do końca kadencji prezydenta Nawrockiego? Kiedy kolejne wybory prezydenckie? Znamy daty

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta RP. Od tego dnia biegnie pięcioletnia kadencja, która zakończy się 6 sierpnia 2030 r. Dziś, 11 sierpnia 2026 r., do jej końca zostało dokładnie 1456 dni. Konstytucja precyzyjnie określa, kiedy Marszałek Sejmu musi zarządzić nowe wybory - jaki to dzień?

rozwiń >

Ważne Najważniejsze w tym artykule: Karol Nawrocki złożył przysięgę prezydencką 6 sierpnia 2025 r.

Prezydent RP jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Kadencja Nawrockiego kończy się 6 sierpnia 2030 r. - do tego dnia zostało 1456 dni.

Marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji.

Nowe wybory prezydenckie muszą zostać zarządzone między 28 kwietnia a 23 maja 2030 r.

Kiedy Nawrocki objął urząd prezydenta? Dokładna data zaprzysiężenia kluczowa dla daty końca kadencji

W wyborach prezydenckich 18 maja (I tura) i 1 czerwca 2025 r. (II tura) Karol Nawrocki został wybrany na urząd Prezydenta RP. W II turze, 1 czerwca 2025 r., zdobył 50,89 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc. Nawrocki wygrał różnicą 369 451 głosów, czyli o 1,19 punktu procentowego - to była najmniejsza różnica głosów między kandydatami od 1990 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Samo zwycięstwo w wyborach to jednak nie moment objęcia władzy. Zgodnie z kodeksem wyborczym nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. W dniu, w którym kończy się kadencja jednego prezydenta, rozpoczyna się kadencja następnego.

Uroczystości odbyły się w środę, 6 sierpnia 2025 r. w gmachu Sejmu, kiedy Marszałek Sejmu otworzył wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu - Zgromadzenie Narodowe. Potem na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki przejął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Tego samego dnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego Nawrocki przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

Ile trwa kadencja prezydenta RP? Co mówi Konstytucja?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dwóch kluczowych przepisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

REKLAMA

Art. 127 ust. 1 i 2 Konstytucji RP jasno wskazują:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Dodatkowo, istotny jest art. 128 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym:

Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.

Ważne To oznacza, że kadencja nie biegnie od dnia wyborów, nie od ogłoszenia wyników przez PKW i nie od stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Liczy się moment złożenia przysięgi.

Ważne Skoro prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz, ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Szybka ściąga z Konstytucji RP o wyborach prezydenckich i kadencji: Art. 127 ust. 1 Konstytucji RP reguluje wybór prezydenta w wyborach powszechnych ;

; Art. 127 ust. 2 Konstytucji RP reguluje pięcioletnią kadencję, jeden ponowny wybór ;

; Art. 128 ust. 1 Konstytucji RP reguluje początek kadencji jako dzień objęcia urzędu ;

; Art. 128 ust. 2 Konstytucji RP reguluje terminy zarządzenia nowych wyborów ;

; Art. 130 Konstytucji RP reguluje treść przysięgi prezydenckiej.

Kiedy kończy się kadencja Nawrockiego? Jest konkretna data

Skoro przysięga została złożona 6 sierpnia 2025 r., a kadencja trwa 5 lat, to matematyka jest prosta:

Ważne Koniec kadencji Karola Nawrockiego: 6 sierpnia 2030 r.

Tego dnia jego następca złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i przejmie urząd. Tak samo było przy przejściu władzy prezydenckiej z Andrzeja Dudy na Karola Nawrockiego. Zaprzysiężenie Nawrockiego na pięcioletnią kadencję odbyło się 6 sierpnia 2025 r. Dokładnie pięć lat wcześniej na pięcioletnią kadencję został zaprzysiężony jego poprzednik Andrzej Duda.

1456 dni do końca kadencji. Jak to policzyliśmy?

Od dnia 11 sierpnia 2026 r. (dziś) do 6 sierpnia 2030 r. (koniec kadencji) - jest dokładnie 1456 dni.

Lata kadencji - ile zostało? Dokładny okres w datach Pozostała liczba dni 2026/2027 11.08.2026 - 11.08.2027 365 2027/2028 11.08.2027 - 11.08.2028 366 (rok przestępny) 2028/2029 11.08.2028 - 11.08.2029 365 2029/2030 11.08.2029 - 06.08.2030 360 RAZEM 11.08.2026 - 06.08.2030 1456 dni

Kiedy Marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory prezydenckie? Konstytucja podaje konkretne ramy

Tu pojawia się przepis, który określa precyzyjne okno czasowe.

Art. 128 ust. 2 Konstytucji RP:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Co to oznacza w praktyce? Przeliczmy:

100 dni przed 06.08.2030 wypada na 28 kwietnia 2030 r. To najwcześniejszy możliwy dzień zarządzenia wyborów.

To możliwy dzień zarządzenia wyborów. 75 dni przed 06.08.2030 wypada na 23 maja 2030 r. To natomiast najpóźniejszy dzień zarządzenia wyborów.

To natomiast dzień zarządzenia wyborów. Do 60 dni od zarządzenia wypadnie w okresie od 28 kwietnia do 22 lipca 2030 r. Dzień głosowania to będzie niedziela lub inny dzień wolny pomiędzy tymi datami. W praktyce możliwe daty najbliższych wyborów prezydenckich to któraś z niedziel we wskazanym przedziale czasowy.

Ważne Marszałek Sejmu ma więc okno od 28 kwietnia do 23 maja 2030 r., żeby formalnie zarządzić wybory. Dzień głosowania musi przypaść na dzień wolny od pracy - najpewniej niedzielę - w ciągu 60 dni od zarządzenia. Możliwy przedział to zatem niedziele po 28 kwietnia 2030 i nie później niż do 22 lipca 2030 r.

Co się dzieje, gdy urząd prezydenta zostanie opróżniony wcześniej?

Konstytucja przewiduje też scenariusz awaryjny. W razie opróżnienia urzędu prezydenta Marszałek Sejmu musi zarządzić wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia.

Opróżnienie urzędu może nastąpić m.in. w wyniku:

śmierci prezydenta,

zrzeczenia się urzędu,

stwierdzenia nieważności wyboru,

orzeczenia Trybunału Stanu o złożeniu z urzędu,

uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

Ważne W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Czy Karol Nawrocki może ubiegać się o drugą kadencję?

Tak. Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Nawrocki pełni urząd po raz pierwszy, więc w 2030 r. ma prawo startować ponownie. Gdyby wygrał - sprawowałby urząd łącznie 10 lat, do 2035 r. Trzeciej kadencji Konstytucja RP obecnie nie dopuszcza.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kadencję prezydenta RP

Kiedy rozpoczęła się kadencja prezydenta Nawrockiego?

6 sierpnia 2025 r. - tego dnia złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Ile trwa kadencja prezydenta RP?

Pięć lat. Prezydent może być ponownie wybrany tylko raz.

Kiedy kończy się kadencja Nawrockiego?

6 sierpnia 2030 r. Tego dnia przysięgę złoży jego następca (lub ponownie on sam, jeśli wygra kolejne wybory).

Ile dni zostało do końca kadencji Nawrockiego?

Na dzień 11 sierpnia 2026 r. pozostaje dokładnie 1456 dni.

Kiedy będą kolejne wybory prezydenckie?

Marszałek Sejmu zarządzi je między 28 kwietnia a 23 maja 2030 r. Głosowanie odbędzie się w ciągu 60 dni od zarządzenia. Okienko na wybory to niedziele po 28 kwietnia 2030 a przed 22 lipca 2030 r. Realnie wybory odbędą się zapewne w czerwcu 2030 lub na początku lipca 2030 r.

Kto zarządza wybory prezydenckie w Polsce?

Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji.

Czy Karol Nawrocki może kandydować na drugą kadencję?

Tak. Konstytucja dopuszcza jeden ponowny wybór. Nawrocki pełni urząd po raz pierwszy.

Co się stanie, jeśli urząd prezydenta zostanie opróżniony przed końcem kadencji?

Marszałek Sejmu zarządza wybory nie później niż w 14. dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę głosowania w ciągu 60 dni.