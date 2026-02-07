915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób
Zakup nowego telewizora – co do zasady – wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji w terminie 14 dni i uiszczania opłat abonamentowych RTV. Niedopełnienie obowiązku rejestracji (nawet, jeżeli gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, uiszcza opłatę abonamentową RTV) – może słono kosztować. Istnieje jednak pewien „kruczek” prawny, dzięki któremu można „wybronić się” na wypadek kontroli.
- Obowiązek rejestracji nowego telewizora – o co chodzi?
- Rejestracja nowego telewizora – w jaki sposób można jej dokonać?
- Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – ile obecnie wynosi?
- Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – w jaki sposób można ją uiścić?
- Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – kto nie musi jej płacić (jest z niej zwolniony)?
- W 2026 r. 915 zł opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w ciągu 14 dni od zakupu
- Czy istnieje sposób na uniknięcie opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w ciągu 14 dni od zakupu?
Obowiązek rejestracji nowego telewizora – o co chodzi?
Każdy użytkownik odbiornika telewizyjnego, jak również radiofonicznego – co do zasady – zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji telewizora i radia wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Zgodnie z ww. ustawą – obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają wyłącznie odbiorniki radiowe i telewizyjne:
- wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów,
- wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania, jak również
- przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.
Rejestracja nowego telewizora – w jaki sposób można jej dokonać?
Rejestracji nowego odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego można dokonać na dwa sposoby:
- udając się osobiście do dowolnej placówki pocztowej lub
- przez internet – korzystając z elektronicznego formularza zgłoszenia, udostępnionego przez Pocztę Polską.
W tym pierwszym przypadku – tj. w celu osobistej rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, należy:
- udać się do dowolnej placówki pocztowej,
- zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiornika telewizyjnego/radiofonicznego oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu), a w przypadku rejestracji odbiorników telewizyjnych/radiofonicznych użytkowanych w firmach/instytucjach – należy okazać upoważnienie/pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności,
- podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”.
Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika telewizycjnego lub radiofonicznego jest „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”, wydane przez pracownika placówki pocztowej.
Otrzymane „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” oraz „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika” należy zachować i okazywać je w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiornika.
Celem rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego przez internet, należy natomiast:
- wypełnić na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz zgłoszenia, dostępny pod adresem: LINK,
- zweryfikować poprawność danych wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszenia,
- zaakceptować formularz,
- operator dokona potwierdzenia otrzymania danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, przesyłając niezwłocznie, na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, informację o ich otrzymaniu,
- operator, na wskazany przez użytkownika adres do korespondencji, prześle drogą tradycyjną „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” w dwóch egzemplarzach, w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza, natomiast na wskazany adres e-mail – skierowane zostanie pismo przewodnie z wytycznymi w zakresie dalszego postepowania oraz komunikat RODO,
- po otrzymaniu ww. korespondencji – należy podpisać nadesłane „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” (oryginał i kopię). Podpisane dokumenty zgłoszenia należy umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i niezwłocznie wysłać do nadawcy.
Po otrzymaniu podpisanej kopii „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych” Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika” oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.
Datą zarejestrowania odbiornika jest:
- w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji odbiornika osobiście, w placówce pocztowej – dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej,
- w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji odbiornika przez internet – dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że czynność ta pozostanie skuteczna, jeżeli – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą pocztową – użytkownik odeśle nadawcy podpisane zgłoszenie.
Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – ile obecnie wynosi?
Wysokość opłat abonamentowych RTV na 2026 r., wynika z Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r., i wynosi odpowiednio:
- 30,50 zł miesięcznie – za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny (jeżeli opłata uiszczana jest każdego miesiąca z osobna – wówczas, za cały rok, wyniesie ona odpowiednio 366 zł),
- 9,50 zł miesięcznie – za radioodbiornik (jeżeli opłata uiszczana jest każdego miesiąca z osobna – wówczas, za cały rok, wyniesie ona odpowiednio 114 zł).
Opłaty abonamentowe RTV można również uiszczać za okresy dłuższe niż 1 miesiąc – wówczas zostaną one objęte odpowiednią zniżką. W przypadku opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wnoszonych za okres dłuższy niż 1 miesiąc, kształtują się one w następujący sposób:
Liczba miesięcy
Wysokość opłaty:
2 m-ce
59,20 zł
3 m-ce
87,80 zł
4 m-ce
118,30 zł
5 m-cy
147,00 zł
6 m-cy
173,80 zł
7 m-cy
204,30 zł
8 m-cy
233,00 zł
9 m-cy
261,60 zł
10 m-cy
292,10 zł
11 m-cy
320,80 zł
12 m-cy (rok)
329,40 zł
Opłaty abonamentowe za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego, wnoszone za okres dłuższy niż 1 miesiąc, kształtują się natomiast w następujący sposób:
Liczba miesięcy
Wysokość opłaty:
2 m-ce
18,40 zł
3 m-ce
27,40 zł
4 m-ce
36,90 zł
5 m-cy
45,80 zł
6 m-cy
54,10 zł
7 m-cy
63,60 zł
8 m-cy
72,50 zł
9 m-cy
81,50 zł
10 m-cy
91,00 zł
11 m-cy
99,90 zł
12 m-cy (rok)
102,60 zł
Co istotne – z powyższych zniżek, można skorzystać tylko pod warunkiem, że opłatę wniesie się z góry, do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Osoby fizyczne wnoszą tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest – zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Wnoszenie opłat abonamentowych, nie zwalnia jednak z od obowiązku rejestracji odbiorników.
Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – w jaki sposób można ją uiścić?
Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A., bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.
Opłata abonamentowa RTV w 2026 r. – kto nie musi jej płacić (jest z niej zwolniony)?
Uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby wymienione w art. 4 ust.1 ustawy abonamentowej, które przedstawią w placówce pocztowej dokumentację oraz złożą oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych.
Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, które na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych – zostały zwolnione od opłat abonamentowych z mocy prawa (nie muszą składać w tym zakresie żadnych oświadczeń).
Poniżej, można zapoznać się ze szczegółowym wykazem osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych RTV:
W 2026 r. 915 zł opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w ciągu 14 dni od zakupu
Jeżeli w toku kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV, przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników Poczty Polskiej, kontrolerzy wykażą, że:
- w domu obecne jest urządzenie – w tym przypadku telewizor,
- telewizor ten jest „zdolny” do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, jak również
- telewizor ten nie został zarejestrowany jako odbiornik telewizyjny w terminie 14 dni od jego zakupu (tj. wejścia w jego posiadanie)1
– zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – zostanie naliczona opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, tj. – w 2026 r. – 915 zł (30,50 złx30). Opłata ta, zostanie ustalona w decyzji administracyjnej, wydanej po zakończeniu kontroli, która obejmować będzie również nakaz rejestracji odbiornika.
Uiszczenie ww. opłaty „karnej”, nie zwalnia przy tym z obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
Czy istnieje sposób na uniknięcie opłaty karnej za niezarejestrowanie nowego telewizora w ciągu 14 dni od zakupu?
Za odbiornik telewizyjny podlegający rejestracji – uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają:
- odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także
- odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.
Jak wynika z wyroku NSA z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 94/20 – kluczowe jest jednak to, czy urządzenie technicznie posiada zdolność do natychmiastowego odbioru programów (bez względu na źródło poboru sygnału – np. antena, czy złącze internetowe). W przypadku kontroli – to użytkownik będzie musiał udowodnić, że telewizor jest wykorzystywany wyłącznie w celach technicznych/produkcyjnych. Jeżeli tego dokona – może uniknąć konieczności uiszczenia trzydziestokrotności opłaty abonamentowej za niezarejestrowanie odbiornika.
Zgodnie z ww. wyrokiem – z drugiej strony – obowiązkiem rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych – objęci są również użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem takich urządzeń, jak: komputer, telefon komórkowy, tablet czy inne urządzenie wielofunkcyjne. Choć ww. wyrok może stanowić podstawę do egzekwowania powyższych obowiązków – na dzień dzisiejszy, z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. – nie wynika jednak wysokość opłat abonamentowych RTV, za używanie innych odbiorników, niż telewizory czy radia.
1 zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 94/20
Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1585)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1676)
- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 885)
