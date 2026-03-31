Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki

Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki

31 marca 2026, 08:01
Maja Retman
Maja Retman
Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
To już fala podwyżek. Domowe budżety demolują coraz wyższe opłaty za prąd, gaz, coraz więcej trzeba płacić za żywność… teraz są kolejne złe wieści. Od kwietnia mieszkańców wielu polskich miast dotknie wzrost opłat za wywóz śmieci. I nic nie wskazuje na to, to chwilowy trend. Samorządy tłumaczą podwyżki nie tylko inflacją, kosztami transportu czy energii, ale też zmianami systemowymi, które wpływają na cały rynek odpadów. Jednym z nich jest system kaucyjny, który – jak przekonują urzędnicy – zmienia ekonomię gospodarki odpadami.

Opłaty za wywóz śmieci rosną w kolejnych miastach i nic nie wskazuje na to, by był to chwilowy trend. Podwyżkowa lista dotyka i duże i mniejsze ośrodki. Fala wyższych opłat ruszy z początkiem kwietnia.

Podwyżki od kwietnia. Warszawa wraca do wyższych stawek

Więcej za wywóz śmieci zapłacą między innymi warszawiacy. Jak wyjaśnia internetowy serwis dziennika „Rzeczpospolita”, nie jest to jednak nowa podwyżka w ścisłym sensie. Miasto przywraca stawki sprzed czasowej obniżki, która obowiązywała od października 2024 roku.

W praktyce oznacza to wyraźny wzrost miesięcznych rachunków. Gospodarstwa domowe w zabudowie wielolokalowej zapłacą 85 zł, natomiast właściciele domów jednorodzinnych – 107 zł. Osoby kompostujące bioodpady mogą liczyć na niewielką ulgę w wysokości 9 zł.

Do końca marca 2026 roku obowiązywały niższe stawki – odpowiednio 60 i 91 zł – co oznacza, że część mieszkańców odczuje podwyżkę przekraczającą 20 zł miesięcznie.

Ratusz tłumaczy, że obniżka była możliwa dzięki wcześniejszej nadwyżce w systemie gospodarowania odpadami. Dziś, przy rosnących kosztach, miasto wraca do wyższych opłat.

Zobacz również:

Gdańsk też podnosi opłaty. Liczy się metraż

Zmiany szykują się również na północy kraju. W Gdańsku wysokość opłat zależy od powierzchni mieszkania, a nowe stawki zaczną obowiązywać od kwietnia.

W przypadku lokali do 110 metrów kwadratowych opłata wzrośnie do 1,10 zł za metr kwadratowy (z dotychczasowych 0,88 zł), natomiast dla większych mieszkań – do 0,20 zł za metr kwadratowy (wcześniej 0,10 zł).

Z wyliczeń urzędu miasta przytoczonych przez rp.pl wynika, że przykładowa rodzina mieszkająca w lokalu o powierzchni 65 metrów kwadratowych zapłaci miesięcznie o 14,30 zł więcej.

Dziennik cytuje też oficjalne komunikaty zamieszczone na stronie miasta: „Inflacja i duży wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach, ale też wyraźny wzrost ilości odpadów to główne przyczyny podwyżki opłat za ich odbiór w Gdańsku”.

Nie tylko duże miasta. Podwyżki w całej Polsce

Fala podwyżek nie ogranicza się do największych ośrodków. Wyższe stawki wprowadzają również mniejsze miasta, między innymi Gniezno, Piła, Chełmża czy Nakło nad Notecią.

W wielu z nich opłaty rosną z 33–35 zł do 39 zł od osoby. W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to dodatkowe obciążenie rzędu 16–24 zł miesięcznie.

Podwyżki zdążyły już wejść w życie w części miast na początku roku – dotyczy to między innymi Jaworzna, Jeleniej Góry, Kołobrzegu i Szczecina, wylicza rp.pl.

Dlaczego śmieci drożeją? Samorządy wskazują kilka powodów

Powody podwyżek są złożone i – jak podkreślają samorządowcy – nakładają się na siebie. Z jednej strony to rosnące koszty systemowe: inflacja, wyższe ceny energii, transportu oraz wzrost płacy minimalnej. Z drugiej, coraz większa ilość odpadów, które trzeba zagospodarować.

Coraz częściej pojawia się jednak jeszcze jeden argument: wpływ systemu kaucyjnego.

Jak podaje cytowany przez rp.pl portalkomunalny.pl, w Warszawie jednym z kluczowych czynników wzrostu kosztów okazał się transport, ale także „negatywny wpływ systemu kaucyjnego, który pozbawił miejskie sortownie surowców”.

Podobnie sytuację tłumaczą władze Gniezno: „Od 2023 r. bardzo wzrosły ceny zagospodarowania odpadów, w Polsce wprowadzono system kaucyjny, a także znacząco wzrosła płaca minimalna. Te czynniki powodują konieczność zmiany wysokości opłat za nieczystości”.

Zobacz również:

System pod presją

Choć różnice w stawkach między miastami są widoczne, kierunek zmian pozostaje wspólny – opłaty rosną niemal wszędzie. Samorządy przekonują, że bez korekt system gospodarowania odpadami przestaje się bilansować.

Dla mieszkańców oznacza to jedno. Śmieci będą kosztować coraz więcej, a rachunki – choć rosną stopniowo – w skali roku stają się coraz bardziej odczuwalne.

Powiązane
Lawina wniosków w ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków w ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Właściciele mieszkań będą musieli płacić ekstra za schody i balkony? Te nowe przepisy już obowiązują
Właściciele mieszkań będą musieli płacić ekstra za schody i balkony? Te nowe przepisy już obowiązują
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. Już nie przejdzie „ten numer” stosowany przez pracodawców. Zmienią się kwoty i zasady
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. Już nie przejdzie „ten numer” stosowany przez pracodawców. Zmienią się kwoty i zasady
Źródło: INFOR
Infor.pl
To się dzieje! Nowe ceny paliw na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacisz dzisiaj za benzynę i diesla: za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, za litr oleju napędowego - 7,60 zł
31 mar 2026

Od dzisiaj kierowcy zapłacą mniej za paliwo – ale tylko do określonego poziomu. Rząd wprowadził ceny maksymalne i obniżył VAT do 8 proc. Sprawdź, ile dokładnie dzisiaj zapłacisz za benzynę i diesla oraz jakie kary grożą za przekroczenie nowych limitów.
Sankcja kredytu darmowego: dwa fałszywe światy. Co może zmienić wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
30 mar 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z artykułem autorstwa Macieja Rudke, dziennikarza Business Insider Polska, pt. „Chciał darmowego kredytu, dostał słony rachunek. Historia, która daje do myślenia”. Tekst ten wpisuje się w szerszą debatę dotyczącą sankcji kredytu darmowego, jednak – w mojej ocenie – przedstawia obraz niepełny, oparty na wybranych przykładach i uproszczonych wnioskach. W szczególności eksponuje jednostkowy przypadek przegranej sprawy, który nie oddaje ani rzeczywistej dynamiki rynku, ani rzeczywistej skali zjawiska. Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie tej narracji o dane, kontekst oraz perspektywę praktyczną, wynikającą z obserwacji rynku i analizy liczbowej sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego.
Nowa dotacja na fotowoltaikę i magazyn energii 2026 to nawet 28 000 zł zwrotu. Kto może złożyć wniosek w zupełnie nowym programie?
30 mar 2026

Rusza nowy program dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z budżetem 335 mln zł. Można odzyskać do 28 tys. zł za inwestycję, którą już się zrealizowało - program ma charakter refundacyjny. Wnioski można składać od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. Ale uwaga: dofinansowanie dotyczy tylko instalacji zakończonych w ściśle określonym terminie.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.

REKLAMA

500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
30 mar 2026

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły średniej z ADHD. Co trzeba wiedzieć
30 mar 2026

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi o podłożu genetycznym i neurobiologicznym. Zdiagnozować je może lekarz psychiatra lub psycholog. Ostatnio stwierdza się je u coraz większej liczby uczniów, którzy wymagają systemowego wsparcia.
1 kwietnia 2026 r. rozpocznie się rok składkowy 2026/2027. ZUS przekazał ważne zawiadomienie w tej sprawie
30 mar 2026

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązuje płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Stopę ustalamy albo ZUS albo płatnik składek, z tym jednak zastrzeżeniem, że ZUS ustala stopę wyłącznie w przypadku, gdy płatnik przekazuje informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
30 mar 2026

Data złożenia wniosku o emeryturę może być warta nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. W marcu 2026 roku splot waloryzacji i nowych tablic życia tworzy unikalną szansę. Większość Polaków błądzi, składając wniosek tuż po urodzinach. Tymczasem wystarczy poczekać kilka tygodni, aby system naliczył znacznie wyższe świadczenie.

REKLAMA

NSA wypowiedział się w sprawie opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania. Przyznał rację kierowcy
30 mar 2026

Błędny numer to nie to samo, co brak opłaty. Kompetencje samorządu są ograniczone i nie może pobierać opłat w sytuacjach, których nie przewidziano w ustawie. Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do tego, że racja jest po stronie kierowcy.
KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?
30 mar 2026

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?
