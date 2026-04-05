Ekstra zniżki dla seniorów na stacjach benzynowych. Za tankowanie płacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz

Ekstra zniżki dla seniorów na stacjach benzynowych. Za tankowanie płacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz

05 kwietnia 2026, 08:28
Maja Retman
Maja Retman
Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie zapłacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz. Niektórzy nie wiedzą, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie zapłacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz. Niektórzy nie wiedzą, że przysługuje im zniżka
Shutterstock
Shutterstock

Rachunki grozy na stacjach beznzynowych, ceny w sklepach, które rosną szybciej niż grzyby po deszczu, a emerytury ledwo starczają na przeżycie. Seniorzy z coraz większym trudem wiążą koniec z końcem. Tymczasem stacje benzynowe i wielkie sieci handlowe oferują im zniżki, o których... nikt nie mówi. To cicha ulga dla tych, którzy kiedyś wychowywali trójkę dzieci. Teraz mogą oszczędzać na zakupach przy każdej wizycie w sklepie. Trzeba tylko mieć jedną, specjalną kartę.

Ceny grozy na stacjach paliw

Jeszcze trzy dni temu wiało grozą w doniesieniach o cenach ze stacji paliw. Ten armagedon odzwierciedla niestabilną sytuację na globalnych rynkach ropy, spowodowaną zaostrzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie?

O średnich ceny paliw w Polsce pisał „Fakt” . Za litr benzyny Pb957 trzeba płacić 7,22 zł, litr oleju napędowego (ON) kosztuje 8,47 zł, 3,67 zł autogaz (LPG).

Od północy na wszystkich stacjach paliw w Polsce zaczęły obowiązywać nowe limity cenowe. To konsekwencja poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii oraz wdrożenia rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Dodatkowo do końca kwietnia utrzymana zostaje obniżona, 8-procentowa stawka VAT na paliwa.

Zgodnie z nowymi przepisami maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł. Podane kwoty zawierają już obniżony podatek VAT, który obowiązuje od 31 marca.

Ministerstwo energii zapowiedziało, że będzie codziennie ogłaszać aktualne maksymalne ceny paliw. Sprzedaż po stawkach przekraczających ustalone limity może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł.

Rabat dla seniorów, o którym nie wszyscy wiedzą

Jeszcze nieco mniej za tankowanie mogą zapłacić seniorzy. Taką ulgę zyskali od państwa ci, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci.

Rodzice z czasów PRL-u to pokolenie, które nigdy dotąd nie skorzystało ze strumienia rządowych pieniędzy. Nie mieli wsparcia w postaci 800 plus, 300 plus na wyprawkę szkolną czy babciowego. Teraz wreszcie państwo doszło do wniosku, że i im coś się należy.

Drogę do zniżek daje Karta Dużej Rodziny

Jej posiadacze mogą liczyć na rabaty na paliwo w wybranych sieciach stacji benzynowych, ale uwaga – zniżka naliczana jest tylko wtedy, gdy karta zostanie pokazana przed dokonaniem płatności. Każda sieć ma swoje zasady i wysokość upustu.

Na tych stacjach można zatankować taniej

Na stacjach Orlen można zyskać 8 groszy zniżki na litr paliwa standardowego oraz 10 groszy na paliwa premium. Do tego dochodzi 20-procentowa obniżka na produkty z oferty Stop Cafe oraz usługi myjni. Shell oferuje również 8 groszy rabatu na litr benzyny i oleju napędowego, a także 3 grosze na litr autogazu. Dodatkowo – 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze dostępne na stacji.

Jeszcze większe ulgi czekają w Circle K – 8 groszy taniej za każdy litr paliwa bazowego i aż 15 groszy na paliwa premium. Dodatkowo: 25 proc. rabatu na usługi myjni i 20 proc. na wybrane produkty gastronomiczne, w tym gorącą kawę, herbatę i dania typu hot food. A jeśli tankujesz na stacjach Circle K Express, możesz liczyć na 5 groszy zniżki na paliwo standardowe i 10 groszy na premium.

Czy to dużo? Przy regularnym tankowaniu, w skali miesiąca robi się z tego konkretny zastrzyk gotówki.

Rabaty także w sieciach handlowych

Dzięki Karcie Dużej Rodziny (KDR), można też zyskać dostęp do zniżek na codzienne zakupy. Na liście sklepów, które oferują rabaty z Kartą Dużej Rodziny, są wszystkie największe sieci. W Lidlu można zapłacić o 10 procent mniej za świeże warzywa, pieczywo, napoje, produkty dla dzieci czy przyprawy. Latem – także za jogurty i lody.

W Auchan, łącząc Kartę z programem lojalnościowym sieci, można zyskać dodatkowy 1 proc. zwrotu i 5 proc. rabatu na marki własne. Carrefour daje bony na kolejne zakupy – nawet do 30 zł. Kaufland przyznaje bony o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł, maksymalnie do 50 zł miesięcznie. W Stokrotce i Intermarche można kupić z 10-procentową zniżką warzywa, pieczywo czy produkty niemowlęce. Zniżka jest prawie wszędzie.

Nie tylko zakupy i benzyna. Zniżki w aptekach, muzeach, kinach i na basenie

Zakupy to dopiero początek. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą taniej korzystać z leków w aptekach, wejść do kina czy teatru za ułamek ceny, a także kupić tańszy bilet do zoo, muzeum czy na basen. Komunikacja miejska? W wielu miastach – zniżki. Usługi bankowe, ubezpieczenia, noclegi, wyjazdy – również.

Lista partnerów programu czas się poszerza. Można ją znaleźć na stronie empatia.gov.pl lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej mKDR.

Karta Dużej Rodziny to nie tylko przywilej dla młodych

Od 2019 roku mogą ją otrzymać także ci, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dziś już ich nie utrzymują. Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek, online przez portal Emp@tia albo tradycyjnie w gminie czy OPS. Do tego dokumenty potwierdzające rodzicielstwo – akty urodzenia, dowód osobisty, ewentualnie postanowienia sądu, jeśli dzieci były pod pieczą zastępczą. To wszystko. A potem tylko pozostaje oczekiwanie je na SMS z informacją, że karta czeka na odbiór.

Kartę można mieć w wersji plastikowej, elektronicznej (przez aplikację mObywatel) albo obu naraz. Co ważne, jest całkowicie darmowa, chyba że ktoś kartę zgubi lub zniszczy, wtedy koszt duplikatu to 16 zł. Plastikową wersję możesz też zamówić za 10 zł, jeśli wcześniej ktoś korzystał tylko z elektronicznej.

Powiązane
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi" wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

