"Co z nami zrobiliście?". System kaucyjny wywołuje gniew Polaków

Rosną wątpliwości dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego, a liczba poselskich interpelacji w tej sprawie systematycznie się zwiększa. Wśród parlamentarzystów, którzy zwracają uwagę na problemy związane z jego działaniem, są m.in. Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, oraz Robert Dowhan, poseł KO – podaje „Rz".

Posłowie Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z dziennikiem podkreślili, że chcą dyskusji o działaniu i udoskonalaniu, a nie likwidacji systemu kaucyjnego w Polsce.

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Kolejki, bony i opłaty to najczęstsze skargi obywateli

„Skarżą się na niego moi znajomi, piszą w tej sprawie do mnie wyborcy” - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Wśród docierających do niej zastrzeżeń wymieniła m.in. długie kolejki do automatów kaucyjnych, wygasanie bonów za zwrócone opakowania czy niejasności związane z obiegiem opłaty kaucyjnej.

Na początku sierpnia do Sejmu wpłynął projekt Konfederacji, który miałby znieść system kaucyjny w Polsce. Swoją interpelację związaną z jego funkcjonowaniem posłanka Łoboda złożyła (wraz z pięcioma innymi parlamentarzystkami) zanim do tego doszło.

Posłowie za debatą nad usprawnieniem systemu

Dyskusji chcą również m.in. posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic czy poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan.

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„Jeden z stojących pod kaucjomatem rozpoznał mnie i powiedział: Niech pan zobaczy, panie pośle, co z nami zrobiliście. Zamiast być z dziećmi nad morzem, stoimy w długiej kolejce z jakimiś workami” - przywołał w rozmowie z „Rz” swoje doświadczenia z Międzyzdrojów poseł Dowhan.