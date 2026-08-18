Masz firmę i grant na fotowoltaikę (OZE) do domu? Urząd nie wypłaci ci pieniędzy bez tego dokumentu

Odliczenie VAT od fotowoltaiki i pompy ciepła sfinansowanych z dotacji – czy przysługuje przedsiębiorcy, który montuje instalację OZE w prywatnym domu? Krajowa Informacja Skarbowa odpowiada jednoznacznie: nie. Czynny podatnik VAT nie odliczy podatku od instalacji służącej wyłącznie celom prywatnym, nawet jeśli w innym miejscu prowadzi opodatkowaną działalność. Co ciekawe, to właśnie potwierdzenie braku prawa do odliczenia bywa warunkiem wypłaty grantu.

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Grant pokrywa całą inwestycję

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który wraz z żoną jest właścicielem domu jednorodzinnego. W budynku nie jest i nigdy nie była zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza. Podatnik podpisał z miastem umowę o grant na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła – z założeniem, że całość poniesionych nakładów zostanie mu zwrócona. Wykonawcę wybiera samodzielnie, z listy firm wskazanych przez urząd, a na fakturach jako nabywca figuruje on sam.

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Problem w tym, że w innym miejscu prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Właśnie dlatego urząd miasta zażądał od niego interpretacji indywidualnej, z której wyraźnie wynika, że nie rozliczy VAT od zamontowanej instalacji OZE. Sam wnioskodawca był tego samego zdania: skoro budynek jest jego prywatną własnością i nie prowadzi w nim firmy, prawa do odliczenia mieć nie może.

Dlaczego urząd chce potwierdzenia, że VAT-u nie odliczysz

Na pierwszy rzut oka sytuacja jest odwrócona. Zwykle to podatnik zabiega o prawo do odliczenia – tu, razem z urzędem, walczy o potwierdzenie, że odliczyć nie może. Powód jest czysto praktyczny.

W tym konkretnym programie objęcie VAT grantem zależało od tego, czy grantobiorca może odzyskać podatek na podstawie przepisów o VAT. To dlatego miasto zażądało potwierdzenia jego sytuacji podatkowej. Nie jest to jednak uniwersalna reguła wszystkich programów dotacyjnych. Zasady kwalifikowalności VAT zależą od podstawy prawnej i regulaminu danego wsparcia; w funduszach europejskich 2021–2027 VAT bywa kwalifikowalny nawet wtedy, gdy da się go odzyskać – w projektach o łącznym koszcie poniżej 5 mln euro (art. 64 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060). Brak możliwości odzyskania podatku ma zasadnicze znaczenie dopiero przy projektach od 5 mln euro.

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Co odpowiedziała skarbówka

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Prawo do odliczenia VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) przysługuje tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: zakupów dokonuje podatnik działający w tym charakterze, a nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym. W odniesieniu do tego konkretnego zakupu warunki te nie są spełnione: podatnik dokonuje go w sferze prywatnej, a instalacja nie ma żadnego związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Trafia ona do prywatnego domu i – jak wskazał sam wnioskodawca – posłuży czynnościom niepodlegającym VAT.

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Skarbówka podkreśliła, że to, iż przedsiębiorca w innym miejscu prowadzi opodatkowaną działalność, niczego tu nie zmienia. Osoba prowadząca firmę może kupować towary i usługi także na cele prywatne, niezwiązane z biznesem – i wtedy występuje jak każdy konsument, bez prawa do odliczenia.

„nie przysługuje Panu (…) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków” – podsumował dyrektor KIS.

Sama faktura z VAT niczego nie przesądza

KIS zwrócił też uwagę, że samo posiadanie faktury z wykazanym VAT nie tworzy prawa do jego odliczenia. Decydujące jest to, czy nabywca dokonuje zakupu jako podatnik VAT oraz czy zakup ma związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. W tej sprawie instalacja miała służyć wyłącznie prywatnym potrzebom gospodarstwa domowego, dlatego takiego związku nie było. Organ powołał się przy tym dodatkowo na ograniczenie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

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Co to oznacza w praktyce

Wniosek dla przedsiębiorców korzystających z dotacji na OZE we własnych domach jest prosty.

jeśli instalacja służy wyłącznie celom prywatnym, VAT jest twoim realnym kosztem – ale skoro grant pokrywa go w całości, w praktyce nic nie tracisz.

interpretacja potwierdzająca brak prawa do odliczenia bywa warunkiem wypłaty; bez niej urząd może potraktować VAT jako koszt niekwalifikowalny i nie objąć go dofinansowaniem.

wniosek o interpretację kosztuje 40 zł za każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe (art. 14f Ordynacji podatkowej). Interpretacja może zapewnić ochronę podatkową na zasadach określonych w Ordynacji, o ile rzeczywista sytuacja odpowiada opisowi we wniosku, a podatnik się do niej zastosuje.

interpretacja KIS rozstrzyga wyłącznie kwestie podatkowe – nie wiąże instytucji grantowej co do kwalifikowalności wydatku.

Ważne Interpretacja chroni tylko ten stan faktyczny, który opisano we wniosku. Jeśli po zamontowaniu instalacja zacznie być wykorzystywana także do działalności gospodarczej – zwłaszcza do czynności opodatkowanych VAT – sytuacja podatkowa może się zmienić, a interpretacja wydana przy założeniu wyłącznie prywatnego wykorzystania nie obejmie już zmienionego stanu. Zmiana przeznaczenia instalacji może przy tym wymagać analizy korekty VAT z art. 91 ustawy, zależnie od kwalifikacji konkretnej instalacji.

Kiedy VAT jednak można odliczyć

Rozstrzygnięcie skarbówki nie oznacza, że OZE zawsze jest poza VAT. Gdyby instalacja była faktycznie wykorzystywana zarówno prywatnie, jak i do działalności opodatkowanej – na przykład w budynku, w którym rzeczywiście prowadzi się firmę – prawo do odliczenia mogłoby przysługiwać w odpowiednim zakresie. Sposób ustalenia tej części zależy jednak od charakteru instalacji i sposobu jej wykorzystywania. Wtedy z kolei VAT przestaje być kosztem kwalifikowalnym i nie da się go sfinansować z dotacji. Decyduje faktyczny sposób wykorzystania instalacji, a nie samo to, czy dana osoba jest gdzieś podatnikiem VAT.

Podstawa prawna art. 15 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) art. 14f ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.)

Powołana interpretacja:

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2026 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.494.2026.2.MG