Komunikat Ministerstwa Finansów: wciąż duży popyt na oszczędnościowe obligacje trzyletnie i czteroletnie. Można je kupić w styczniu 2024?

Ministerstwo Finansów komunikuje, że wśród inwestorów indywidualnych wciąż panuje duży popyt na tak zwane obligacje antyinflacyjne. Zaliczają się do nich przede wszystkim obligacje trzyletnie oraz czteroletnie, które razem stanowią dwie trzecie kupowanych obligacji oszczędnościowych, na które w sumie oszczędzający wydaje w grudniu prawie 4,6 miliarda złotych.

Za przykład mogą posłużyć wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2023 r. Wówczas najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.395,3 mln zł (32% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (31%) i 1-roczne – ROR (17%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (13%) i 2-letnie – DOR (4%) oraz 3-miesięczne – OTS (2%).

Obligacje oszczędnościowe Skarbu państwa: czy dają zysk

REKLAMA

Dla porównania na a zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ (od stycznia 2024 r. Rodzina 800+) klienci przeznaczyli kwotę 61 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi rośnie, bo szczególnie od kiedy zaczęła spadać inflacja już nie tylko są sposobem na utratę wartości przez posiadany kapitał, ale można na nich zarobić.

W 2023 roku sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 48,7 mld zł – to doskonały wynik – drugi po rekordowym uzyskanym w 2022 roku. Wynik sprzedaży potwierdza wysoki poziom zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych, chwali się resort finansów.

I komunikuje: w 2023 roku popyt na nasze obligacje wyniósł 48,7 mld zł, ze średnią miesięczną wartością zakupu na poziomie ponad 4 mld zł i był drugim najlepszym wynikiem w historii oferowania skarbowych obligacji oszczędnościowych, po rekordowym zainteresowaniu obligacjami w 2022 roku.

Obligacje oszczędnościowe: które są kupowane najchętniej

REKLAMA

W 2023 roku największy udział w sprzedaży odnotowano w przypadku obligacji 4-letnich. Na zakup tych instrumentów nabywcy przeznaczyli ponad 20,2 mld zł (42% udział w strukturze sprzedaży). Są to obligacje, których oprocentowanie powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę.

Kolejne pod względem popularności były obligacje 1-roczne, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 10,8 mld zł (22% udział w strukturze sprzedaży).

Na 3. miejscu, z 18% udziałem w strukturze sprzedaży, uplasowały się obligacje 3-letnie, o oprocentowaniu stałym, czyli z zyskiem znanym z góry. W 2023 roku klienci kupili obligacje TOS o wartości przekraczającej 8,9 mld zł. Te instrumenty mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu i przeznaczone są dla osób chcących znać z góry wysokość odsetek, które otrzymają po 3-letnim okresie lokowania swoich oszczędności.

– Duże zainteresowanie obligacjami skarbowymi wynika wprost z ich zalet. Są to niewątpliwie bezpieczne instrumenty, gdyż Skarb Państwa całym swoim majątkiem gwarantuje wypłatę zainwestowanych oszczędności wraz z należnymi odsetkami. Nasze obligacje to również jasne i czytelne zasady dla wszystkich, czyli stała cena bez ukrytych opłat i prowizji – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

– Bogata oferta obligacji oszczędnościowych, która pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb każdego oszczędzającego, również została doceniona przez klientów. Nabywcy obligacji lokowali średnio miesięcznie kwoty przekraczające 4 miliardy złotych – dodaje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Jak wyjaśnia ekspert, obligacje to prosta i nowoczesna droga do pomnażania oszczędności. Warto zauważyć, że obligacje skarbowe są produktem prostym. Lokujemy środki na określonych warunkach biorąc pod uwagę: czas oszczędzania – w ofercie są obligacje z terminami wykupu od trzech miesięcy do dwunastu lat, rodzaj oprocentowania – obligacje mogą być z oprocentowaniem stałym, zmiennym opartym o stopę referencyjną NBP lub wskaźnik inflacji, oraz częstotliwość otrzymywania odsetek – odsetki mogą być wypłacane regularnie co miesiąc, co rok albo przy wykupie obligacji jako skumulowane odsetki narosłe podczas oszczędzania.

Co ważne, pomnażanie oszczędności można rozpocząć już od kwoty 100 zł, tyle wynosi nominał jednej obligacji, a skarbowe obligacje oszczędnościowe są nowoczesnym produktem, który bez wychodzenia z domu można zakupić on-line.

– Doceniają to oszczędzający, którzy coraz częściej lokują swoje środki w ten sposób. W 2023 roku 56% wszystkich obligacji zostało kupionych przez Internet – podkreśla minister Jurand Drop.

Obligacje trzyletnie i czteroletnie: hity sprzedażowe w styczniu 2024

Te dwa rodzaje obligacji oszczędnościowych cieszą się też największym wzięciem oszczędzających w styczniu 2024 roku.

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje trzyletnie z oferty styczniowej 2024 są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Te z oferty styczniowej 2024 mają oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,65%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

O ile obligacje trzyletnie są z lekkim ryzykiem, o tyle czterolatki mają już przez trzy lata gwarantowane zyski, które daje marża dodawana do wskaźnika inflacji.

Obligacje trzyletnie są bowiem obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Ich dodatkowym atutem są więc odsetki od odsetek czyli kapitalizacja nie mająca miejsca w przypadku innych.

Z kolei obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,65%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Te dwa produkty kupione w styczniu 2024 r. z pewnością dadzą oszczędzającym realny zysk.

Dla kompletu dodajmy, że wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.