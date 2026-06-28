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Czy możesz trzymać w domu 100 tys. zł albo więcej? Czy jest jakiś limit?

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28 czerwca 2026, 06:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze, gotówka
Czy możesz trzymać w domu 100 tys. zł albo więcej? Czy jest jakiś limit?
PawelKacperek
Shutterstock

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W Polsce nie istnieje limit gotówki, którą można legalnie trzymać w domu. Można przechowywać nawet bardzo duże kwoty, ale problem pojawia się wtedy, gdy właściciel pieniędzy nie potrafi wyjaśnić ich pochodzenia. W praktyce największe pytania pojawiają się nie przy samym posiadaniu gotówki, lecz podczas dużych wpłat na konto, zakupów albo kontroli skarbowej. Wyjaśniamy, czy urząd może zainteresować się domowymi oszczędnościami i kiedy bank pyta o źródło pieniędzy.

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W Polsce nie ma przepisu, który określałby maksymalną ilość gotówki przechowywanej w domu. Można legalnie trzymać nawet bardzo duże kwoty – zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Sam fakt posiadania gotówki nie jest zabroniony ani automatycznie podejrzany dla urzędu skarbowego czy banku. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy właściciel pieniędzy nie potrafi wyjaśnić ich pochodzenia albo gdy gotówka nagle trafia do obrotu – np. zostaje wpłacona na konto, użyta do zakupu nieruchomości lub przekazana innej osobie.

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Czy skarbówka może zapytać o gotówkę trzymaną w domu?

Tak. Samo przechowywanie pieniędzy w domu jest legalne, ale urząd skarbowy może zainteresować się sprawą, jeśli:

  • wysokość gotówki nie odpowiada deklarowanym dochodom,
  • pojawiają się duże wpłaty gotówkowe na konto,
  • podatnik kupuje drogie rzeczy bez widocznego źródła finansowania,
  • dochodzi do kontroli majątkowej lub analizy przepływów finansowych.

W praktyce urząd nie sprawdza mieszkań „na ślepo”. Najczęściej pytania pojawiają się dopiero wtedy, gdy fiskus zauważy rozbieżność między dochodami a wydatkami albo dużymi przepływami pieniędzy.

Czy trzeba zgłaszać gotówkę trzymaną w domu?

Nie. Polskie przepisy nie nakładają obowiązku zgłaszania oszczędności przechowywanych w domu. Nie trzeba informować:

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  • urzędu skarbowego,
  • banku,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • ani żadnej innej instytucji

o tym, ile gotówki znajduje się w prywatnym mieszkaniu.

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Wyjątkiem mogą być sytuacje związane z:

  • postępowaniem karnym,
  • kontrolą skarbową,
  • postępowaniem dotyczącym nieujawnionych źródeł dochodu,
  • przewozem dużej ilości gotówki przez granicę UE.

Duża wpłata gotówki na konto może wzbudzić pytanie, skąd pochodzą pieniądze

Największe ryzyko pojawia się zwykle nie przy samym przechowywaniu pieniędzy, ale przy późniejszej wpłacie do banku. Banki w Polsce mają obowiązek monitorowania transakcji na podstawie przepisów AML dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Określone transakcje przekraczające równowartość 15 000 euro (około 65–70 tys. zł) podlegają raportowaniu do GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Nie oznacza to automatycznej kontroli skarbowej ani zakazu wpłaty. Bank może jednak zapytać:

  • skąd pochodzą pieniądze,
  • dlaczego klient wpłaca dużą gotówkę,
  • czy istnieją dokumenty potwierdzające źródło środków.
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Jak udokumentować gotówkę przechowywaną w domu?

Najlepiej zachować dokumenty potwierdzające pochodzenie pieniędzy, np.:

  • PIT-y i umowy o pracę,
  • umowy sprzedaży samochodu lub nieruchomości,
  • potwierdzenia wypłat z banku,
  • dokumenty darowizny,
  • umowy pożyczki,
  • wyciągi bankowe,
  • dokumenty wymiany walut.

Im starsza gotówka i większa kwota, tym trudniej po latach wykazać jej źródło. Dlatego eksperci podatkowi często zalecają przechowywanie podstawowej dokumentacji nawet przez wiele lat.

Czy można trzymać w domu 100 tys. zł albo milion złotych?

Tak. W Polsce nie istnieje limit:

  • 10 tys. zł,
  • 50 tys. zł,
  • 100 tys. zł,
  • ani miliona złotych.

Można legalnie przechowywać dowolną ilość gotówki, jeśli pochodzi z legalnego źródła. Trzeba jednak pamiętać, że:

  • bardzo wysokie kwoty mogą wzbudzić zainteresowanie urzędu podczas kontroli majątkowej,
  • gotówka nie jest objęta ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • w przypadku kradzieży lub pożaru odzyskanie pieniędzy może być niemożliwe.

Czy urząd skarbowy może naliczyć podatek od gotówki?

Nie od samego posiadania gotówki. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik nie potrafi wykazać legalnego źródła pochodzenia pieniędzy. W takiej sytuacji urząd może uznać środki za dochód z nieujawnionych źródeł i zastosować sankcyjną stawkę podatku wynoszącą 75%.

Dotyczy to zwykle sytuacji, gdy:

  • wydatki są znacznie wyższe niż oficjalne dochody,
  • podatnik wpłaca duże kwoty bez dokumentów,
  • pojawiają się nieudokumentowane darowizny lub pożyczki.

Gotówka a limity płatności

Warto odróżnić: przechowywanie gotówki, wpłaty do banku, płatności gotówkowe. To trzy różne kwestie.

W przypadku przedsiębiorców nadal obowiązuje limit 15 000 zł dla transakcji gotówkowych między firmami. Powyżej tej kwoty płatność powinna zostać wykonana przez rachunek płatniczy.

Jednocześnie Unia Europejska przyjęła nowe regulacje AML przewidujące limit 10 000 euro dla płatności gotówkowych w państwach UE. Zmiany mają wejść w życie w kolejnych latach, ale nie oznaczają zakazu trzymania gotówki w domu.

Czy trzymanie pieniędzy w domu jest bezpieczne?

Pod względem prawnym – tak. Pod względem praktycznym – nie zawsze. Gotówka przechowywana w mieszkaniu:

  • może zostać skradziona,
  • może ulec zniszczeniu,
  • nie pracuje jak lokata czy konto oszczędnościowe,
  • nie jest objęta gwarancjami BFG.

Dlatego wiele osób dzieli oszczędności:

  • część trzyma w banku,
  • część w gotówce,
  • część w innych aktywach.

Najczęstsze mity o gotówce w domu

MIT

FAKT

„Nie wolno trzymać więcej niż 100 tys. zł”

Nie istnieje taki limit

„Skarbówka widzi każdą gotówkę w domu”

Urząd nie monitoruje mieszkań ani sejfów

„Duża gotówka jest nielegalna”

Legalne źródło pieniędzy jest podstawą

„Każda wpłata gotówki oznacza kontrolę”

Zgłoszenie AML nie oznacza automatycznej kontroli

Co warto z tego wszystkiego zapamiętać?

W Polsce nie ma limitu gotówki, którą można legalnie przechowywać w domu. Można posiadać nawet bardzo duże kwoty, jeśli pochodzą z legalnych i możliwych do udokumentowania źródeł. Największe znaczenie ma nie sama wysokość oszczędności, ale możliwość wyjaśnienia:

  • skąd pochodzą pieniądze,
  • dlaczego pojawiają się duże wpłaty,
  • czy dochody odpowiadają zgromadzonemu majątkowi.

W praktyce to właśnie brak dokumentów, a nie sama gotówka, najczęściej prowadzi do problemów podatkowych.

Podstawa prawna

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Źródło: INFOR
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