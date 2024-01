Ulga dla młodych 2024. Na czym polega PIT zero dla podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, jak z niej korzystać

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Masz mniej niż 26 lat? Sprawdź, jak rozliczyć się z PIT, z jakich ulg skorzystać oraz jak rozliczysz się z fiskusem za 2023 rok.

Jakie przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT

Chodzi przy tym o przychody otrzymywane z tytułu:

pracy na etacie,

osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia,

odbywania praktyki absolwenckiej,

odbywania stażu uczniowskiego,

zasiłku macierzyńskiego.

Ponadto zwolnienie dotyczy przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa

REKLAMA

Od 1 stycznia 2021 r. ulga dla młodych obejmuje również przychody z odbywania praktyki studenckiej lub stażu uczniowskiego, a od 1 lipca 2022 r. także przychody z zasiłku macierzyńskiego (zmianę w zakresie zasiłku macierzyńskiego stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.).

O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków dotyczących wieku podatnika, rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania), limitu przychodów oraz momentu uzyskania przychodów.

PIT0 dla młodych: kiedy spełniony jest warunek wieku

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.

Warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów. Jednocześnie mając na uwadze, że w zakresie ustalania wieku art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT nie odsyła do Kodeksu cywilnego, to przy interpretacji zawartego w tym przepisie sformułowania „do ukończenia 26. roku życia” należy stosować ogólne przepisy prawa podatkowego, czyli art. 12§ 4 Ordynacji podatkowej. Norma ta stanowi, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Powyższe oznacza, że prawo do ulgi dla młodych – przy spełnieniu pozostałych warunków – przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin.

Na przykład gdy podatnik urodził się 20 sierpnia 1997 r., prawo do ulgi ma do 20 sierpnia 2023 r. Dochody uzyskane po tym dniu nie korzystają już z ulgi, ale ogólnych zasad opodatkowania.

REKLAMA

Jednocześnie do cezury wieku nie ma zastosowania art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej. W sytuacji zatem, gdy dzień 26. urodzin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy nie następuje „przesunięcie” daty urodzin na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Dzieje się tak dlatego, że ukończenie 26. roku życia nie stanowi terminu w znaczeniu dokonania przez podatnika danej czynności w określonym przedziale czasu (ukończenie 26. roku nie wiąże się z żadną aktywnością ze strony podatnika). Do dnia ukończenia 26. roku życia podatnik ma jedynie otrzymać przychód.

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych, chociażby dotyczyły należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

PIT zero dla młodych: limit przychodów

Roczny limit przychodów dla ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł.

W przypadku, gdy poza ulgą dla młodych, podatnik korzysta z ulgi na powrót lub z ulgi dla rodzin 4+1, w tym również od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, roczny limit przychodów dla wszystkich tych ulg wynosi 85 528 zł.

W tej wysokości limit przychodów przysługuje każdemu podatnikowi. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit przychodów w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi (przy spełnianiu pozostałych warunków).

Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu przychodów z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przychodów przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przychodów przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy).

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

PIT dla młodych, jak się rozliczyć z urzędem skarbowym

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Abyś musiał złożyć zeznanie, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np. oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej, ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku, chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą, masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie (PIT-36, PIT-37), to musisz w nim wykazać również przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Jeśli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą.

Ponadto musisz wiedzieć, że składki na ubezpieczenie społeczne, które zapłaciłeś od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu od dochodu. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można wykorzystać do „dodatkowego zwrotu” z ulgi na dzieci.