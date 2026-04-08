Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » To już koniec eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła reguły. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary

To już koniec eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła reguły. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary

08 kwietnia 2026, 08:45
Maja Retman
Shutterstock

Strach zajrzał w oczy zarabiającym na transmisjach na żywo. Fiskus bierze pod lupę streamerów, którzy przez lata korzystali z podatkowej furtki przy wpłatach od widzów — wygląda na to, że era „darowiznowego eldorado” właśnie dobiega końca. Na celowniku nie są jednak tylko twórcy internetowi. Skarbówka przygląda się także osobom regularnie sprzedającym w sieci, które nie rozliczają swoich dochodów. W obu przypadkach konsekwencje mogą być dotkliwe. Od zaległego podatku po dodatkowe sankcje.

Fiskus zamyka podatkową furtkę

Streamerzy znaleźli się na celowniku administracji skarbowej. Jeszcze do niedawna część z nich mogła korzystać z rozwiązania, które pozwalało uniknąć opodatkowania części wpływów od widzów. Jak wskazywał „Dziennik Gazeta Prawna”, jeśli wpłaty od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekraczały 5733 złotych, twórcy nie musieli deklarować ich jako przychodu. W praktyce oznaczało to możliwość otrzymywania znacznych sum pieniędzy od wielu różnych widzów bez konieczności płacenia podatku.

Fiskus uznał jednak, że sprawdzenie czy wpłaty rzeczywiście pochodzą od różnych darczyńców, jest w praktyce bardzo trudne. Dlatego zdecydowano, że tak zwane „donejty”, czyli wpłaty od widzów przekazywane podczas transmisji, będą traktowane jak przychód podlegający opodatkowaniu.

Zobacz również:

Jakim podatkiem są obłożone wpłaty od widzów

Zgodnie z nowymi zasadami pieniądze przekazywane streamerom przez widzów są uznawane za przychód. W zależności od skali oraz regularności działalności twórcy mogą zostać zakwalifikowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście albo jako przychód z działalności gospodarczej.

Stawki podatku zależą od wybranej formy rozliczenia. Przy zasadach ogólnych obowiązuje stawka 12 procent do kwoty 120 tys. zł rocznie oraz 32 procent powyżej tego progu. W przypadku podatku liniowego wynosi ona 19 procent.

Twórcy rozliczający się w formie ryczałtu mogą natomiast zapłacić podatek według stawek 15 procent albo 8,5 procent. Zmiany są najbardziej dotkliwe dla początkujących streamerów, którzy dotychczas mogli rozwijać swoją działalność w internecie bez rozbudowanych formalności podatkowych.

Na celowniku skarbówki znaleźli sięnie tylko twórcy internetowi

Skarbówka zaczęła dokładniej analizować również sprzedających towary w sieci. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy zobowiązującej państwa członkowskie do objęcia dodatkowymi regulacjami podatkowymi użytkowników platform cyfrowych oferujących towary lub usługi online.

Chodzi między innymi o sprzedaż prowadzoną za pośrednictwem takich serwisów jak Allegro, Vinted czy Amazon. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy tych platform muszą przekazywać organom podatkowym dane dotyczące użytkowników oraz realizowanych przez nich transakcji. Dzięki temu fiskus zyskał możliwość sprawdzania, czy regularnie sprzedający w internecie wykazują dochody w swoich rozliczeniach podatkowych.

Zobacz również:

Sprzedaż w sieci trafia do raportów

Pierwsze raporty dotyczące aktywności użytkowników platform internetowych miały zostać przekazane administracji skarbowej do końca stycznia 2025 roku. W ich wyniku fiskus otrzymał szczegółowe informacje o blisko 300 tysiącach sprzedawców działających na platformach e-commerce.

Nie oznacza to jednak, że każdy użytkownik sprzedający pojedyncze rzeczy w internecie musi obawiać się kontroli. Nowe przepisy wprowadzają bowiem limity, poniżej których sprzedaż nie jest raportowana. Do systemu raportowania nie trafiają ci, którzy w danym okresie sprawozdawczym przeprowadzili mniej niż trzydzieści transakcji, a ich łączna wartość nie przekroczyła 2 tys. euro. Dopiero przekroczenie jednego z tych progów powoduje, że dane sprzedawcy są przekazywane fiskusowi.

W praktyce oznacza to, że ktoś, kto sprzedaje na Vinted kilka używanych ubrań albo wystawia na Allegro przeczytane książki, nie musi od razu obawiać się zainteresowania urzędu skarbowego. Kluczowe jest jednak pilnowanie wskazanych limitów.

Powiązane
Od marca i to co miesiąc, można dostać blisko 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to bez względu na dochody. O tym dodatku nie wie wielu Polaków
Od marca i to co miesiąc, można dostać blisko 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to bez względu na dochody. O tym dodatku nie wie wielu Polaków
Będą nowe przepisy regulujące zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki
Będą nowe przepisy regulujące zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Paliwa w końcu potanieją? Minister ujawnia, kiedy kierowcy naprawdę odczują spadki
08 kwi 2026

Ceny ropy gwałtownie spadają, a rynki reagują błyskawicznie. Czy to oznacza natychmiastową ulgę dla kierowców? Minister finansów rozwiewa wątpliwości i wskazuje, kiedy ceny na stacjach faktycznie zaczną spadać.
Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz dodatkowe dni wolne
08 kwi 2026

Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.

REKLAMA

Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Już od lipca pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze
07 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny.
Koniec własnych szamb w kolejnych gminach. Od maja sytuacja wielu nieruchomości się zmieni
07 kwi 2026

Sytuacja wielu nieruchomości zmieni się już w maju. Chodzi o możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Trwają bowiem inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową finansowane ze środków pochodzący z Krajowego Planu Odbudowy. Gdzie powstaną nowe sieci?

REKLAMA

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media?
07 kwi 2026

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media? Wnioski z raportu "Winning in Social Media: The New Rules of the Game for 2026 and Beyond" to m.in.: maksymalizacja szybkości decyzyjnej (Decision Velocity), transformacja marketingu w system detekcji strategicznej, implementacja modelu "tłumacza insightów" w strukturze zespołu.
Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii
08 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny benzyny i diesla.
