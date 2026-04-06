Oni już przegapili termin. Ty wciąż masz szansę na 36 000 zł ulgi za 2025 rok - to ostatni dzwonek na skorzystanie w PIT

31 marca minął bezpowrotnie, a wraz z nim szansa dla firm na CIT na gigantyczne odliczenie podatkowe. Przegapiły nawet 36 000 zł ulgi za jednego pracownika-żołnierza. Ale jeśli rozliczasz się na PIT, Twój termin to 30 kwietnia. Zegar tyka, a skarbówka wciąż ma dla Ciebie konkretne pieniądze do wzięcia. Wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku.

Nowa ulga na żołnierza WOT i aktywnej rezerwy - kto jeszcze zdąży skorzystać w tym roku?

Podstawą prawną jest art. 26he ust. 1 ustawy o PIT. Z nowej, niezwykle korzystnej ulgi podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy na skali podatkowej i podatku liniowym, którzy zatrudniają na umowę o pracę osoby będące:

żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), lub

żołnierzami aktywnej rezerwy.

Ulgę odliczasz od podstawy opodatkowania, czyli realnie zmniejszasz swój podatek dochodowy do zapłaty. To jedna z najprostszych i najwyższych kwotowo ulg wprowadzonych w ostatnim czasie.

Kluczowy warunek: tylko umowa o pracę uprawnia do rozliczenia ulgi

To absolutna podstawa, o której musisz pamiętać. Ulga dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jeśli współpracujesz z żołnierzem na umowie zlecenia, B2B czy o dzieło - odliczenie Ci nie przysługuje.

Ważne Wskazówka: Jeśli zatrudniasz żołnierza na umowie cywilnoprawnej, przelicz, czy zmiana formy zatrudnienia na umowę o pracę nie opłaci Ci się w przyszłości w kontekście ulgi sięgającej nawet 36 000 zł.

Na jakim formularzu rozliczyć ulgę? Czasu coraz mniej

Z odliczenia skorzystają przedsiębiorcy rozliczający się na formularzach:

PIT-36 (skala podatkowa),

(skala podatkowa), PIT-36L (podatek liniowy 19%).

Ważne Ryczałtowcy nie skorzystają z tej ulgi. Ustawa o ryczałcie nie przewiduje tego typu odliczeń od przychodu.

Ile dokładnie możesz zyskać? Kwoty rosną ze stażem służby

Wysokość odliczenia jest bezpośrednio powiązana z nieprzerwanym stażem służby wojskowej Twojego pracownika. Im dłużej służy, tym więcej zyskujesz.

Okres nieprzerwanej służby Kwota odliczenia rocznie co najmniej 1 rok 12 000 zł co najmniej 2 lata 15 000 zł co najmniej 3 lata 18 000 zł co najmniej 4 lata 21 000 zł co najmniej 5 lat 24 000 zł

Ważne Do rozliczenia za 2025 staż weryfikuje się na dzień 31 grudnia 2025 roku. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, ulgę liczysz proporcjonalnie - 1/12 kwoty za każdy pełny miesiąc zatrudnienia.

Premia w odliczeniu dla małych firm: tu pojawia się tytułowe nawet 36 000 zł za jednego pracownika

Słusznie w powyższej tabeli zapewne zauważyłeś, że brakuje pola z kwotą 36 000 zł. Jednak ustawodawca faktycznie premiuje mniejszych przedsiębiorców, pozwalając im pomnożyć podstawowe kwoty odliczenia - to one są zawarte w powyższej tabeli. Ale możesz być uprawniony do zastosowania mnożników.

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, stosujesz mnożnik ×1,5.

Mikroprzedsiębiorca: zatrudnia poniżej 10 pracowników i ma obrót/sumę aktywów do 2 mln euro.

i ma obrót/sumę aktywów Mały przedsiębiorca: zatrudnia poniżej 50 pracowników i ma obrót/sumę aktywów do 10 mln euro.

Przykład 1 Prowadzisz mały warsztat (mikroprzedsiębiorca) i zatrudniasz na umowę o pracę mechanika, który od 5 lat służy w WOT. Obliczenie ulgi wygląda wtedy najkorzystniej: Kwota bazowa: 24 000 zł,

Mnożnik: ×1,5,

Twoje odliczenie od podstawy opodatkowania: aż 36 000 zł!

Premia dla średnich i dużych firm: mnożnik jest mniejszy, ale to nadal ×1,2

Jeśli Twoja firma nie jest mikro- ani małym przedsiębiorstwem, ale zatrudnia co najmniej 5 pracowników na pełen etat, również zyskujesz. Przysługuje Ci mnożnik ×1,2.

Przykład 2 Prowadzisz firmę produkcyjną (średni przedsiębiorca) zatrudniającą 3 żołnierzy na umowę o pracę: dwóch z 2-letnim stażem i jednego z 4-letnim. Obliczenie ulgi wygląda tak: Kwota bazowa: (2 × 15 000 zł) + (1 × 21 000 zł) = 51 000 zł

Mnożnik: ×1,2

Twoje odliczenie od podstawy opodatkowania: 61 200 zł!

Nie wiesz, czy zatrudniasz żołnierza? Jeden e-mail może dać Ci 36 000 zł

To największy problem praktyczny związany z tą ulgą: pracownik nie ma obowiązku informować Cię o służbie w WOT czy aktywnej rezerwie. Jeżeli godzi obowiązki w pracy ze służbą, to nawet nie masz okazji się o tym dowiedzieć, a możesz mieć prawo do ogromnej ulgi. W WOT służy ponad 40 000 osób, większość łączy to z pracą.

Co zrobić gdy rozliczasz się na PIT i jeszcze masz termin do 30 kwietnia?

Wyślij e-mail lub krótką ankietę do wszystkich pracowników.

do wszystkich pracowników. Zadaj proste pytanie: "Czy pełnisz służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej lub w aktywnej rezerwie?"

Wyjaśnij powód: "Pytanie ma związek z nową ulgą podatkową dla pracodawców, która może przynieść firmie znaczne korzyści. Identyfikacja takich pracowników leży w uzasadnionym interesie przedsiębiorcy".

Jeden taki e-mail może odkryć w Twoim zespole pracownika wartego dziesiątki tysięcy złotych oszczędności podatkowej.

Polscy żołnierze, WOT, służba wojskowa, aktywna rezerwa Taki pracownik może okazać się wyjątkowo cenny dla firmy Shutterstock

Jak udokumentować ulgę i uniknąć błędów?

W zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L musisz podać numer PESEL pracownika i jego staż służby. Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, poproś pracownika o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) potwierdzające datę rozpoczęcia i ciągłość służby. To Twój kluczowy dowód.

Ważne Najczęstsze błędy w tej uldze, a jednocześnie najłatwiejsze do popełnienia: nie taka umowa , czyli próba odliczenia ulgi za osoby na umowie zlecenia,

, czyli próba odliczenia ulgi za osoby na umowie zlecenia, błędne obliczenie stażu i kwoty ulgi: np. liczenie stażu od daty zatrudnienia w firmie, a nie od daty rozpoczęcia służby wojskowej

Co ze stratą w firmie? Ulga wtedy nie przepada bezpowrotnie, może być przeniesiona na kolejny rok

Odliczenie nie może przekroczyć Twojego dochodu z działalności gospodarczej. Jeśli w 2025 roku miałeś stratę, nie skorzystasz z ulgi w tym rozliczeniu. Ale uwaga - wtedy ulga nie przepada! Niewykorzystaną kwotę możesz przenieść i odliczyć w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.

Terminy, czyli dlaczego musisz się spieszyć

Teraz rozliczana ulga dotyczy dochodów za 2025 rok, a to oznacza, że rozliczasz ją w zeznaniu rocznym składanym w 2026 roku. Terminy są kluczowe:

CIT-8 (firmy na CIT): termin upłynął 31 marca 2026 r. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli, stracili szansę na ulgę za 2025 rok. Kolejna okazja dopiero za rok.

(firmy na CIT): termin Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli, stracili szansę na ulgę za 2025 rok. PIT-36 / PIT-36L: termin mija 30 kwietnia 2026 r. To ostatni dzwonek dla przedsiębiorców na PIT! Zostały Ci tylko ok. 3 tygodnie na zebranie dokumentów i złożenie zeznania.

Nie dołączaj do grona tych, którzy przegapili okazję. Działaj teraz, póki jest jeszcze czas.

Dlaczego państwo płaci za zatrudnianie żołnierzy?

Ulga to element strategii obronnej Polski. Rząd zachęca firmy, by wspierały pracowników łączących pracę ze służbą. Dla Ciebie to podwójna korzyść: nie tylko zyskujesz pracownika o wysokich kompetencjach (dyscyplina, odporność na stres), ale także realną, policzalną korzyść finansową, która rośnie wraz z jego zaangażowaniem w służbę.