Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Oni już przegapili termin. Ty wciąż masz szansę na 36 000 zł ulgi za 2025 rok - to ostatni dzwonek na skorzystanie w PIT

Oni już przegapili termin. Ty wciąż masz szansę na 36 000 zł ulgi za 2025 rok - to ostatni dzwonek na skorzystanie w PIT

06 kwietnia 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ulga na żołnierza, odliczenie od podatku, PIT-36, termin rozliczenia PIT 2026, ulgi podatkowe, skarbówka, PIT-36L, rozliczenie za 2025
Oni już przegapili termin. Ty wciąż masz szansę na 36 000 zł ulgi za 2025 rok - to ostatni dzwonek na skorzystanie w PIT
31 marca minął bezpowrotnie, a wraz z nim szansa dla firm na CIT na gigantyczne odliczenie podatkowe. Przegapiły nawet 36 000 zł ulgi za jednego pracownika-żołnierza. Ale jeśli rozliczasz się na PIT, Twój termin to 30 kwietnia. Zegar tyka, a skarbówka wciąż ma dla Ciebie konkretne pieniądze do wzięcia. Wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku.

Nowa ulga na żołnierza WOT i aktywnej rezerwy - kto jeszcze zdąży skorzystać w tym roku?

Podstawą prawną jest art. 26he ust. 1 ustawy o PIT. Z nowej, niezwykle korzystnej ulgi podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy na skali podatkowej i podatku liniowym, którzy zatrudniają na umowę o pracę osoby będące:

  • żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), lub
  • żołnierzami aktywnej rezerwy.

Ulgę odliczasz od podstawy opodatkowania, czyli realnie zmniejszasz swój podatek dochodowy do zapłaty. To jedna z najprostszych i najwyższych kwotowo ulg wprowadzonych w ostatnim czasie.

Kluczowy warunek: tylko umowa o pracę uprawnia do rozliczenia ulgi

To absolutna podstawa, o której musisz pamiętać. Ulga dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jeśli współpracujesz z żołnierzem na umowie zlecenia, B2B czy o dzieło - odliczenie Ci nie przysługuje.

Ważne

Wskazówka: Jeśli zatrudniasz żołnierza na umowie cywilnoprawnej, przelicz, czy zmiana formy zatrudnienia na umowę o pracę nie opłaci Ci się w przyszłości w kontekście ulgi sięgającej nawet 36 000 zł.

Na jakim formularzu rozliczyć ulgę? Czasu coraz mniej

Z odliczenia skorzystają przedsiębiorcy rozliczający się na formularzach:

  • PIT-36 (skala podatkowa),
  • PIT-36L (podatek liniowy 19%).
Ważne

Ryczałtowcy nie skorzystają z tej ulgi. Ustawa o ryczałcie nie przewiduje tego typu odliczeń od przychodu.

Ile dokładnie możesz zyskać? Kwoty rosną ze stażem służby

Wysokość odliczenia jest bezpośrednio powiązana z nieprzerwanym stażem służby wojskowej Twojego pracownika. Im dłużej służy, tym więcej zyskujesz.

Okres nieprzerwanej służby

Kwota odliczenia rocznie

co najmniej 1 rok

12 000 zł

co najmniej 2 lata

15 000 zł

co najmniej 3 lata

18 000 zł

co najmniej 4 lata

21 000 zł

co najmniej 5 lat

24 000 zł

Ważne

Do rozliczenia za 2025 staż weryfikuje się na dzień 31 grudnia 2025 roku. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, ulgę liczysz proporcjonalnie - 1/12 kwoty za każdy pełny miesiąc zatrudnienia.

Premia w odliczeniu dla małych firm: tu pojawia się tytułowe nawet 36 000 zł za jednego pracownika

Słusznie w powyższej tabeli zapewne zauważyłeś, że brakuje pola z kwotą 36 000 zł. Jednak ustawodawca faktycznie premiuje mniejszych przedsiębiorców, pozwalając im pomnożyć podstawowe kwoty odliczenia - to one są zawarte w powyższej tabeli. Ale możesz być uprawniony do zastosowania mnożników.

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, stosujesz mnożnik ×1,5.

  • Mikroprzedsiębiorca: zatrudnia poniżej 10 pracowników i ma obrót/sumę aktywów do 2 mln euro.
  • Mały przedsiębiorca: zatrudnia poniżej 50 pracowników i ma obrót/sumę aktywów do 10 mln euro.
Przykład 1

Prowadzisz mały warsztat (mikroprzedsiębiorca) i zatrudniasz na umowę o pracę mechanika, który od 5 lat służy w WOT. Obliczenie ulgi wygląda wtedy najkorzystniej:

  • Kwota bazowa: 24 000 zł,
  • Mnożnik: ×1,5,
  • Twoje odliczenie od podstawy opodatkowania: aż 36 000 zł!

Premia dla średnich i dużych firm: mnożnik jest mniejszy, ale to nadal ×1,2

Jeśli Twoja firma nie jest mikro- ani małym przedsiębiorstwem, ale zatrudnia co najmniej 5 pracowników na pełen etat, również zyskujesz. Przysługuje Ci mnożnik ×1,2.

Przykład 2

Prowadzisz firmę produkcyjną (średni przedsiębiorca) zatrudniającą 3 żołnierzy na umowę o pracę: dwóch z 2-letnim stażem i jednego z 4-letnim. Obliczenie ulgi wygląda tak:

  • Kwota bazowa: (2 × 15 000 zł) + (1 × 21 000 zł) = 51 000 zł
  • Mnożnik: ×1,2
  • Twoje odliczenie od podstawy opodatkowania: 61 200 zł!

Nie wiesz, czy zatrudniasz żołnierza? Jeden e-mail może dać Ci 36 000 zł

To największy problem praktyczny związany z tą ulgą: pracownik nie ma obowiązku informować Cię o służbie w WOT czy aktywnej rezerwie. Jeżeli godzi obowiązki w pracy ze służbą, to nawet nie masz okazji się o tym dowiedzieć, a możesz mieć prawo do ogromnej ulgi. W WOT służy ponad 40 000 osób, większość łączy to z pracą.

Co zrobić gdy rozliczasz się na PIT i jeszcze masz termin do 30 kwietnia?

  • Wyślij e-mail lub krótką ankietę do wszystkich pracowników.
  • Zadaj proste pytanie: "Czy pełnisz służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej lub w aktywnej rezerwie?"
  • Wyjaśnij powód: "Pytanie ma związek z nową ulgą podatkową dla pracodawców, która może przynieść firmie znaczne korzyści. Identyfikacja takich pracowników leży w uzasadnionym interesie przedsiębiorcy".

Jeden taki e-mail może odkryć w Twoim zespole pracownika wartego dziesiątki tysięcy złotych oszczędności podatkowej.

Taki pracownik może okazać się wyjątkowo cenny dla firmy

Jak udokumentować ulgę i uniknąć błędów?

W zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L musisz podać numer PESEL pracownika i jego staż służby. Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, poproś pracownika o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) potwierdzające datę rozpoczęcia i ciągłość służby. To Twój kluczowy dowód.

Ważne

Najczęstsze błędy w tej uldze, a jednocześnie najłatwiejsze do popełnienia:

  • nie taka umowa, czyli próba odliczenia ulgi za osoby na umowie zlecenia,
  • błędne obliczenie stażu i kwoty ulgi: np. liczenie stażu od daty zatrudnienia w firmie, a nie od daty rozpoczęcia służby wojskowej

Co ze stratą w firmie? Ulga wtedy nie przepada bezpowrotnie, może być przeniesiona na kolejny rok

Odliczenie nie może przekroczyć Twojego dochodu z działalności gospodarczej. Jeśli w 2025 roku miałeś stratę, nie skorzystasz z ulgi w tym rozliczeniu. Ale uwaga - wtedy ulga nie przepada! Niewykorzystaną kwotę możesz przenieść i odliczyć w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.

Terminy, czyli dlaczego musisz się spieszyć

Teraz rozliczana ulga dotyczy dochodów za 2025 rok, a to oznacza, że rozliczasz ją w zeznaniu rocznym składanym w 2026 roku. Terminy są kluczowe:

  • CIT-8 (firmy na CIT): termin upłynął 31 marca 2026 r. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli, stracili szansę na ulgę za 2025 rok. Kolejna okazja dopiero za rok.
  • PIT-36 / PIT-36L: termin mija 30 kwietnia 2026 r. To ostatni dzwonek dla przedsiębiorców na PIT! Zostały Ci tylko ok. 3 tygodnie na zebranie dokumentów i złożenie zeznania.

Nie dołączaj do grona tych, którzy przegapili okazję. Działaj teraz, póki jest jeszcze czas.

Dlaczego państwo płaci za zatrudnianie żołnierzy?

Ulga to element strategii obronnej Polski. Rząd zachęca firmy, by wspierały pracowników łączących pracę ze służbą. Dla Ciebie to podwójna korzyść: nie tylko zyskujesz pracownika o wysokich kompetencjach (dyscyplina, odporność na stres), ale także realną, policzalną korzyść finansową, która rośnie wraz z jego zaangażowaniem w służbę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 163)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 278)

Powiązane
Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole
Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole
Kiedy konsument zwraca towar do 12 miesięcy zamiast 14 dni? Do tego są kary UOKiK za fałszywe opinie w 2026: do 10 procent obrotu dla sklepu i 2 mln zł dla prezesa
Kiedy konsument zwraca towar do 12 miesięcy zamiast 14 dni? Do tego są kary UOKiK za fałszywe opinie w 2026: do 10 procent obrotu dla sklepu i 2 mln zł dla prezesa
Nowy program - do wzięcia 28 000 zł dla właścicieli nieruchomości, którzy to zrobili
Nowy program - do wzięcia 28 000 zł dla właścicieli nieruchomości, którzy to zrobili
Źródło: INFOR
Termin zapłaty mija 24 kwietnia. Potem weźmie się za was skarbówka. Litości nie będzie
06 kwi 2026

To jeden z tych obowiązków, o których łatwo zapomnieć, aż do momentu, gdy przypomina o nim system. W najbliższych dniach tysiące polskich seniorów może przekonać się, że abonament RTV, choć brzmi jak relikt minionej epoki, wciąż działa bardzo współcześnie. I bardzo skutecznie. Wystarczy przegapić termin, by niewielka opłata zaczęła rosnąć do kwoty, która przestaje być drobiazgiem.
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.

REKLAMA

AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.
Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
06 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.

REKLAMA

Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.
Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
