Zostało tylko 10 dni na rozliczenie PIT za 2025 rok. Jak nie stracić pieniędzy i uniknąć kary?
Zegar tyka - ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2025 rok upływa 30 kwietnia 2026 roku. Dla milionów Polaków to ostatni moment na sprawdzenie swoich rozliczeń w usłudze Twój e-PIT lub samodzielne wysłanie formularza, by skorzystać z przysługujących ulg i przyspieszyć zwrot podatku. O czym musisz pamiętać w ciągu najbliższych 10 dni, aby uniknąć kosztownych błędów?
- Kluczowe terminy: Nie czekaj do północy
- Ulgi podatkowe - co możesz jeszcze odliczyć?
- Nowości w PIT za 2025 rok
- Co grozi za spóźnienie?
- Jak sprawdzić, czy Twój PIT dotarł?
- FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o PIT za 2025 rok
Kluczowe terminy: Nie czekaj do północy
Choć systemy Ministerstwa Finansów działają online przez całą dobę, zwlekanie do ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem przeciążenia serwerów.
- 30 kwietnia 2026 roku (czwartek): Ostateczny termin dla najpopularniejszych deklaracji: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.
Automatyczna akceptacja: Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, Twoje zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia.
Uwaga: System nie uwzględni wtedy wielu ulg, które musisz wpisać samodzielnie!
Ulgi podatkowe - co możesz jeszcze odliczyć?
Właściwe wykorzystanie odliczeń to sposób na wyższy zwrot lub mniejszą dopłatę. W rozliczeniu za 2025 rok warto zwrócić uwagę na:
- Ulga na internet: Możesz odliczyć do 760 zł (lub 1520 zł przy wspólnym rozliczeniu małżonków), jeśli robisz to po raz pierwszy lub drugi z rzędu.
- Ulga termomodernizacyjna: Limit wynosi aż 53 000 zł na podatnika (106 000 zł dla małżonków) na wydatki związane np. z wymianą pieca czy dociepleniem domu.
- Wpłaty na IKZE: Limit podstawowy za 2025 rok to 10 407,60 zł.
- Ulga na dzieci: Jedno z najpopularniejszych odliczeń, które znacząco obniża kwotę podatku.
Nowości w PIT za 2025 rok
Rok 2025 przyniósł istotne zmiany, szczególnie dla osób prowadzących działalność:
- Kasowy PIT: Przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy stosować metodę kasową, płacąc podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty od klienta.
- Aplikacja mObywatel: Dostęp do usługi Twój e-PIT i e-Urzędu Skarbowego jest teraz prostszy dzięki weryfikacji tożsamości przez aplikację mobilną.
Co grozi za spóźnienie?
Przekroczenie terminu 30 kwietnia to nie tylko brak możliwości skorzystania z niektórych ulg, ale także ryzyko sankcji:
- Kary finansowe: Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywna. W 2026 roku maksymalna kara może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.
- Odsetki: Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, od 1 maja fiskus zacznie naliczać odsetki za zwłokę.
- Czynny żal: Jeśli przegapisz termin, jak najszybciej złóż deklarację wraz z tzw. "czynnym żalem", aby uniknąć kary.
Jak sprawdzić, czy Twój PIT dotarł?
Po wysłaniu e-deklaracji koniecznie pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). To jedyny dowód na to, że dokument trafił do urzędu w terminie. Status swojej deklaracji sprawdzisz w e-Urzędzie Skarbowym po zalogowaniu się Profilem Zaufanym lub aplikacją mObywatel.
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o PIT za 2025 rok
- Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2025 rok? Ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 upływa 30 kwietnia 2026 roku. Jeśli ten dzień wypadałby w sobotę lub święto, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, jednak w 2026 roku 30 kwietnia to czwartek, więc data pozostaje bez zmian.
- Czy muszę sam zatwierdzać PIT w usłudze Twój e-PIT? Jeśli rozliczasz się na druku PIT-37 lub PIT-38, system 30 kwietnia automatycznie zaakceptuje Twoje zeznanie przygotowane przez skarbówkę. Pamiętaj jednak, że automat nie uwzględni większości ulg (np. na internet, termomodernizacyjnej czy darowizn) - aby z nich skorzystać, musisz edytować zeznanie przed upływem terminu.
- Jak najszybciej otrzymać zwrot podatku? Najszybszą drogą jest złożenie deklaracji elektronicznie (przez Twój e-PIT lub system e-Deklaracje). Urząd Skarbowy ma wtedy maksymalnie 45 dni na wypłatę środków, choć w praktyce często trafiają one na konto już po kilkunastu dniach. W przypadku rozliczeń papierowych termin ten wydłuża się do 3 miesięcy.
- Co zrobić, jeśli spóźnię się z wysłaniem PIT? Jeśli nie zdążysz do 30 kwietnia, jak najszybciej prześlij deklarację i złóż tzw. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego). Pozwala to uniknąć kary grzywny za wykroczenie skarbowe, pod warunkiem, że złożysz go zanim fiskus sam wykryje błąd.
- Jak przekazać 1,5 proc. podatku na OPP? W systemie Twój e-PIT numer KRS organizacji z ubiegłego roku wyświetla się automatycznie. Możesz go jednak dowolnie zmienić, edytując odpowiednią rubrykę w formularzu. Przekazanie 1,5 proc. nic Cię nie kosztuje - o tę kwotę pomniejszany jest podatek należny państwu.
- Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeśli wysyłam PIT w ostatnim dniu? Tak, wspólne rozliczenie jest możliwe również w ostatnim dniu terminu (30 kwietnia). Jest to dopuszczalne nawet wtedy, gdy wniosek o wspólne opodatkowanie zostanie złożony po terminie (zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2022 r.), jednak warto zrobić to w regulaminowym czasie, by uniknąć problemów z naliczaniem zwrotu.
