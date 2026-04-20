Zostało tylko 10 dni na rozliczenie PIT za 2025 rok. Jak nie stracić pieniędzy i uniknąć kary?

Zegar tyka - ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2025 rok upływa 30 kwietnia 2026 roku. Dla milionów Polaków to ostatni moment na sprawdzenie swoich rozliczeń w usłudze Twój e-PIT lub samodzielne wysłanie formularza, by skorzystać z przysługujących ulg i przyspieszyć zwrot podatku. O czym musisz pamiętać w ciągu najbliższych 10 dni, aby uniknąć kosztownych błędów?

Kluczowe terminy: Nie czekaj do północy

Choć systemy Ministerstwa Finansów działają online przez całą dobę, zwlekanie do ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem przeciążenia serwerów.

30 kwietnia 2026 roku (czwartek): Ostateczny termin dla najpopularniejszych deklaracji: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Automatyczna akceptacja: Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, Twoje zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia.

Uwaga: System nie uwzględni wtedy wielu ulg, które musisz wpisać samodzielnie!

Ulgi podatkowe - co możesz jeszcze odliczyć?

Właściwe wykorzystanie odliczeń to sposób na wyższy zwrot lub mniejszą dopłatę. W rozliczeniu za 2025 rok warto zwrócić uwagę na:

Ulga na internet : Możesz odliczyć do 760 zł (lub 1520 zł przy wspólnym rozliczeniu małżonków), jeśli robisz to po raz pierwszy lub drugi z rzędu.

: Możesz odliczyć do 760 zł (lub 1520 zł przy wspólnym rozliczeniu małżonków), jeśli robisz to po raz pierwszy lub drugi z rzędu. Ulga termomodernizacyjna : Limit wynosi aż 53 000 zł na podatnika (106 000 zł dla małżonków) na wydatki związane np. z wymianą pieca czy dociepleniem domu.

: Limit wynosi aż 53 000 zł na podatnika (106 000 zł dla małżonków) na wydatki związane np. z wymianą pieca czy dociepleniem domu. Wpłaty na IKZE : Limit podstawowy za 2025 rok to 10 407,60 zł.

: Limit podstawowy za 2025 rok to 10 407,60 zł. Ulga na dzieci: Jedno z najpopularniejszych odliczeń, które znacząco obniża kwotę podatku.

Nowości w PIT za 2025 rok

Rok 2025 przyniósł istotne zmiany, szczególnie dla osób prowadzących działalność:

Kasowy PIT : Przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy stosować metodę kasową, płacąc podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty od klienta.

: Przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy stosować metodę kasową, płacąc podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty od klienta. Aplikacja mObywatel: Dostęp do usługi Twój e-PIT i e-Urzędu Skarbowego jest teraz prostszy dzięki weryfikacji tożsamości przez aplikację mobilną.

Co grozi za spóźnienie?

Przekroczenie terminu 30 kwietnia to nie tylko brak możliwości skorzystania z niektórych ulg, ale także ryzyko sankcji:

Kary finansowe : Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywna. W 2026 roku maksymalna kara może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.

: Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywna. W 2026 roku maksymalna kara może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Odsetki : Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, od 1 maja fiskus zacznie naliczać odsetki za zwłokę.

: Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, od 1 maja fiskus zacznie naliczać odsetki za zwłokę. Czynny żal: Jeśli przegapisz termin, jak najszybciej złóż deklarację wraz z tzw. "czynnym żalem", aby uniknąć kary.

Jak sprawdzić, czy Twój PIT dotarł?

Po wysłaniu e-deklaracji koniecznie pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). To jedyny dowód na to, że dokument trafił do urzędu w terminie. Status swojej deklaracji sprawdzisz w e-Urzędzie Skarbowym po zalogowaniu się Profilem Zaufanym lub aplikacją mObywatel.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o PIT za 2025 rok

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2025 rok? Ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 upływa 30 kwietnia 2026 roku. Jeśli ten dzień wypadałby w sobotę lub święto, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, jednak w 2026 roku 30 kwietnia to czwartek, więc data pozostaje bez zmian. Czy muszę sam zatwierdzać PIT w usłudze Twój e-PIT? Jeśli rozliczasz się na druku PIT-37 lub PIT-38, system 30 kwietnia automatycznie zaakceptuje Twoje zeznanie przygotowane przez skarbówkę. Pamiętaj jednak, że automat nie uwzględni większości ulg (np. na internet, termomodernizacyjnej czy darowizn) - aby z nich skorzystać, musisz edytować zeznanie przed upływem terminu. Jak najszybciej otrzymać zwrot podatku? Najszybszą drogą jest złożenie deklaracji elektronicznie (przez Twój e-PIT lub system e-Deklaracje). Urząd Skarbowy ma wtedy maksymalnie 45 dni na wypłatę środków, choć w praktyce często trafiają one na konto już po kilkunastu dniach. W przypadku rozliczeń papierowych termin ten wydłuża się do 3 miesięcy. Co zrobić, jeśli spóźnię się z wysłaniem PIT? Jeśli nie zdążysz do 30 kwietnia, jak najszybciej prześlij deklarację i złóż tzw. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego). Pozwala to uniknąć kary grzywny za wykroczenie skarbowe, pod warunkiem, że złożysz go zanim fiskus sam wykryje błąd. Jak przekazać 1,5 proc. podatku na OPP? W systemie Twój e-PIT numer KRS organizacji z ubiegłego roku wyświetla się automatycznie. Możesz go jednak dowolnie zmienić, edytując odpowiednią rubrykę w formularzu. Przekazanie 1,5 proc. nic Cię nie kosztuje - o tę kwotę pomniejszany jest podatek należny państwu. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeśli wysyłam PIT w ostatnim dniu? Tak, wspólne rozliczenie jest możliwe również w ostatnim dniu terminu (30 kwietnia). Jest to dopuszczalne nawet wtedy, gdy wniosek o wspólne opodatkowanie zostanie złożony po terminie (zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2022 r.), jednak warto zrobić to w regulaminowym czasie, by uniknąć problemów z naliczaniem zwrotu.