REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Urzędnicy MOPS w kółko powtarzali mantrę: musimy pomoc rozdzielić na 6 osób. Zamiast zbadać stan faktyczny

Urzędnicy MOPS w kółko powtarzali mantrę: musimy pomoc rozdzielić na 6 osób. Zamiast zbadać stan faktyczny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 czerwca 2026, 21:17
[Data aktualizacji 08 czerwca 2026, 21:17]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Bezsens pomocy MOPS. 3000 zł rozdzieli na 6 osób, nie pomagając żadnej. A okno dalej uszkodzone
Bezsens pomocy MOPS. 3000 zł rozdzieli na 6 osób, nie pomagając żadnej. A okno dalej uszkodzone
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W sprawie opisanej w artykule możliwe jest tylko kupno nowego okna. Bezsens pomocy z MOPS polega na tym, że przyznał 500 zł zasiłku, ale na naprawę okna. A to trzeba wymienić na nowo. I potrzeba jest cztery razy tyle pieniędzy. Sytuacja osoby potrzebującej jest taka, że nie będzie miała środków na wymianę okna (przeszło 2000 zł). Pokazuje to absurdalność pomocy MOPS - nie ma służyć rozwiązywaniu problemów w sposób zmieniający życie ludzi korzystających z pomocy społecznej. Priorytetem jest równe rozdzielenie niewielkimi kwotami środków na jak największą liczbę beneficjentów tak, aby było "sprawiedliwie".

Używana jest taka argumentacja w MOPS:

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego MOPS nie przyznaje dużych zasiłków - nawet, gdy okoliczności uzasadniają taką pomoc

1) Potrzeba wsparcia nie musi być przez MOPS zaspokojona w części i całości, ponieważ świadczenie w formie zasiłku celowego nie posiada charakteru publicznego prawa podmiotowego, czyli bezwzględnie należnego, a pomoc społeczna nie jest zobowiązana do zaspokojenia wszystkich nawet niezbędnych potrzeb.

2) Jako MOPS mamy "uznanie administracyjne" więc nie można w sądzie wymusić na nas żadnych decyzji co do wysokości zasiłków.

3) Jako MOPS rozpatrując Pana/Pani wniosek stale pamiętamy o innych osobach będących trudnej sytuacji materialnej.

REKLAMA

Bezsens pomocy MOPS. 3000 zł rozdzieli na 6 osób, nie pomagając żadnej. A okno dalej uszkodzone

Ten sposób myślenia powoduje, że nawet jeżeli wnioskodawca obiektywnie potrzebuje 2000 zł - 3000 zł na rozwiązanie jakiegoś życiowego problemu, nie otrzyma takiej pomocy. Gdyż MOPS rozdzieli te pieniądze po 500 zł między 6 osób, nie rozwiązując problemu żadnej z nich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykładem poniższy wyrok:

Wyrok WSA w Poznaniu z 14 maja 2025 r. (III SA/Po 417/26) link do wyroku

Wyrok pokazuje, że MOPS zazwyczaj nie dają kwot 2000 zł – 3000 zł na pokrycie kosztów tego typu jak wymiana drzwi, okien, posadzki. Nawet, gdy ta pomoc jest uzasadniona. Uderza w nim to, że MOPS i SKO nabrały wody w usta jak beneficjent pomocy przedstawił dokumentację wykazującą stan okna i brak możliwości jego naprawy. Zamiast zbadać tą sprawę urzędnicy w kółko powtarzali mantrę - "musimy pomoc rozdzielić na 6 osób". I ta mantra cały czas pada w aktach postępowania choć jest w nim też samostwierdzenie urzędników, że "ściany wokół uszkodzonego okna są mokre, a w pomieszczeniu występuje pleśń". Okoliczności te świadczą o problemie technicznym związanym ze stanem okna i jego szczelnością, ale urzędników to nie interesowało bo "musimy pomoc rozdzielić na 6 osób"

 Dlatego sąd orzekł tak jak poniżej:

"W odwołaniu od decyzji skarżący powołał się na okoliczność braku możliwości naprawy istniejącego okna na co przedstawił opinię firmy zajmującej się serwisem i sprzedażą okien, z której wynika, że wobec stwierdzonego bardzo dużego uszkodzenia ramiaka skrzydła lewego i prawego brak jest możliwości naprawy istniejącego okna. Skarżący przedstawił również sporządzony przez [...] kosztorys zakupu i montażu nowego okna tarasowego. Powyższe okoliczności zostały całkowicie pominięte przez organ II instancji co stanowi o istotnym naruszeniu zasad postępowania.

Powyższe wskazuje, że ani w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji SKO, ani w motywach decyzji organu I instancji nie wskazano, jakimi to kryteriami kierowały się organy, uznając, że przyznana skarżącemu pomoc jest wystarczająca lub odpowiednia w stosunku do potrzeby skarżącego. Organy orzekające w sprawie uchyliły się również od ustalenia stanu faktycznego sprawy w zakresie czy możliwą jest naprawa okna tarasowego objętego wnioskiem. W tym miejscu wskazać należy, że wniosek skarżącego dotyczył przyznania zasiłku celowego na naprawę lub wymianę uszkodzonego okna. Dla właściwego ustalenia zakresu żądanej pomocy organy orzekające w sprawie winny więc w pierwszej kolejności ustalić czy naprawa jest możliwa. Dalej wskazać należy, że w uzasadnieniach wydanych w sprawie decyzji brak jest oceny możliwości finansowych organu I instancji. Nie wynika to również z przedłożonych Sądowi akt administracyjnych sprawy. W kontrolowanej sprawie organ I instancji, a ślad za nim także SKO, nie podały bowiem jakimi środkami dysponował MOPS, nie ujawniono liczby złożonych wniosków o pomoc finansową oraz nie podano średniej wysokości przyznanych zasiłków celowych."

Kalkulator dat

Powiązane
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
W Polsce likwidują MOPS. Przychodzą CUS. Tam wypłaty zasiłków. I świadczenia pomocowe
W Polsce likwidują MOPS. Przychodzą CUS. Tam wypłaty zasiłków. I świadczenia pomocowe
MOPS podważają orzeczenie staruszka o niepełnosprawności. Jak potrafi przejść samodzielnie z sypialni do łazienki
MOPS podważają orzeczenie staruszka o niepełnosprawności. Jak potrafi przejść samodzielnie z sypialni do łazienki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Sądy: Świadczenie wspierające przysługuje tylko za jeden miesiąc. Nawet to nie zawsze
08 cze 2026

O świadczenie wspierające starają się osoby niepełnosprawne w bardzo poważnych stanach zdrowia. Część z nich umiera w trakcie oczekiwania na jego przyznanie (może trwać i 1,5 roku). Przepisy tu są bardzo niekorzystne, co pokażę na przykładzie. Rozstrzygnięcie sądu? - świadczenie przysługuje za jeden miesiąc, a i to nie zawsze.
WZON: Dylematy stopnia znacznego. Skarżyć do sądu punkty, czy odpuścić?
08 cze 2026

Przykładowa relacja o nagannych praktykach WZON: "Złożyłam wniosek o ponowne naliczenie punktów mojej mamie. Pani z zaawansowanym alzheimerem i dużą niepełnosprawnością ruchową, która jest kompletnie niesamodzielna i ledwo porusza się po własnym mieszkaniu, wg pierwszej decyzji urzędników może np. poruszać się w środowisku nieznanym sprawniej niż w znanym, albo z niewielkim wsparciem załatwiać sprawy urzędowe (i kilka innych podobnych bzdur). No i na ponownej komisji dowiedziałam się, że ta punktacja to skutek odgórnie narzuconego ograniczenia dla osób 75+, które nie mogą dostać wyższej punktacji niż ustalona odgórnie, nawet jeśli na tę punktację zasługują. "System tak nalicza i co nam pani zrobi". Czy takie praktyki są zgodne z prawem, i czy nikt takiej koncepcji odgórnie nie zaskarżył?"
TSUE ponownie zajmie się sankcją kredytu darmowego w Polsce. Co mogą zyskać konsumenci?
08 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 roku Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w sprawie C-831/24. Choć sprawa nie budzi jeszcze takich emocji jak postępowania dotyczące kredytów frankowych czy WIBOR-u, jej znaczenie dla rynku kredytów konsumenckich może okazać się ogromne. Pytania skierowane do Trybunału przez Sąd Rejonowy w Białymstoku dotyczą bowiem trzech fundamentalnych kwestii związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego (SKD): obowiązków sądu w zakresie ochrony konsumenta, standardu informacyjnego wymaganego od kredytodawców oraz zasady proporcjonalności sankcji. W praktyce odpowiedzi na te pytania mogą wpłynąć na tysiące postępowań toczących się obecnie przed polskimi sądami.
I Polacy i cudzoziemcy narzekają na zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł
08 cze 2026

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około 1 mln osób. Kontrowersją jest, że jego wysokość wynosi tylko 215,84 zł i od 2019 r. nie jest waloryzowana. Problem niskiej wartości świadczenia dotyczy nie tylko Polaków, ale i cudzoziemców także mających prawo do jego otrzymania.

REKLAMA

Dodatkowe 12 dni wolnego w instytucji państwowej. Minęło 1,5 roku od wprowadzenia urlopu menstruacyjnego dla kobiet
08 cze 2026

Czy urlop menstruacyjny to rozwiązanie, nad którym powinien pochylić się ustawodawca? Ma ono zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Co istotne, w tej drugiej grupie nie brakuje kobiet. Choć nad powszechnym wprowadzeniem tego rozwiązania kiedyś już toczyły się prace, to obecnie mogą z niego korzystać wyłącznie kobiet zatrudnione w jednej instytucji państwowej.
Jakie ceny paliwa we wtorek 9 czerwca? Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
08 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać we wtorek. W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 9 czerwca. Sprawdzamy, ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych.
Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wystawienia zaświadczenia o zarobkach? Albo kazać czekać na nie tygodniami?
08 cze 2026

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków otwiera drogę do szeregu świadczeń i usług w życiu prywatnym pracownika. Jednak czy pracodawca ma obowiązek je wystawić, a jeśli tak, to jak często pracownik może się o nie ubiegać?
Alimenty natychmiastowe 2026: nakaz zapłaty w 7 dni, wysokość z minimalnej krajowej, egzekucja od razu. MS pracuje nad projektem
08 cze 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad alimentami natychmiastowymi – sąd wyda nakaz zapłaty w ciągu 7 dni od pozwu, kwota będzie wyliczona automatycznie (liczba dzieci × procent minimalnej krajowej), a nakaz będzie od razu tytułem wykonawczym. Koniec miesięcy oczekiwania na alimenty i sporów o kwotę. Sprawdź, jak ma działać nowa instytucja i kiedy wejdzie w życie.

REKLAMA

Polska bez pracowników z zagranicy? Eksperci wskazują ryzyko dla kluczowych branż
08 cze 2026

Kadry z importu ratują budownictwo, logistykę, rolnictwo, hotele i gastronomię — przekazała „Rz” w poniedziałkowym w materiale „Te branże nie dadzą rady bez migrantów”.
Nowa ustawa o artystach wywołuje burzę. Czy fryzjer, kowal i programista nie są twórcami?
08 cze 2026

Rząd chce uregulować status artystów i zapewnić części z nich wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Krytycy projektu alarmują jednak, że nowe przepisy mogą stworzyć podział na uprzywilejowanych i pominiętych twórców. Pojawia się fundamentalne pytanie: kim właściwie jest artysta i czy państwo ma prawo decydować, które formy twórczości zasługują na uznanie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA