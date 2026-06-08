WZON: Dylematy stopnia znacznego. Skarżyć do sądu punkty, czy odpuścić?

Odnoszę wręcz wrażenie, że w niektórych przypadkach wiek staje się wygodnym uzasadnieniem do obniżania punktacji, mimo że przepisy nakazują indywidualną ocenę funkcjonowania konkretnej osoby, z uwzględnieniem przyczyn i skutków jej niepełnosprawności.

Tak było również w naszym przypadku. Bliska mi osoba jest po udarze, po ciężkim urazie kręgosłupa oraz cierpi na głębokie otępienie będące następstwem uszkodzenia OUN. Nie są to naturalne ograniczenia związane z wiekiem, lecz skutki ciężkich schorzeń i urazów, które doprowadziły do całkowitej utraty samodzielności. Największe zastrzeżenia budzi jednak to, że przyznana punktacja pozostaje w rażącej sprzeczności z rzeczywistością. Bliska mi osoba nie funkcjonuje samodzielnie praktycznie w żadnym obszarze życia. Nie mówi, nie widzi, nie chodzi, nie jest w stanie samodzielnie zadbać o higienę, przygotować posiłku, przyjąć leków, komunikować swoich potrzeb ani podejmować świadomych decyzji dotyczących codziennego funkcjonowania. Wymaga stałej opieki i nadzoru przez całą dobę. Patrząc na przyznaną punktację, można by odnieść wrażenie, że oceniano inną osobę. W rzeczywistości jedyną czynnością wykonywaną samodzielnie jest załatwianie potrzeb fizjologicznych do pampersa, może to potraktowano jako samodzielne funkcjonowanie?😉 Odwołałam się od pierwszej decyzji właśnie dlatego, że nie zgadzałam się z takim sposobem oceny. Kolejna komisja podniosła punktację, co samo w sobie potwierdza, że pierwotna ocena nie była prawidłowa. Nadal jednak mam poważne zastrzeżenia do oceny niektórych obszarów funkcjonowania, ponieważ przyznane punkty w dalszym ciągu nie odzwierciedlają rzeczywistego stopnia niesamodzielności tej osoby. Jako, że jestem świeżo po odebraniu decyzji to rozważam skierowanie sprawy do sądu. Najpierw zorientuję się, jak obecnie wygląda czas oczekiwania na rozpoznanie takich spraw w moim rejonie, ale nie wykluczam dalszej walki o rzetelną ocenę. Widziałam już orzeczenia, w których sądy korygowały zaniżoną punktację i przyznawały wyższy poziom potrzeby wsparcia. Dlatego warto pamiętać, że decyzja komisji nie zawsze jest oceną ostateczną ani nieomylną.