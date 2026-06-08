REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » TSUE ponownie zajmie się sankcją kredytu darmowego w Polsce. Co mogą zyskać konsumenci?

TSUE ponownie zajmie się sankcją kredytu darmowego w Polsce. Co mogą zyskać konsumenci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 czerwca 2026, 17:04
Karolina Pilawska
Karolina Pilawska
Adwokat, wspólnik w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci
TSUE, wyrok TSUE
TSUE ponownie zajmie się sankcją kredytu darmowego w Polsce. Co mogą zyskać konsumenci?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 11 czerwca 2026 roku Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w sprawie C-831/24. Choć sprawa nie budzi jeszcze takich emocji jak postępowania dotyczące kredytów frankowych czy WIBOR-u, jej znaczenie dla rynku kredytów konsumenckich może okazać się ogromne. Pytania skierowane do Trybunału przez Sąd Rejonowy w Białymstoku dotyczą bowiem trzech fundamentalnych kwestii związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego (SKD): obowiązków sądu w zakresie ochrony konsumenta, standardu informacyjnego wymaganego od kredytodawców oraz zasady proporcjonalności sankcji. W praktyce odpowiedzi na te pytania mogą wpłynąć na tysiące postępowań toczących się obecnie przed polskimi sądami.

Czy sąd powinien samodzielnie szukać naruszeń po stronie kredytodawcy?

Największe znaczenie praktyczne może mieć pierwsze pytanie prejudycjalne. Sąd pyta TSUE, czy rozpoznając sprawę dotyczącą sankcji kredytu darmowego powinien z urzędu badać wszystkie możliwe naruszenia przepisów przez kredytodawcę, nawet jeśli konsument w swoim oświadczeniu o skorzystaniu z SKD wskazał jedynie część z nich.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to zagadnieniem proceduralnym. W rzeczywistości dotyka ono samego fundamentu ochrony konsumentów. W praktyce bardzo często kredytobiorcy samodzielnie kierują do banków lub firm pożyczkowych oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Nierzadko korzystają przy tym z informacji znalezionych w internecie lub wzorów dostępnych w mediach społecznościowych. W konsekwencji w takim oświadczeniu wskazywane jest jedno, dwa lub kilka dostrzeżonych naruszeń. Dopiero późniejsza analiza przeprowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika pokazuje, że uchybień mogło być znacznie więcej.

Powstaje więc pytanie: czy konsument, który wskazał tylko jedno naruszenie, powinien ponosić negatywne konsekwencje swojej niewiedzy prawnej? Czy też sąd powinien samodzielnie zbadać umowę i zweryfikować, czy kredytodawca naruszył również inne przepisy ustawy o kredycie konsumenckim?

Jeżeli TSUE opowie się za obowiązkiem badania takich naruszeń z urzędu, będzie to bardzo ważne rozstrzygnięcie z punktu widzenia efektywnej ochrony konsumentów. Oznaczałoby ono, że poziom ochrony nie zależy od tego, czy przeciętny kredytobiorca potrafił samodzielnie przeanalizować kilkudziesięciostronicową umowę i wskazać wszystkie błędy popełnione przez profesjonalną instytucję finansową.

Takie podejście byłoby również spójne z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, które wielokrotnie podkreślało konieczność aktywnej ochrony słabszej strony stosunku prawnego.

Jeżeli jednak Trybunał uzna, że sąd jest związany wyłącznie naruszeniami wskazanymi przez konsumenta, może to istotnie ograniczyć praktyczną skuteczność sankcji kredytu darmowego.

REKLAMA

REKLAMA

Jak szczegółowo bank powinien opisać wcześniejszą spłatę kredytu?

Drugie pytanie prejudycjalne dotyczy obowiązków informacyjnych związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. Sąd pyta, czy opis procedury wcześniejszej spłaty powinien być na tyle jasny i kompletny, aby przeciętny konsument mógł samodzielnie przeprowadzić cały proces wyłącznie na podstawie treści umowy, bez konieczności kontaktowania się z bankiem lub firmą pożyczkową.

Dla wielu osób może to wydawać się kwestią drugorzędną. W rzeczywistości problem ten dotyka jednego z podstawowych założeń prawa konsumenckiego, a konkretnie przejrzystości informacji. Samo przyznanie konsumentowi określonego prawa nie oznacza jeszcze, że będzie on w stanie skutecznie z niego skorzystać. W praktyce w wielu umowach można znaleźć ogólne informacje o możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania, ale brakuje precyzyjnego wskazania kolejnych kroków, skutków wcześniejszej spłaty czy momentu zakończenia całej procedury.

Jeżeli TSUE uzna, że wymogi dyrektywy należy interpretować rygorystycznie, instytucje finansowe mogą zostać zobowiązane do znacznie bardziej szczegółowego i przejrzystego formułowania swoich umów. Może to oznaczać kolejny krok w kierunku zwiększenia transparentności rynku kredytowego.

Najważniejsze pytanie: czy każde naruszenie powinno prowadzić do zastosowania SKD?

Jeszcze większe znaczenie dla przyszłości sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego może mieć trzecie pytanie prejudycjalne. Dotyczy ono zasady proporcjonalności. W istocie TSUE będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy każde naruszenie obowiązków informacyjnych przez kredytodawcę powinno prowadzić do zastosowania sankcji kredytu darmowego, czy też sąd powinien badać wagę konkretnego naruszenia i jego wpływ na sytuację konsumenta. Jest to obecnie jeden z głównych punktów sporu pomiędzy konsumentami a sektorem finansowym.

Banki i firmy pożyczkowe argumentują, że nie każde uchybienie formalne powinno automatycznie prowadzić do utraty prawa do odsetek i innych kosztów kredytu. W ich ocenie sąd powinien każdorazowo badać, czy dane naruszenie mogło realnie wpłynąć na sytuację prawną konsumenta lub na jego decyzję o zawarciu umowy.

Warto zauważyć, że w podobnym kierunku zmierzał również projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim (UC82) przygotowany przez UOKiK. Zakładał on odejście od automatyzmu stosowania sankcji kredytu darmowego i powiązanie jej z wagą stwierdzonego naruszenia. Prace nad projektem zostały jednak wstrzymane po cofnięciu przez Prezesa Rady Ministrów upoważnienia dla Prezesa UOKiK do prowadzenia prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CCD II.

Z kolei konsumenci wskazują, że celem sankcji kredytu darmowego nie jest wyłącznie naprawienie konkretnej szkody. Ma ona również pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą wobec profesjonalnych uczestników rynku. Dopuszczenie oceny „istotności” naruszeń mogłoby w praktyce prowadzić do osłabienia ochrony przewidzianej przez dyrektywę i generować kolejne wieloletnie spory dotyczące tego, które naruszenia są wystarczająco poważne, a które nie.

REKLAMA

Ważne

Jeżeli TSUE uzna, że sankcja może zostać wyłączona w przypadku naruszeń uznanych za nieistotne, sektor finansowy otrzyma nowy argument procesowy wykorzystywany w praktycznie każdej sprawie dotyczącej SKD.

Jeżeli natomiast Trybunał opowie się za bardziej rygorystycznym podejściem, będzie to kolejne potwierdzenie wysokiego standardu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.

Opinia, która może wyznaczyć kierunek

Choć opinia Rzecznika Generalnego nie jest formalnie wiążąca dla Trybunału, w praktyce bardzo często wyznacza kierunek późniejszego wyroku. Dlatego stanowisko, które zostanie przedstawione 11 czerwca 2026 roku, będzie uważnie analizowane zarówno przez pełnomocników reprezentujących konsumentów, jak i przez sektor bankowy. Sprawa C-831/24 może bowiem odpowiedzieć na pytania wykraczające daleko poza samą sankcję kredytu darmowego. W rzeczywistości dotyczy ona tego, jak daleko sięga obowiązek ochrony konsumenta w prawie Unii Europejskiej oraz czy poziom tej ochrony ma zależeć od wiedzy prawnej kredytobiorcy, czy też od rzeczywistego przestrzegania prawa przez profesjonalne instytucje finansowe.

Karolina Pilawska, adwokat

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
WZON: Niepełnosprawni 75+ seryjnie samodzielni w urzędach i środowisku nieznanym. Tak nam nakazano
08 cze 2026

Przykładowa relacja o tych praktykach WZON: Złożyłam wniosek o ponowne naliczenie punktów mojej mamie. Pani z zaawansowanym alzheimerem i dużą niepełnosprawnością ruchową, która jest kompletnie niesamodzielna i ledwo porusza się po własnym mieszkaniu, wg pierwszej decyzji urzędników może np. poruszać się w środowisku nieznanym sprawniej niż w znanym, albo z niewielkim wsparciem załatwiać sprawy urzędowe (i kilka innych podobnych bzdur). No i na ponownej komisji dowiedziałam się, że ta punktacja to skutek odgórnie narzuconego ograniczenia dla osób 75+, które nie mogą dostać wyższej punktacji niż ustalona odgórnie, nawet jeśli na tę punktację zasługują. "System tak nalicza i co nam pani zrobi". Czy takie praktyki są zgodne z prawem, i czy nikt takiej koncepcji odgórnie nie zaskarżył?
TSUE ponownie zajmie się sankcją kredytu darmowego w Polsce. Co mogą zyskać konsumenci?
08 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 roku Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w sprawie C-831/24. Choć sprawa nie budzi jeszcze takich emocji jak postępowania dotyczące kredytów frankowych czy WIBOR-u, jej znaczenie dla rynku kredytów konsumenckich może okazać się ogromne. Pytania skierowane do Trybunału przez Sąd Rejonowy w Białymstoku dotyczą bowiem trzech fundamentalnych kwestii związanych ze stosowaniem sankcji kredytu darmowego (SKD): obowiązków sądu w zakresie ochrony konsumenta, standardu informacyjnego wymaganego od kredytodawców oraz zasady proporcjonalności sankcji. W praktyce odpowiedzi na te pytania mogą wpłynąć na tysiące postępowań toczących się obecnie przed polskimi sądami.
Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł nie tylko dla Polaków. Cudzoziemcy też otrzymują [Zasady. Spory w sądach]
08 cze 2026

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około 1 mln osób. Kontrowersją jest, że jego wysokość wynosi tylko 215,84 zł i od 2019 r. nie jest waloryzowana. Problem niskiej wartości świadczenia dotyczy nie tylko Polaków, ale i cudzoziemców także mających prawo do jego otrzymania.
Dodatkowe 12 dni wolnego w instytucji państwowej. Minęło 1,5 roku od wprowadzenia urlopu menstruacyjnego dla kobiet
08 cze 2026

Czy urlop menstruacyjny to rozwiązanie, nad którym powinien pochylić się ustawodawca? Ma ono zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Co istotne, w tej drugiej grupie nie brakuje kobiet. Choć nad powszechnym wprowadzeniem tego rozwiązania kiedyś już toczyły się prace, to obecnie mogą z niego korzystać wyłącznie kobiet zatrudnione w jednej instytucji państwowej.

REKLAMA

Jakie ceny paliwa we wtorek 9 czerwca? Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych
08 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać we wtorek. W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 9 czerwca. Sprawdzamy, ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych.
Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wystawienia zaświadczenia o zarobkach? Albo kazać czekać na nie tygodniami?
08 cze 2026

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków otwiera drogę do szeregu świadczeń i usług w życiu prywatnym pracownika. Jednak czy pracodawca ma obowiązek je wystawić, a jeśli tak, to jak często pracownik może się o nie ubiegać?
Alimenty natychmiastowe 2026: nakaz zapłaty w 7 dni, wysokość z minimalnej krajowej, egzekucja od razu. MS pracuje nad projektem
08 cze 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad alimentami natychmiastowymi – sąd wyda nakaz zapłaty w ciągu 7 dni od pozwu, kwota będzie wyliczona automatycznie (liczba dzieci × procent minimalnej krajowej), a nakaz będzie od razu tytułem wykonawczym. Koniec miesięcy oczekiwania na alimenty i sporów o kwotę. Sprawdź, jak ma działać nowa instytucja i kiedy wejdzie w życie.
Polska bez pracowników z zagranicy? Eksperci wskazują ryzyko dla kluczowych branż
08 cze 2026

Kadry z importu ratują budownictwo, logistykę, rolnictwo, hotele i gastronomię — przekazała „Rz” w poniedziałkowym w materiale „Te branże nie dadzą rady bez migrantów”.

REKLAMA

Nowa ustawa o artystach wywołuje burzę. Czy fryzjer, kowal i programista nie są twórcami?
08 cze 2026

Rząd chce uregulować status artystów i zapewnić części z nich wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Krytycy projektu alarmują jednak, że nowe przepisy mogą stworzyć podział na uprzywilejowanych i pominiętych twórców. Pojawia się fundamentalne pytanie: kim właściwie jest artysta i czy państwo ma prawo decydować, które formy twórczości zasługują na uznanie?
Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Co ze świadczeniem wspierającym?
07 cze 2026

Prawo do świadczenia wspierającego nie przedłuża się automatycznie nawet w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma ponownie taki sam stopień niepełnosprawności. Z czego to wynika? Czy aktualne zasady mogą ulec zmianie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA