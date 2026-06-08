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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » I Polacy i cudzoziemcy narzekają na zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

I Polacy i cudzoziemcy narzekają na zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

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08 czerwca 2026, 20:22
[Data aktualizacji 08 czerwca 2026, 20:22]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł nie tylko dla Polaków. Cudzoziemcy też otrzymują [Zasady]
Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł nie tylko dla Polaków. Cudzoziemcy też otrzymują [Zasady]
Shutterstock

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Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około 1 mln osób. Kontrowersją jest, że jego wysokość wynosi tylko 215,84 zł i od 2019 r. nie jest waloryzowana. Problem niskiej wartości świadczenia dotyczy nie tylko Polaków, ale i cudzoziemców także mających prawo do jego otrzymania.

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Spory cudzoziemców o zasiłek pielęgnacyjny trafiają nawet do sądów. Przykładowo, 28 stycznia 2026 r. (IV SA/Wr 445/25) link do wyroku

W sprawie chodziło o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka. Świadczenie to przysługuje dziecku, a nie jego rodzicowi lub opiekunowi, dlatego w przypadku cudzoziemców decydujące znaczenie ma status pobytowy dziecka. SKO słusznie uchyliło decyzję organu I instancji, który błędnie wskazał rodzica jako osobę uprawnioną. Jednocześnie małoletni cudzoziemiec nie spełniał żadnej z ustawowych przesłanek uprawniających do otrzymania świadczeń rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny podstawowe przesłanki. Ich spełnienie wystarczy, aby świadczenie otrzymał Polak - zasady określa art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W praktyce nikt nie sprawdza, czy taka opieka jest świadczona. MOPS sprawdzają posiadanie formalnych orzeczeń o niepełnosprawności albo przekroczenie limitu wieku. Zasady wyznacza art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

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  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
  • członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje cudzoziemcom:

    • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
    • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
    • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 137a lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów wydanych na podstawie art. 107 ust. 1 tej ustawy, o ile posiadają numer PESEL ze statusem UKR, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
    • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

    • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
      – na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
      – w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
      - z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje ww. osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przykład niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia w MOPS

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - nie ma ustawowego wzoru, MOPS stosują własne
  • oświadczenie osoby ubiegającej się czy było wnoszone lub nie było wnoszone odwołanie od orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych (należy wypełnić w przypadku gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

Najczęściej pojawiające się błędy przy wypełnianiu wniosku o zasiłek pielęgnacyjny:

  • nie wpisany adres zamieszkania – ulica, numer domu i numer mieszkania,
  • nie wymienione załączniki dołączone do wniosku,
  • brak podpisów pod treścią pouczenia,
  • nie wypełnione oświadczenie dotyczące formy płatności.
  • Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

Ważne terminy przy zasiłku pielęgnacyjnym

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na czas ważności orzeczenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 źródło informacji: Departament Świadczeń Rodzinnych, Elbląg

Świadczenia rozinne

Komórka odpowiedzialna

Departament Świadczeń Rodzinnych

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Źródło: INFOR
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