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Ile kosztuje pies przez całe życie? Która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu [Tabela]

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08 czerwca 2026, 19:56
ile kosztuje pies posiadanie psa przez całe życie
Ile kosztuje pies przez całe życie? Która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu [Tabela]
Shutterstock

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Ile kosztuje pies przez całe życie? Najwięcej trzeba wydać 148 276 zł - która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu? Przedstawiamy tabelę z 25. najbardziej popularnymi rasami psów w Polsce.

Ile kosztuje utrzymanie psa?

Nowy ranking przygotowany przez ekspertów ds. ubezpieczeń zwierząt z Compare the Market, obejmujący 25 popularnych ras psów, pokazuje, że koszt utrzymania psa przez całe jego życie może wynosić od 91 763 zł do ponad 148 000 zł, w zależności od rasy, wielkości, długości życia i potrzeb związanych z opieką.

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Najtańsza i najdroższa rasa psa w utrzymaniu

Z analizy wynika, że Shiba Inu jest najtańszą rasą w zestawieniu, z całkowitym kosztem utrzymania wynoszącym 91 763 zł przy średniej długości życia wynoszącej 10 lat. Inne rasy o niższych kosztach utrzymania to Border Collie, Owczarek australijski, Labrador Retriever i Golden Retriever.

shiba inu najtańszy pies w utrzymaniu

Shiba Inu - najtańszy pies w utrzymaniu

Shutterstock

Miejsce

Rasa

Wielkość

Typ sierści

Średnia długość życia

Cena zakupu

Roczna karma

Roczna opieka weterynaryjna

1

Shiba Inu

Duży

Krótka sierść

10

3 870 zł

2 549 zł

3 277 zł

2

Border Collie

Duży

Długa sierść

10

2 879 zł

2 549 zł

3 277 zł

3

Owczarek australijski

Duży

Długa sierść

10

3 506 zł

2 549 zł

3 277 zł

4

Labrador Retriever

Duży

Krótka sierść

10

3 700 zł

2 549 zł

3 277 zł

5

Golden Retriever

Duży

Długa sierść

10

4 357 zł

2 549 zł

3 277 zł

6

Labradoodle

Duży

Kręcona sierść

10

3 235 zł

2 549 zł

3 277 zł

7

Owczarek niemiecki

Duży

Długa sierść

10

3 785 zł

2 549 zł

3 277 zł

8

Husky syberyjski

Duży

Długa sierść

10

2 693 zł

2 549 zł

3 277 zł

9

Beagle

Średni

Krótka sierść

13

2 439 zł

1 821 zł

2 913 zł

10

Chihuahua

Mały

Krótka sierść

15

5 771 zł

1 456 zł

2 549 zł

11

Boston Terrier

Średni

Krótka sierść

13

3 760 zł

1 821 zł

2 913 zł

12

Jamnik

Mały

Krótka sierść

15

5 233 zł

1 456 zł

2 549 zł

13

Cavapoo

Średni

Kręcona sierść

13

4 484 zł

1 821 zł

2 913 zł

14

Whippet

Mały

Krótka sierść

15

7 337 zł

1 456 zł

2 549 zł

15

Bokser

Duży

Krótka sierść

10

4 611 zł

2 549 zł

3 277 zł

16

Dog niemiecki

Duży

Krótka sierść

10

5 385 zł

2 549 zł

3 277 zł

17

Doberman

Duży

Krótka sierść

10

8 120 zł

2 549 zł

3 277 zł

18

Maltańczyk

Mały

Długa sierść

15

4 987 zł

1 456 zł

2 549 zł

19

Pomeranian

Mały

Długa sierść

15

5 157 zł

1 456 zł

2 549 zł

20

Cocker Spaniel

Średni

Długa sierść

13

4 268 zł

1 821 zł

2 913 zł

21

Rottweiler

Duży

Krótka sierść

10

5 004 zł

2 549 zł

3 277 zł

22

Shih Tzu

Mały

Długa sierść

15

4 149 zł

1 456 zł

2 549 zł

23

Yorkshire Terrier

Mały

Długa sierść

15

5 280 zł

1 456 zł

2 549 zł

24

Sznaucer miniaturowy

Mały

Długa sierść

15

4 323 zł

1 456 zł

2 549 zł

25

Buldog francuski

Mały

Krótka sierść

15

7 532 zł

1 456 zł

2 549 zł

buldog francuski najdroższy pies w utrzymaniu

Buldog francuski - najdroższy pies w utrzymaniu

Shutterstock

Na drugim końcu zestawienia znalazł się buldog francuski, który okazał się najdroższą rasą w utrzymaniu. Jego całkowity koszt przez całe życie wynosi 148 276 zł, co wynika głównie z wysokich kosztów ubezpieczenia i długoterminowej opieki.

Badanie podkreśla jednak, że sama cena zakupu stanowi tylko niewielką część całkowitych kosztów posiadania psa. Karma, opieka weterynaryjna, pielęgnacja, szkolenie i ubezpieczenie mogą przez lata generować tysiące złotych wydatków, szczególnie w przypadku większych ras lub ras uznawanych za bardziej narażone na problemy zdrowotne.

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Przykładowo: Chihuahua kosztuje prawie 108 000 zł przez całe życie, mimo niewielkich rozmiarów. Dog niemiecki przekracza 114 000 zł, nawet przy krótszej średniej długości życia. Rasy wymagające regularnej pielęgnacji, takie jak Cavapoo i Cocker Spaniel, mogą generować wyższe długoterminowe koszty, niż wielu właścicieli mogłoby się spodziewać. Buldog francuski kosztuje ponad 50 000 zł więcej niż Labrador Retriever w całym okresie życia.

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Źródło: Compare the Market

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