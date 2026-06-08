Ile kosztuje pies przez całe życie? Która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu [Tabela]

Ile kosztuje pies przez całe życie? Najwięcej trzeba wydać 148 276 zł - która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu? Przedstawiamy tabelę z 25. najbardziej popularnymi rasami psów w Polsce.

Ile kosztuje utrzymanie psa?

Nowy ranking przygotowany przez ekspertów ds. ubezpieczeń zwierząt z Compare the Market, obejmujący 25 popularnych ras psów, pokazuje, że koszt utrzymania psa przez całe jego życie może wynosić od 91 763 zł do ponad 148 000 zł, w zależności od rasy, wielkości, długości życia i potrzeb związanych z opieką.

REKLAMA

REKLAMA

Najtańsza i najdroższa rasa psa w utrzymaniu

Z analizy wynika, że Shiba Inu jest najtańszą rasą w zestawieniu, z całkowitym kosztem utrzymania wynoszącym 91 763 zł przy średniej długości życia wynoszącej 10 lat. Inne rasy o niższych kosztach utrzymania to Border Collie, Owczarek australijski, Labrador Retriever i Golden Retriever.

shiba inu najtańszy pies w utrzymaniu Shiba Inu - najtańszy pies w utrzymaniu Shutterstock

Miejsce Rasa Wielkość Typ sierści Średnia długość życia Cena zakupu Roczna karma Roczna opieka weterynaryjna 1 Shiba Inu Duży Krótka sierść 10 3 870 zł 2 549 zł 3 277 zł 2 Border Collie Duży Długa sierść 10 2 879 zł 2 549 zł 3 277 zł 3 Owczarek australijski Duży Długa sierść 10 3 506 zł 2 549 zł 3 277 zł 4 Labrador Retriever Duży Krótka sierść 10 3 700 zł 2 549 zł 3 277 zł 5 Golden Retriever Duży Długa sierść 10 4 357 zł 2 549 zł 3 277 zł 6 Labradoodle Duży Kręcona sierść 10 3 235 zł 2 549 zł 3 277 zł 7 Owczarek niemiecki Duży Długa sierść 10 3 785 zł 2 549 zł 3 277 zł 8 Husky syberyjski Duży Długa sierść 10 2 693 zł 2 549 zł 3 277 zł 9 Beagle Średni Krótka sierść 13 2 439 zł 1 821 zł 2 913 zł 10 Chihuahua Mały Krótka sierść 15 5 771 zł 1 456 zł 2 549 zł 11 Boston Terrier Średni Krótka sierść 13 3 760 zł 1 821 zł 2 913 zł 12 Jamnik Mały Krótka sierść 15 5 233 zł 1 456 zł 2 549 zł 13 Cavapoo Średni Kręcona sierść 13 4 484 zł 1 821 zł 2 913 zł 14 Whippet Mały Krótka sierść 15 7 337 zł 1 456 zł 2 549 zł 15 Bokser Duży Krótka sierść 10 4 611 zł 2 549 zł 3 277 zł 16 Dog niemiecki Duży Krótka sierść 10 5 385 zł 2 549 zł 3 277 zł 17 Doberman Duży Krótka sierść 10 8 120 zł 2 549 zł 3 277 zł 18 Maltańczyk Mały Długa sierść 15 4 987 zł 1 456 zł 2 549 zł 19 Pomeranian Mały Długa sierść 15 5 157 zł 1 456 zł 2 549 zł 20 Cocker Spaniel Średni Długa sierść 13 4 268 zł 1 821 zł 2 913 zł 21 Rottweiler Duży Krótka sierść 10 5 004 zł 2 549 zł 3 277 zł 22 Shih Tzu Mały Długa sierść 15 4 149 zł 1 456 zł 2 549 zł 23 Yorkshire Terrier Mały Długa sierść 15 5 280 zł 1 456 zł 2 549 zł 24 Sznaucer miniaturowy Mały Długa sierść 15 4 323 zł 1 456 zł 2 549 zł 25 Buldog francuski Mały Krótka sierść 15 7 532 zł 1 456 zł 2 549 zł

buldog francuski najdroższy pies w utrzymaniu Buldog francuski - najdroższy pies w utrzymaniu Shutterstock

Na drugim końcu zestawienia znalazł się buldog francuski, który okazał się najdroższą rasą w utrzymaniu. Jego całkowity koszt przez całe życie wynosi 148 276 zł, co wynika głównie z wysokich kosztów ubezpieczenia i długoterminowej opieki.

Badanie podkreśla jednak, że sama cena zakupu stanowi tylko niewielką część całkowitych kosztów posiadania psa. Karma, opieka weterynaryjna, pielęgnacja, szkolenie i ubezpieczenie mogą przez lata generować tysiące złotych wydatków, szczególnie w przypadku większych ras lub ras uznawanych za bardziej narażone na problemy zdrowotne.

REKLAMA

Przykładowo: Chihuahua kosztuje prawie 108 000 zł przez całe życie, mimo niewielkich rozmiarów. Dog niemiecki przekracza 114 000 zł, nawet przy krótszej średniej długości życia. Rasy wymagające regularnej pielęgnacji, takie jak Cavapoo i Cocker Spaniel, mogą generować wyższe długoterminowe koszty, niż wielu właścicieli mogłoby się spodziewać. Buldog francuski kosztuje ponad 50 000 zł więcej niż Labrador Retriever w całym okresie życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Compare the Market