Ile kosztuje pies przez całe życie? Która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu [Tabela]
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Ile kosztuje pies przez całe życie? Najwięcej trzeba wydać 148 276 zł - która rasa jest najdroższa, a która najtańsza w utrzymaniu? Przedstawiamy tabelę z 25. najbardziej popularnymi rasami psów w Polsce.
Ile kosztuje utrzymanie psa?
Nowy ranking przygotowany przez ekspertów ds. ubezpieczeń zwierząt z Compare the Market, obejmujący 25 popularnych ras psów, pokazuje, że koszt utrzymania psa przez całe jego życie może wynosić od 91 763 zł do ponad 148 000 zł, w zależności od rasy, wielkości, długości życia i potrzeb związanych z opieką.
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Najtańsza i najdroższa rasa psa w utrzymaniu
Z analizy wynika, że Shiba Inu jest najtańszą rasą w zestawieniu, z całkowitym kosztem utrzymania wynoszącym 91 763 zł przy średniej długości życia wynoszącej 10 lat. Inne rasy o niższych kosztach utrzymania to Border Collie, Owczarek australijski, Labrador Retriever i Golden Retriever.
Miejsce
Rasa
Wielkość
Typ sierści
Średnia długość życia
Cena zakupu
Roczna karma
Roczna opieka weterynaryjna
1
Shiba Inu
Duży
Krótka sierść
10
3 870 zł
2 549 zł
3 277 zł
2
Border Collie
Duży
Długa sierść
10
2 879 zł
2 549 zł
3 277 zł
3
Owczarek australijski
Duży
Długa sierść
10
3 506 zł
2 549 zł
3 277 zł
4
Labrador Retriever
Duży
Krótka sierść
10
3 700 zł
2 549 zł
3 277 zł
5
Golden Retriever
Duży
Długa sierść
10
4 357 zł
2 549 zł
3 277 zł
6
Labradoodle
Duży
Kręcona sierść
10
3 235 zł
2 549 zł
3 277 zł
7
Owczarek niemiecki
Duży
Długa sierść
10
3 785 zł
2 549 zł
3 277 zł
8
Husky syberyjski
Duży
Długa sierść
10
2 693 zł
2 549 zł
3 277 zł
9
Beagle
Średni
Krótka sierść
13
2 439 zł
1 821 zł
2 913 zł
10
Chihuahua
Mały
Krótka sierść
15
5 771 zł
1 456 zł
2 549 zł
11
Boston Terrier
Średni
Krótka sierść
13
3 760 zł
1 821 zł
2 913 zł
12
Jamnik
Mały
Krótka sierść
15
5 233 zł
1 456 zł
2 549 zł
13
Cavapoo
Średni
Kręcona sierść
13
4 484 zł
1 821 zł
2 913 zł
14
Whippet
Mały
Krótka sierść
15
7 337 zł
1 456 zł
2 549 zł
15
Bokser
Duży
Krótka sierść
10
4 611 zł
2 549 zł
3 277 zł
16
Dog niemiecki
Duży
Krótka sierść
10
5 385 zł
2 549 zł
3 277 zł
17
Doberman
Duży
Krótka sierść
10
8 120 zł
2 549 zł
3 277 zł
18
Maltańczyk
Mały
Długa sierść
15
4 987 zł
1 456 zł
2 549 zł
19
Pomeranian
Mały
Długa sierść
15
5 157 zł
1 456 zł
2 549 zł
20
Cocker Spaniel
Średni
Długa sierść
13
4 268 zł
1 821 zł
2 913 zł
21
Rottweiler
Duży
Krótka sierść
10
5 004 zł
2 549 zł
3 277 zł
22
Shih Tzu
Mały
Długa sierść
15
4 149 zł
1 456 zł
2 549 zł
23
Yorkshire Terrier
Mały
Długa sierść
15
5 280 zł
1 456 zł
2 549 zł
24
Sznaucer miniaturowy
Mały
Długa sierść
15
4 323 zł
1 456 zł
2 549 zł
25
Buldog francuski
Mały
Krótka sierść
15
7 532 zł
1 456 zł
2 549 zł
Na drugim końcu zestawienia znalazł się buldog francuski, który okazał się najdroższą rasą w utrzymaniu. Jego całkowity koszt przez całe życie wynosi 148 276 zł, co wynika głównie z wysokich kosztów ubezpieczenia i długoterminowej opieki.
Badanie podkreśla jednak, że sama cena zakupu stanowi tylko niewielką część całkowitych kosztów posiadania psa. Karma, opieka weterynaryjna, pielęgnacja, szkolenie i ubezpieczenie mogą przez lata generować tysiące złotych wydatków, szczególnie w przypadku większych ras lub ras uznawanych za bardziej narażone na problemy zdrowotne.
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Przykładowo: Chihuahua kosztuje prawie 108 000 zł przez całe życie, mimo niewielkich rozmiarów. Dog niemiecki przekracza 114 000 zł, nawet przy krótszej średniej długości życia. Rasy wymagające regularnej pielęgnacji, takie jak Cavapoo i Cocker Spaniel, mogą generować wyższe długoterminowe koszty, niż wielu właścicieli mogłoby się spodziewać. Buldog francuski kosztuje ponad 50 000 zł więcej niż Labrador Retriever w całym okresie życia.
Źródło: Compare the Market
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