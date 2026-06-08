Sądy: Świadczenie wspierające przysługuje tylko za jeden miesiąc. Nawet to nie zawsze

O świadczenie wspierające starają się osoby niepełnosprawne w bardzo poważnych stanach zdrowia. Część z nich umiera w trakcie oczekiwania na jego przyznanie (może trwać i 1,5 roku). Przepisy tu są bardzo niekorzystne, co pokażę na przykładzie. Rozstrzygnięcie sądu? - świadczenie przysługuje za jeden miesiąc, a i to nie zawsze.

Przykładem jest wyrok z 28 maja 2025 r, który wydał: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

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Przewodniczący: sędzia Teresa Suchcicka

Protokolant: Weronika Szałaj

Link do wyroku:

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Stan faktyczny sprawy o świadczenie wspierające po zmarłej osobie niepełnosprawnej

Wdowa wniosła o wypłatę świadczenia świadczenia wspierającego za okres luty-lipiec 2024 r. Przebieg wydarzeń kalendarzowo był taki:

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1) 6 lutego 2024 r. wniosek o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

2) 15 maja 2024 r. ustalanie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3) 17 czerwca 2024 r. WZON określa poziom potrzeby wsparcia na 98 pkt od dnia złożenia wniosku do 6 lutego 2031 r.

4) 1 lipca 2024 r. żona jako pełnomocnik męża złożyła do ZUS wniosek o przyznanie mu świadczenia wspierającego.

5) 2 lipca 2024 r. ZUS wezwał żonę do poprawienia pełnomonictwa

6) 3 lipca 2024 r. do ZUS-u wpłynął poprawiony dokument.

7) 10 lipca 2024 r. mąż zmarł.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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ZUS wypłaca 0 zł, Sąd Okręgowy karze zapłacić za jeden miesiące - za lipiec. Sąd apelacyjny nie przyznał nawet jednego miesiąca.

ZUS odmówił wdowie wypłaty niezrealizowanego świadczenia wspierającego na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Sąd Okręgowy uznał inaczej - odwołanie było zasadne w nieznacznej części, w zakresie wypłaty za lipiec 2024 r. Sąd apelacyjny nie dał nawet jednego miesiąca używając takiej argumentacji:

"Reasumując, wskazać należy, iż z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że K. P. na dzień śmierci, tj. 10 lipca 2024 r. nie miał ustalonego prawa do świadczenia wspierającego, bowiem informacja o przyznaniu tego świadczenia oraz o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego nie została do tego czasu zamieszona na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym mąż odwołującej nie nabył prawa do wnioskowanego świadczenia i nie był uprawniony do jego pobierania, a ponadto nie pobrał nawet jednorazowo tego świadczenia, co wyklucza możliwość wypłaty nierealizowanego świadczenia wspierającego, o które wystąpiła, za lipiec 2024 r. Również brak było możliwości wypłaty niezrealizowanego świadczenia odwołującej za okres od lutego 2024 r. do lipca 2024 r., z uwagi na treść przepisu art. 4 ust. 3 ustawy o świadczenia wspierającym, która wskazuje wprost, iż wypłata świadczenia po zmarłej osobie możliwa jest tylko za miesiąc, w którym doszło do zgonu osoby uprawomocnionej.