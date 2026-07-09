Czy pieniądze otrzymane z PFRON automatycznie oznaczają konieczność zapłaty podatku CIT? Skarbówka właśnie zajęła stanowisko w sprawie, która może zainteresować tysiące podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nawet jeśli środki z funduszu stanowią przychód podatkowy, to przy wykazaniu straty podatkowej nie powstaje dochód do opodatkowania, a tym samym nie ma obowiązku zapłaty CIT.

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Dla wielu podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami środki otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią istotne wsparcie działalności. Dofinansowania do wynagrodzeń, refundacje kosztów zatrudnienia czy inne formy pomocy finansowej pozwalają ograniczać wydatki i utrzymywać miejsca pracy. W praktyce pojawia się jednak pytanie, które od lat budzi zainteresowanie podatników: czy od pieniędzy otrzymanych z PFRON zawsze trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?

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Odpowiedź na to pytanie znalazła się w interpretacji indywidualnej wydanej 25 marca 2026 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawa dotyczyła jednostki zatrudniającej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, która otrzymywała środki z PFRON, a jednocześnie w rozliczeniu rocznym wykazywała stratę podatkową. Właśnie w takim stanie faktycznym organ podatkowy odniósł się do obowiązku zapłaty CIT.

Co szczególnie istotne, skarbówka nie miała wątpliwości co do prawidłowości stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę. Organ wprost wskazał, że w sytuacji wystąpienia straty podatkowej samo otrzymanie środków z PFRON nie oznacza jeszcze konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Jednostka otrzymywała środki z PFRON, ale rok kończyła na minusie. To właśnie ten szczegół okazał się decydujący

Sprawa rozpoczęła się od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podmiot prowadzący działalność statutową zatrudniał osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i w związku z tym otrzymywał wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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Jak wynikało z opisu stanu faktycznego, środki te obejmowały przede wszystkim dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacje poniesionych kosztów. W księgach rachunkowych były one ujmowane jako przychód, natomiast wydatki związane z zatrudnieniem – między innymi wynagrodzenia, składki ZUS i inne koszty pracownicze – były rozliczane jako koszty uzyskania przychodów.

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Kluczowe znaczenie miała jednak jeszcze jedna okoliczność. W analizowanym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów przewyższały sumę wszystkich przychodów, w tym również środków pochodzących z PFRON. Oznaczało to, że jednostka wykazywała stratę podatkową.

W opisie sprawy wskazano: „Jednostka zatrudnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i w związku z tym otrzymuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) — w szczególności dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacje poniesionych kosztów.”

„Środki te są ujmowane w ewidencji księgowej jako przychód, a odpowiadające im wydatki (wynagrodzenia, składki ZUS, koszty zatrudnienia) jako koszty uzyskania przychodów. W danym roku podatkowym jednostka osiąga stratę podatkową (koszty uzyskania przychodów przewyższają sumę wszystkich przychodów, w tym wpływów z PFRON).”

To właśnie na tle takiego stanu faktycznego pojawiła się zasadnicza wątpliwość. Skoro środki z PFRON stanowią przychód podatkowy, to czy mimo wykazanej straty podatnik powinien zapłacić CIT od otrzymanych pieniędzy?

Pytanie było bardzo konkretne. Czy przy stracie podatkowej pojawia się obowiązek zapłaty CIT od pieniędzy z funduszu?

Wnioskodawca nie pytał o ogólne zasady opodatkowania dotacji czy dofinansowań. Wątpliwość została sformułowana niezwykle precyzyjnie i dotyczyła wyłącznie sytuacji, w której podatnik kończy rok podatkowy ze stratą.

Treść pytania przedstawionego fiskusowi była następująca: „Czy w przypadku, gdy (…) otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w danym roku podatkowym wykazuje stratę podatkową, powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od tych środków?”

Podmiot składający wniosek argumentował, że obowiązek podatkowy nie powinien powstać. Wskazał przy tym, że zgodnie z ustawą o CIT opodatkowaniu podlega dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodów.

Jeżeli natomiast koszty są wyższe od przychodów, pojawia się strata podatkowa. W takiej sytuacji nie istnieje podstawa opodatkowania, od której można byłoby naliczyć podatek dochodowy.

W swoim stanowisku wnioskodawca podkreślił: „Środki otrzymane z PFRON mogą stanowić przychód podatkowy (nie zawsze korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT), jednak wydatki sfinansowane z tych środków stanowią koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji, przy ujemnym wyniku podatkowym, brak jest dochodu do opodatkowania, a tym samym nie powstaje obowiązek zapłaty CIT od otrzymanych środków.” Argumentacja sprowadzała się więc do prostego założenia: skoro nie ma dochodu, nie może być również podatku dochodowego.

Skarbówka przypomniała podstawową zasadę CIT. Liczy się dochód, a nie sam fakt otrzymania pieniędzy

W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej szczegółowo przeanalizował przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najpierw organ przypomniał, że otrzymane pieniądze co do zasady stanowią przychód podatkowy. Wynika to bezpośrednio z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W interpretacji przywołano treść przepisu: „Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.”

Następnie fiskus odniósł się do definicji kosztów uzyskania przychodów. Cytowany przez organ przepis wskazuje: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.”

Dla całej sprawy najważniejsze były jednak regulacje dotyczące dochodu i straty podatkowej. Organ przypomniał, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest przede wszystkim dochód.

W interpretacji przywołano brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy o CIT: „Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.”

To właśnie ten przepis stał się osią całego rozstrzygnięcia. Skoro ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przy przewadze kosztów nad przychodami powstaje strata, to nie ma podstaw do ustalania podatku dochodowego od nieistniejącego dochodu.

Ważny fragment interpretacji. Organ skarbowy wskazał, kiedy środki z PFRON mogą prowadzić do zapłaty podatku

W toku analizy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił również uwagę na kwestie związane ze zwolnieniami podatkowymi przewidzianymi w ustawie o CIT. Organ przypomniał między innymi regulacje dotyczące zwolnień dla określonych dochodów realizujących cele statutowe oraz przepisy odnoszące się do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie wyraźnie podkreślono, że wszelkie zwolnienia podatkowe należy interpretować ściśle. Fiskus zaznaczył: „Jednocześnie należy wskazać, że dochód podatkowy może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, w szczególności na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Wymieniony przepis zawiera katalog dochodów wolnych od podatku. Stwierdzenie, że dochód jest wolny od podatku, należy odczytywać jako wyłączenie z podstawy opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułów wyszczególnionych w tym przepisie.”

Organ dodał również: „Należy też dodać, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe zawarte w ustawie o CIT, podlegają ścisłej interpretacji – ich zakres nie może być rozszerzany ani zawężany – ze względu na zasadę tzw. powszechności i równości opodatkowania.”

Najważniejsze zdanie całej interpretacji. Strata podatkowa eliminuje zobowiązanie podatkowe

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz przepisów ustawy o CIT organ podatkowy przedstawił jednoznaczne stanowisko. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że środki otrzymywane z PFRON mogą stanowić przychód podatkowy. Nie oznacza to jednak automatycznie konieczności zapłaty podatku.

W końcowej części uzasadnienia znalazł się fragment, który ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji: „Mając na uwadze omówione regulacje prawne, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy (…) wykazuje stratę podatkową to mimo braku zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, od środków z PFRON, podatek do zapłaty powstanie tylko wtedy, gdy po ich uwzględnieniu powstanie dochód. Sama strata eliminuje zobowiązanie podatkowe.”

To właśnie to zdanie przesądziło o całym rozstrzygnięciu. Organ nie pozostawił miejsca na odmienne interpretacje. Jeżeli po uwzględnieniu wszystkich przychodów i kosztów podatnik nadal wykazuje stratę, nie pojawia się dochód będący podstawą opodatkowania. W konsekwencji środki otrzymane z PFRON, choć są przychodem podatkowym, nie prowadzą do obowiązku zapłaty CIT wyłącznie z tego powodu, że zostały otrzymane.

Fiskus uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Ostateczne rozstrzygnięcie nie pozostawia wątpliwości

Po zakończeniu analizy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wprost potwierdził prawidłowość stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę. Równocześnie organ zaakceptował stanowisko podsumowane przez wnioskodawcę następującymi słowami: „Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji wykazania straty podatkowej w danym roku, środki otrzymane z PFRON – mimo że stanowią przychód podatkowy – nie powodują powstania dochodu do opodatkowania, a tym samym nie rodzą obowiązku zapłaty podatku CIT.”

Interpretacja indywidualna z 25 marca 2026 r., sygnatura 0111-KDIB1-2.4010.12.2026.2.EKB, potwierdziła więc, że w opisanym stanie faktycznym decydujące znaczenie ma końcowy wynik podatkowy. Samo otrzymanie środków z PFRON nie przesądza jeszcze o powstaniu zobowiązania podatkowego. Dla ustalenia obowiązku zapłaty CIT kluczowe pozostaje to, czy po uwzględnieniu przychodów i kosztów podatnik osiąga dochód, czy też wykazuje stratę podatkową.