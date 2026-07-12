Tańsza benzyna, olej napędowy i LPG na wakacje 2026 – 8 zamiast 23% VAT na paliwa do 30 września 2026 r. Projekt już w Sejmie

Obniżka stawek podatku VAT na benzynę, olej napędowy, biokomponenty i LPG z 23 do 8%, do 30 września 2026 r., to propozycja nowego rozwiązania interwencyjnego, które w okresie zwiększonej mobilności Polaków, wynikającej z trwającego sezonu wakacyjnego, ma stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych, w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw na stacjach. Autorami projektu, który został złożony do Sejmu i – poza wspomnianym rozwiązaniem – przewiduje również zmiany w stawkach podatku akcyzowego oraz zniesienie podatku od sprzedaży detalicznej dla paliw – jest grupa posłów PiS.

Tylko do 30 czerwca 2026 r. obowiązywała obniżona do wysokości 8% stawka podatku VAT na:

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benzyny silnikowe (CN 2710 12 45 lub 2710 r. 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

(CN 2710 12 45 lub 2710 r. 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, oleje napędowe (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

(CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN.

W związku z napiętą sytuacją geopolityczną i działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, których następstwem był wzrost cen paliw – obniżka VAT we wskazanym powyżej zakresie, została po raz pierwszy wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług i obowiązywała od 31 marca 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. Następnie, była ona sukcesywnie przedłużana – po raz ostatni rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług – do 30 czerwca 2026 r.

W dniu 1 lipca 2026 r. przestały zatem obowiązywać ww. przepisy wprowadzone przez rząd w marcu 2026 r., które miały na celu ograniczenie wzrostu cen paliw, będącego następstwem napiętej sytuacji geopolitycznej i działań wojennych na Bliskim Wschodzie – w wyniku czego, już pierwszego dnia po utracie mocy obowiązującej przez ww. regulacje, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach – argumentują autorzy projektu poselskiego, który w dniu 2 lipca br. został wniesiony do Sejmu.

8 zamiast 23% VAT na benzynę, olej napędowy, biokomponenty i LPG do 30 września 2026 r. – do Sejmu został wniesiony projekt poselski, który ma stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych, w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw i trwającymi wakacjami

W dniu 2 lipca 2026 r. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/22692/2026), autorstwa grupy posłów PiS, który zakłada wprowadzenie czasowej obniżki, do poziomu 8%, stawki podatku od towarów i usług (VAT) na:

benzyny silnikowe (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

(CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, oleje napędowe (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

(CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniającymi wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN oraz

stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN oraz przeznaczone do napędu silników spalinowych – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowe węglowodory alifatyczne (CN 2901), skroplone.

Proponowana obniżka stawek podatku VAT miałaby obowiązywać do 30 września 2026 r. i skutkować zmniejszeniem dochodów budżetu państwa (z tytułu podatku od towarów i usług) o ok. 3,8 mld zł.

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Konieczność wsparcia gospodarstw domowy w powyższym zakresie, autorzy projektu argumentują gwałtownym wzrostem cen paliw, który nastąpił od 1 lipca 2026 r. (tj. już następnego dnia po tym, jak przestały obowiązywać wspomniane powyżej przepisy wprowadzone przez rząd w marcu 2026 r., które obniżały VAT za paliwa do 8%). „Jednocześnie okres wygaśnięcia obowiązywania dotychczasowych przepisów przypadł na początek sezonu wakacyjnego, w którym znacząco wzrasta mobilność Polaków. Lipiec, sierpień i wrzesień to miesiące, które charakteryzują się zwiększonym natężeniem podróży samochodowych związanych z wypoczynkiem, wyjazdami rodzinnymi oraz turystyką krajową i zagraniczną. Wysokie ceny paliw w tym okresie stanowią szczególnie istotne obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych.” – dodają posłowie PiS.

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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/22692/2026), przewiduje nie tylko obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 do 8%, ale również – ustala nowe (czasowe), niższe stawki podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, na:

benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1239,00 zł/1000 litrów ,

o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – , oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 880 zł/1000 litrów ,

o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – , biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 880 zł/1000 litrów oraz

stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – oraz gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, skroplone – 364 zł/1000 kilogramów.

Podobnie jak niższe stawki podatku VAT – obniżona akcyza na paliwa, również miałaby obowiązywać do 30 września 2026 r. Skutkiem tej obniżki, byłoby ok. 800 mln zł mniej we wpływach do budżetu państwa.

Jak argumentują autorzy projektu – „Projektowane zmiany mają również na celu wsparcie polskiego sektora transportowego, który jest kluczowym elementem gospodarki. Obniżenie kosztów paliw może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm transportowych na rynku międzynarodowym, a także do poprawy kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw działających w tym sektorze.”

Obniżka podatku VAT na paliwa z 23 do 8% oraz nowe, niższe stawki akcyzy, to nadal nie jedyne rozwiązania w zakresie stabilizacji rynku paliwowego oraz poprawy sytuacji finansowej obywateli i firm, przewidziane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 2 lipca br. został złożony do Sejmu.

Ostatnim z działań o charakterze interwencyjnym, których podjęcie – w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw – proponują posłowie PiS, jest – czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej – sprzedaży detalicznej:

benzyn silnikowych , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, olejów napędowych , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz

stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a–b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ww. zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej także (podobnie jak pozostałe dwa rozwiązania) miałoby obowiązywać do 30 września 2026 r. i skutkować obniżeniem dochodów budżetu państwa o ok. 100 mln zł.

8 zamiast 23% VAT na benzynę, olej napędowy, biokomponenty i LPG do 30 września 2026 r. – kiedy projekt poselski, mający stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych, w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw i trwającymi wakacjami, miałby wejść w życie?

Zgodnie z art. 5 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/22692/2026), którego celem jest wsparcie gospodarstw domowy oraz przedsiębiorców w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw – regulacja zakładająca wszystkie opisane powyżej obniżki w podatkach i zwolnienia z podatków, miała wejść w życie z dniem 3 lipca 2026 r. Autorzy projektu argumentowali powyższy termin – „koniecznością szybkiego wprowadzenia rozwiązań ograniczających negatywne skutki wzrostu cen paliw.” Już dzisiaj wiemy, że nie udało się osiągnąć powyższego założenia, ponieważ dopiero niedawno rozpoczęły się prace nad ww. projektem w Sejmie – 2 lipca br. został on skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, a 8 lipca br. – do opinii innych instytucji (w tym m.in. Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Izby Gospodarczej, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Konfederacji Lewiatan, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Rady Dialogu Społecznego oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców). Do 2 sierpnia br. potrwają również konsultacje społeczne ww. projektu, w ramach których każdy może zgłosić do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę, dostępną pod adresem: LINK.

To, że nie udało się dotrzymać pierwotnie planowanego terminu wejścia ustawy w życie, nie oznacza jednak, że projekt ten nie zostanie ostatecznie przyjęty i Polacy nie doczekają się obniżki cen paliw, która będzie obowiązywała do 30 września br. Należy jednak mieć na względzie, że nawet jeżeli projekt zostałby uchwalony przez Sejm – zanim zostanie on złożony do podpisu na biurku Prezydenta, czeka go jeszcze kolejny etap prac legislacyjnych w Senacie. Droga przez proces legislacyjny, jaka czeka tę regulację, jest jeszcze zatem całkiem długa.

Podstawa prawna :