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Płaca minimalna 2027. Pracodawcy jednogłośnie poparli propozycję rządu. Padła konkretna kwota

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13 lipca 2026, 07:56
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Płaca minimalna w 2027 roku - 3 704 zł na rękę. Pracodawcy dali zielone światło
Shutterstock

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Minimalne wynagrodzenie w 2027 roku wzrośnie zapewne do 4 950 zł brutto? Taki poziom podwyżki zaproponował rząd, a propozycję jednogłośnie poparła strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego, w tym Związek Rzemiosła Polskiego. Przedsiębiorcy oceniają, że wzrost o 3 proc. jest rozwiązaniem wyważonym – z jednej strony poprawi sytuację osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie, z drugiej uwzględni możliwości finansowe firm i aktualną sytuację gospodarczą.

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Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku ma wzrosnąć do poziomu 4 950 zł brutto. Taką propozycję przedstawił rząd, a strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego jednogłośnie opowiedziała się za jej przyjęciem. Organizacje reprezentujące przedsiębiorców przekonują, że proponowana podwyżka zapewnia odpowiednią ochronę dochodów pracowników, a jednocześnie nie stanowi nadmiernego obciążenia dla firm.

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Decyzja ma duże znaczenie zarówno dla milionów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie, jak i dla przedsiębiorców, którzy od kilku lat mierzą się z dynamicznym wzrostem kosztów prowadzenia działalności. W ocenie pracodawców propozycja rządu zachowuje równowagę pomiędzy interesami obu stron rynku pracy.

Pracodawcy poparli wzrost płacy minimalnej na 2027 rok

Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego, której członkiem jest również Związek Rzemiosła Polskiego, wyraziła jednomyślne poparcie dla propozycji zakładającej wzrost minimalnego wynagrodzenia o 3 proc. od 2027 roku. Oznacza to, że minimalna pensja miałaby wynosić 4 950 zł brutto miesięcznie. Wraz z nią wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, która zostanie podniesiona proporcjonalnie.

Pracodawcy podkreślają, że proponowana wysokość podwyżki jest kompromisem pomiędzy potrzebami pracowników a realnymi możliwościami przedsiębiorstw: „Zdaniem organizacji pracodawców zaproponowana wysokość płacy minimalnej stanowi rozwiązanie odpowiedzialne i wyważone. Z jednej strony zapewnia realny wzrost wynagrodzeń osób otrzymujących płacę minimalną, z drugiej uwzględnia aktualną sytuację gospodarczą oraz możliwości finansowe przedsiębiorstw.”

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Podwyżka przekracza ustawowe minimum

Organizacje pracodawców zwracają uwagę, że rządowa propozycja jest korzystniejsza niż minimalny wzrost wynikający wprost z obowiązujących przepisów: „Proponowany przez rząd wzrost o 3% przekracza minimalny poziom wynikający z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przy prognozowanej inflacji na poziomie 2,5% oznacza to nie tylko utrzymanie siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia, ale również jej realny wzrost.” Według przedstawionych wyliczeń pracownicy otrzymujący najniższą krajową nie tylko zachowają wartość swoich wynagrodzeń mimo inflacji, ale również realnie zyskają na planowanej podwyżce.

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Pracodawcy przypominają, że obowiązujące przepisy zawierają mechanizm zabezpieczający realną wartość płacy minimalnej: „Strona pracodawców zwraca jednocześnie uwagę, że obowiązujący mechanizm ustawowy uwzględnia różnice pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą inflacją. Dzięki temu system koryguje wcześniejsze odchylenia i zapewnia zachowanie realnej wartości minimalnego wynagrodzenia.” Oznacza to, że nawet jeśli rzeczywista inflacja okaże się wyższa lub niższa od wcześniejszych prognoz, system przewiduje odpowiednie korekty w kolejnych latach.

Co z unijną dyrektywą?

W debacie publicznej często pojawiają się odniesienia do unijnej dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Zdaniem pracodawców dokument ten bywa błędnie interpretowany.

W stanowisku podkreślono, że „dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca adekwatnych wynagrodzeń minimalnych nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia ustawowej płacy minimalnej. Określa jedynie zasady jej ustalania w krajach, które zdecydowały się na takie rozwiązanie.”

Według przedsiębiorców oznacza to, że państwa członkowskie zachowują swobodę w zakresie sposobu kształtowania systemu minimalnych wynagrodzeń, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad wskazanych przez Unię Europejską.

Czy 4 950 zł brutto zapewni godne życie?

Przedstawiciele organizacji pracodawców wskazują, że podstawowym zadaniem minimalnego wynagrodzenia jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków życia: „Zdaniem pracodawców podstawowym celem minimalnego wynagrodzenia powinno być zapewnienie pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy godnego poziomu życia. W Polsce warunek ten jest spełniony. Szacunki Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wskazują, że nawet po uwzględnieniu prognozowanego wzrostu minimum socjalnego do końca 2027 roku, wynagrodzenie minimalne w wysokości 4 950 zł brutto (około 3 704 zł netto) będzie znacząco przewyższało poziom minimum socjalnego.”

Według tych szacunków planowana wysokość najniższej krajowej ma pozostawać wyraźnie powyżej poziomu minimum socjalnego nawet po uwzględnieniu prognoz ekonomicznych na kolejne lata.

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Wynagrodzenie między unijnymi wskaźnikami

Pracodawcy odnieśli się również do często przywoływanych wskaźników zapisanych w unijnej dyrektywie, które dotyczą relacji płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia oraz mediany płac: „Pracodawcy przypominają również, że wskazane w unijnej dyrektywie poziomy odniesienia – 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz 60% mediany wynagrodzeń – mają charakter wyłącznie orientacyjny. Według prognoz na 2027 rok proponowana przez rząd kwota 4 950 zł znajdzie się pomiędzy tymi wartościami, zachowując równowagę pomiędzy ochroną dochodów pracowników a konkurencyjnością gospodarki.” Zdaniem organizacji przedsiębiorców proponowany poziom wynagrodzenia wpisuje się więc w europejskie standardy, nie naruszając jednocześnie konkurencyjności polskiej gospodarki.

W stanowisku zwrócono również uwagę na pozycję Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Po uwzględnieniu różnic w poziomie cen minimalne wynagrodzenie w Polsce należy obecnie do najwyższych we Wspólnocie: „W stanowisku podkreślono także, że po uwzględnieniu różnic w poziomie cen polskie minimalne wynagrodzenie należy obecnie do najwyższych w Unii Europejskiej i zajmuje siódme miejsce wśród państw członkowskich. Wyższe płace minimalne notują jedynie Niemcy, Francja, Irlandia oraz kraje Beneluksu, podczas gdy Polska wyprzedza m.in. Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Czechy i Węgry.” To argument, który zdaniem pracodawców pokazuje, że poziom najniższej krajowej w Polsce już dziś jest relatywnie wysoki na tle wielu państw europejskich.

Pracodawcy: propozycja zasługuje na poparcie

Końcowa ocena przedstawiona przez stronę pracodawców nie pozostawia wątpliwości. Organizacje uznały, że propozycja rządu stanowi rozsądny kompromis pomiędzy oczekiwaniami pracowników a możliwościami przedsiębiorstw.

„W ocenie strony pracodawców proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2027 rok zapewnia właściwą równowagę pomiędzy ochroną dochodów pracowników a potrzebą utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw i stabilności rynku pracy. Z tego względu propozycja ta zasługuje na poparcie.”

Co dalej z płacą minimalną na 2027 rok?

Stanowisko strony pracodawców jest jednym z elementów procesu konsultacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ostateczne decyzje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na 2027 rok zostaną podjęte zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jeżeli propozycja rządu zostanie utrzymana, od początku 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4 950 zł brutto, co oznacza kolejny wzrost najniższej krajowej i dalsze zwiększenie dochodów osób otrzymujących płacę minimalną. Jednocześnie przedsiębiorcy liczą, że umiarkowane tempo wzrostu pozwoli zachować stabilność rynku pracy, ograniczyć presję kosztową i utrzymać konkurencyjność polskich firm zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Minimalne wynagrodzenie miesięczne w Polsce od 2003 do 2026 roku – tabela zmian płacy minimalnej

Sprawdź, jak zmieniało się minimalne wynagrodzenie miesięczne w Polsce od 2003 do 2026 roku. Aktualna tabela płacy minimalnej brutto wraz z podstawą prawną.

Okres obowiązywania

Minimalne wynagrodzenie miesięczne (brutto)

Podstawa prawna

Od 1 stycznia 2003 r.

800 zł

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 200, poz. 1679

Od 1 stycznia 2004 r.

824 zł

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 167, poz. 1623

Od 1 stycznia 2005 r.

849 zł

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 201, poz. 2062

Od 1 stycznia 2006 r.

899,10 zł

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 177, poz. 1469

Od 1 stycznia 2007 r.

936 zł

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 171, poz. 1227

Od 1 stycznia 2008 r.

1126 zł

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 171, poz. 1209

Od 1 stycznia 2009 r.

1276 zł

Monitor Polski z 2008 r. Nr 55, poz. 499

Od 1 stycznia 2010 r.

1317 zł

Monitor Polski z 2009 r. Nr 48, poz. 709

Od 1 stycznia 2011 r.

1386 zł

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 194, poz. 1288

Od 1 stycznia 2012 r.

1500 zł

Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 192, poz. 1141

Od 1 stycznia 2013 r.

1600 zł

Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1026

Od 1 stycznia 2014 r.

1680 zł

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1074

Od 1 stycznia 2015 r.

1750 zł

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1220

Od 1 stycznia 2016 r.

1850 zł

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1385

Od 1 stycznia 2017 r.

2000 zł

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1456

Od 1 stycznia 2018 r.

2100 zł

Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1747

Od 1 stycznia 2019 r.

2250 zł

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1794

Od 1 stycznia 2020 r.

2600 zł

Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1778

Od 1 stycznia 2021 r.

2800 zł

Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1596

Od 1 stycznia 2022 r.

3010 zł

Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1690

Od 1 stycznia 2023 r.

3490 zł

Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1952

Od 1 lipca 2023 r.

3600 zł

Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1952

Od 1 stycznia 2024 r.

4242 zł

Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1893

Od 1 lipca 2024 r.

4300 zł

Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1893

Od 1 stycznia 2025 r.

4666 zł

Dziennik Ustaw z 2024 r. poz. 1362

Od 1 stycznia 2026 r.

4806 zł

Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 1242

Płaca minimalna w 2027 roku: rząd między oczekiwaniami pracodawców i związków zawodowych

„Sygnały płynące z gospodarki, sytuacja na rynku pracy oraz napięta kondycja finansów publicznych przemawiają za umiarkowanym podejściem do wzrostu wynagrodzeń w 2027 roku. Priorytetem powinno być przede wszystkim utrzymanie ich realnej wartości, czyli dostosowanie podwyżek do poziomu inflacji” - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego.

W toku prac nad nową wysokością płacy minimalnej bardziej ambitną propozycję przedstawiło wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort postulował ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie 4986 zł brutto, co oznaczałoby wzrost o 3,7%. Proponowana kwota wynikała z utrzymania relacji płacy minimalnej do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027 roku na poziomie 50%.

Swoje stanowisko przedstawiła również Konfederacja Lewiatan. Zdaniem organizacji wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć w 2027 roku o 2,5%. Jednocześnie mechanizm jego ustalania powinien uwzględniać korektę wynikającą z rozbieżności między prognozą a faktycznym poziomem inflacji.

Ministerstwo Finansów w prognozach na 2025 rok przyjęło inflację na poziomie 5%, podczas gdy rzeczywisty wzrost cen wyniósł 4%. Zdaniem pracodawców oznacza to konieczność odpowiedniego skorygowania wzrostu płacy minimalnej w 2027 roku. Zastosowanie wskaźnika korekty (104/105 = 0,99) powoduje, że zgodnie z algorytmem przewidzianym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu płaca minimalna powinna wzrosnąć o 73 zł, do poziomu 4879 zł brutto. Odmienne stanowisko prezentują związki zawodowe, które proponują ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie 5200 zł brutto. Oznaczałoby to wzrost o 394 zł, czyli o 8,2%.

Koszty pracy barierą dla przedsiębiorstw

„W warunkach słabnącej dynamiki wzrostu gospodarczego, rosnących kosztów działalności i napięć geopolitycznych decyzje o płacy minimalnej wpływają na inwestycje, zatrudnienie i skłonność firm do zwiększania miejsc pracy. Za ostrożnym podejściem do wzrostu płacy minimalnej skłaniają wyniki badania koniunktury GUS (maj 2026). W przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym, transporcie koszty zatrudnienia uznawane są za najbardziej uciążliwą barierę, choć wymieniane są nieco rzadziej niż przed rokiem. Na trudną sytuację zwraca uwagę sektor MŚP, zwłaszcza ze ściany wschodniej. Przypominamy inicjatywę WRDS województwa lubelskiego, które upominało się o pomoc państwa dla mikro przedsiębiorców” – mówi prof. Jacek Męcina.

Ostateczna decyzja po stronie rządu

Podsumowując, rząd proponuje wzrost płacy minimalnej o około 3%, do poziomu 4950 zł brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wcześniej rekomendowało podwyżkę do 4986 zł. Pracodawcy opowiadają się za wzrostem na poziomie 2,5%, co oznaczałoby wynagrodzenie w wysokości 4879 zł, natomiast związki zawodowe oczekują podwyżki do 5200 zł brutto, czyli o 8,2%.

Tak duża rozbieżność stanowisk, przy braku wspólnego porozumienia rządu i partnerów społecznych, oznacza, że najprawdopodobniej przyjęte zostanie rozwiązanie zaproponowane przez stronę rządową. Ostateczna decyzja musi zostać ogłoszona do 15 września br.

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Źródło: INFOR
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