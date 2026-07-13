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Czternasta emerytura 2026. ZUS obniży świadczenie po przekroczeniu 2900 zł brutto

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13 lipca 2026, 08:00
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emerytura, 14. emerytura, ZUS
Czternasta emerytura 2026. ZUS obniży świadczenie po przekroczeniu 2900 zł brutto
Shutterstock

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Tysiące seniorów mogą się zdziwić, gdy zobaczą wysokość swojej 14. emerytury w 2026 roku. Wystarczy przekroczyć próg 2900 zł brutto, by ZUS zaczął pomniejszać dodatkowe świadczenie według zasady „złotówka za złotówkę”. Część emerytów straci nawet ponad 1500 zł, a niektórzy nie dostaną „czternastki” wcale.

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Nie wszyscy seniorzy otrzymają w 2026 roku pełną 14. emeryturę. Choć maksymalna kwota świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto, w wielu przypadkach będzie ona niższa, a część emerytów straci nawet kilkaset złotych. Powód jest prosty – ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”, która zaczyna działać po przekroczeniu progu 2900 zł brutto. W praktyce oznacza to, że im wyższa emerytura, tym mniejsza „czternastka”, a w skrajnych przypadkach świadczenie nie zostanie wypłacone wcale.

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Nie wszyscy seniorzy dostaną pełną „czternastkę” w 2026 roku

Miliony emerytów i rencistów czekają na wypłatę 14. emerytury, jednak nie każdy otrzyma pełną kwotę dodatkowego świadczenia. W 2026 roku maksymalna wysokość „czternastki” wyniesie 1978,49 zł brutto, ale obowiązujące przepisy przewidują ograniczenia dla osób pobierających wyższe emerytury.

Kluczowe znaczenie ma jeden próg dochodowy. Po jego przekroczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastosuje zasadę „złotówka za złotówkę”. W praktyce oznacza to, że część seniorów otrzyma świadczenie pomniejszone nawet o ponad tysiąc złotych, a niektórzy nie dostaną go wcale.

Pełna 14. emerytura tylko do 2900 zł brutto

Pełną czternastą emeryturę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

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Dla tej grupy seniorów dodatkowe świadczenie wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile najniższa emerytura obowiązująca po marcowej waloryzacji w 2026 roku.

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Jeżeli jednak emerytura przekracza ustawowy limit 2900 zł brutto, ZUS zaczyna pomniejszać wypłatę dodatkowego świadczenia.

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Jak działa zasada „złotówka za złotówkę”?

Mechanizm jest prosty. Każda złotówka emerytury powyżej 2900 zł brutto zmniejsza wysokość 14. emerytury o dokładnie taką samą kwotę.

Oznacza to, że senior nie traci całego dodatku od razu, ale jego wartość stopniowo maleje wraz ze wzrostem podstawowego świadczenia.

Przykładowe wyliczenia ZUS

Emerytura brutto

Przekroczenie progu

14. emerytura brutto

2900 zł

0 zł

1978,49 zł

3000 zł

100 zł

1878,49 zł

3200 zł

300 zł

1678,49 zł

3500 zł

600 zł

1378,49 zł

4000 zł

1100 zł

878,49 zł

4500 zł

1600 zł

378,49 zł

Widać wyraźnie, że przy wyższych świadczeniach różnice stają się bardzo odczuwalne. Emeryt pobierający 4500 zł brutto otrzyma o 1600 zł mniej niż osoba uprawniona do pełnej „czternastki”.

Od tej kwoty ZUS nie wypłaci już ani złotówki

Przepisy przewidują również minimalną wysokość dodatkowego świadczenia. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota byłaby niższa niż 50 zł brutto, ZUS nie wypłaci jej w ogóle.

W praktyce oznacza to, że graniczną kwotą jest około 4828,49 zł brutto emerytury lub renty.

Seniorzy pobierający świadczenie na takim poziomie albo wyższym nie otrzymają 14. emerytury w 2026 roku.

To właśnie dlatego część osób jest zaskoczona jesienią, gdy mimo prawa do emerytury nie widzi dodatkowych pieniędzy na swoim koncie.

Waloryzacja może zmniejszyć wysokość „czternastki”

Dla wielu seniorów szczególnie zaskakujący może być jeszcze jeden fakt. Coroczna waloryzacja emerytur nie zawsze oznacza wyłącznie korzyści.

Powód jest prosty. Emerytury rosną, ale próg uprawniający do pełnej 14. emerytury pozostaje na poziomie 2900 zł brutto.

W efekcie część osób, które wcześniej otrzymywały pełną kwotę świadczenia, po podwyżce może przekroczyć limit i dostać już tylko część dodatku.

Niektórzy seniorzy stracą kilkadziesiąt złotych, inni kilkaset. W przypadku wyższych emerytur różnica może wynieść nawet ponad 1500 zł.

Kto najbardziej odczuje nowe wyliczenia?

Największe zmiany dotkną osoby pobierające świadczenia w przedziale od około 3000 do 4800 zł brutto.

To właśnie w tej grupie działa mechanizm stopniowego pomniejszania dodatku. Im wyższa emerytura, tym niższa wypłata 14. emerytury.

Seniorzy otrzymujący świadczenia poniżej 2900 zł brutto zachowają pełne prawo do dodatkowej wypłaty, natomiast osoby pobierające ponad 4828,49 zł brutto nie dostaną jej wcale.

Najważniejsze liczby dla seniorów w 2026 roku

  • pełna 14. emerytura: 1978,49 zł brutto,
  • próg pełnej wypłaty: 2900 zł brutto,
  • zasada pomniejszania: „złotówka za złotówkę”,
  • minimalna wypłacana kwota: 50 zł brutto,
  • granica utraty prawa do świadczenia: około 4828,49 zł brutto emerytury lub renty.

Dlatego warto sprawdzić wysokość swojego świadczenia po waloryzacji. Nawet niewielkie przekroczenie progu może oznaczać, że tegoroczna „czternastka” będzie niższa od oczekiwanej.

Harmonogram wypłat 14. emerytury 2026. Kto dostanie przelew wcześniej?

Dla wielu seniorów równie ważna jak wysokość 14. emerytury jest data jej wypłaty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. We wrześniu 2026 roku, czyli w miesiącu wypłaty 14. emerytury, kalendarz sprawi jednak, że część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze wcześniej niż zwykle.

Pierwsza grupa to osoby, których termin wypłaty przypada na 6 września. Ponieważ tego dnia będzie niedziela, ZUS powinien przekazać środki najpóźniej w piątek 4 września. Oznacza to, że pieniądze mogą trafić na konta seniorów nawet dwa dni przed standardowym terminem.

Podobna sytuacja dotyczy emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia 20. dnia miesiąca. W 2026 roku 20 września również wypada w niedzielę, dlatego przelewy powinny zostać zrealizowane wcześniej – najpóźniej w piątek 18 września.

Terminy wypłat 14. emerytury we wrześniu 2026. Pełna rozpiska ZUS

Według harmonogramu obowiązującego w ZUS wypłaty powinny wyglądać następująco:

  • 1 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem,
  • 6 września 2026 r. – wypłata najpóźniej 4 września,
  • 10 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem,
  • 15 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem,
  • 20 września 2026 r. – wypłata najpóźniej 18 września,
  • 25 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem.

Wcześniejsza wypłata może mieć znaczenie dla domowego budżetu

Choć przesunięcie terminu o dwa dni może wydawać się niewielkie, dla wielu seniorów ma ono duże znaczenie. Wcześniejszy wpływ środków pozwala szybciej opłacić rachunki, wykupić leki czy uregulować czynsz. Szczególnie w przypadku osób utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub renty każdy dzień oczekiwania na przelew może mieć wpływ na planowanie miesięcznych wydatków.

Warto pamiętać, że 14. emerytura jest wypłacana automatycznie razem z podstawowym świadczeniem. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS – dodatkowe pieniądze trafią na konto lub zostaną dostarczone przez listonosza w terminie wypłaty emerytury lub renty.

FAQ – 14. emerytura 2026 i zasada „złotówka za złotówkę”

Co to jest zasada „złotówka za złotówkę” w 14. emeryturze?

To mechanizm stosowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który powoduje, że każda złotówka emerytury powyżej określonego progu (2900 zł brutto) obniża 14. emeryturę dokładnie o tę samą kwotę.

Jaka będzie wysokość 14. emerytury w 2026 roku?

W 2026 roku pełna 14. emerytura wyniesie 1978,49 zł brutto. Tę kwotę otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

Od jakiej kwoty ZUS zmniejsza 14. emeryturę?

ZUS zaczyna obniżać świadczenie po przekroczeniu 2900 zł brutto miesięcznej emerytury lub renty.

Kto nie dostanie pełnej 14. emerytury?

Mniej otrzymają osoby, których emerytura przekracza 2900 zł brutto. Im wyższe świadczenie, tym niższa „czternastka” – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Kiedy 14. emerytura nie zostanie wypłacona wcale?

Jeżeli po przeliczeniu świadczenia jego wysokość spadnie poniżej 50 zł brutto, ZUS nie wypłaci 14. emerytury. Granicznie dotyczy to osób z emeryturą ok. 4828,49 zł brutto i wyższą.

Czy waloryzacja emerytur wpływa na 14. emeryturę?

Tak. Jeśli emerytura rośnie po waloryzacji, łatwiej przekroczyć próg 2900 zł brutto, co może skutkować niższą 14. emeryturą lub jej utratą.

Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę?

Nie. 14. emerytura wypłacana jest automatycznie przez ZUS osobom uprawnionym.

Kiedy ZUS wypłaca 14. emeryturę?

Termin wypłat jest ustalany przez rząd i ZUS, zwykle przypada na drugą połowę roku (najczęściej we wrześniu).

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Źródło: INFOR
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