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Pułapka przy sprzedaży auta: zwykła rejestracja przekreśla zwrot akcyzy

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22 lipca 2026, 09:58
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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Sprzedajesz auto za granicę? Nie odzyskasz akcyzy przez ten jeden błąd w wydziale komunikacji
Shutterstock
Shutterstock

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Planujesz sprzedać samochód za granicę i odzyskać zapłaconą akcyzę? Uważaj na potężny kruczek prawny. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że stała rejestracja auta w Polsce całkowicie przekreśla szansę na zwrot podatku. Urzędu nie obchodzi, czy pojazd faktycznie jeździł po naszych drogach, czy stał w garażu. Wyjaśniamy, jak uniknąć tego kosztownego błędu.

Ważne

O czym jest ten artykuł?

  • Stała rejestracja samochodu w Polsce (zwykłe tablice) całkowicie pozbawia prawa do zwrotu akcyzy przy jego późniejszym wywozie za granicę.
  • Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, czy auto faktycznie jeździło po polskich drogach. Liczy się sama prawna możliwość po stałym zarejestrowaniu.
  • Jeśli planujesz wywieźć auto i odzyskać podatek, rozwiązaniem jest rejestracja czasowa (tzw. czerwone tablice).
  • Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka furtkę do toczenia sporów ze skarbówką w opisanych sytuacjach.

Kiedy zwrot akcyzy za samochód? Akcyzowa pułapka. Dlaczego urząd odmawia zwrotu?

Zgodnie z przepisami, podatek akcyzowy płaci się w kraju, w którym dany towar jest „konsumowany”. W przypadku samochodów zasada wydaje się prosta: sprowadzasz auto do Polski – płacisz akcyzę. Sprzedajesz je potem klientowi w Niemczech czy na Litwie (tzw. wewnątrzwspólnotowa dostawa) – urząd zwraca ci polską akcyzę, bo auto będzie używane za granicą.

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W praktyce sprawa rozbija się jednak o jeden decydujący moment – wizytę w wydziale komunikacji. Jeśli zarejestrujesz samochód na stałe, pobierając twardy dowód rejestracyjny i zwykłe tablice, system podatkowy traktuje to jako ostateczną „konsumpcję” pojazdu w Polsce. Z punktu widzenia urzędu skarbowego towar został użyty w kraju, więc zwrot akcyzy się nie należy.

Kiedy zwrot akcyzy za samochód? Sama możliwość jazdy to już „konsumpcja”

O taki właśnie zwrot walczyła pewna polska spółka. Zapłaciła akcyzę, zarejestrowała auta na stałe, a następnie sprzedała je kontrahentom z Unii Europejskiej. Naczelnik Urzędu Skarbowego, a później Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, odmówili oddania pieniędzy z zapłaconej akcyzy. Argumentowali, że pojazdy zostały zarejestrowane przed ich wywozem, co łamie warunki z art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 2009/23). W wyroku z 2 lipca 2026 r. NSA nie zostawił złudzeń i poparł fiskusa.

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Ważne

Sędziowie wyjaśnili sprawę wprost: dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego (stała rejestracja) otwiera prawną możliwość jego trwałego użytkowania. Skoro miałeś prawo jeździć nim po Polsce, auto zostało tu „skonsumowane” tutaj. Sąd podkreślił bardzo ważną rzecz: nie ma żadnego znaczenia, czy samochód choć raz wyjechał na ulicę. Liczy się sam fakt wbicia go do polskiego rejestru na stałe.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Kiedy zwrot akcyzy za samochód? Czerwone tablice ratują pieniądze, czyli ulga podatkowa

Jak więc legalnie wywieźć auto na kołach za granicę i nie stracić tysięcy złotych z akcyzy? Słowo-klucz to rejestracja czasowa w celu wywozu pojazdu za granicę.

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Ważne

Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie odróżnił rejestrację stałą od czasowej. Pobranie tzw. czerwonych tablic próbnych i pozwolenia czasowego jasno komunikuje państwu Twój cel: auto ma tylko przejechać przez Polskę lub dojechać do granicy. Taka operacja nie jest traktowana jako trwała konsumpcja, dzięki czemu zachowujesz pełne prawo do złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Kiedy zwrot akcyzy za samochód? TSUE popiera restrykcyjne prawo

Polski sąd nie wymyślił tej zasady sam. NSA powołał się na kluczowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 17 maja 2023 r. (sprawa C-105/22). Unijny trybunał potwierdził wtedy, że państwa członkowskie mają prawo odmówić zwrotu podatku, jeśli pojazd został w nich na stałe zarejestrowany przed eksportem. Lipcowy wyrok NSA z 2026 r. to jasny sygnał dla rynku motoryzacyjnego w Polsce: skarbówka ma twarde poparcie sądów, a błąd w urzędzie komunikacji jest nieodwracalny.

Kiedy zwrot akcyzy za samochód wywożony z Polski? Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Zarejestrowałem auto na stałe, ale stało na placu i nie jeździło. Czy dostanę zwrot akcyzy przy sprzedaży za granicę?

Nie. Według NSA (wyrok I FSK 2009/23) sam fakt dokonania stałej rejestracji daje prawną możliwość poruszania się po kraju, co jest traktowane jako konsumpcja pod względem podatkowym. Brak faktycznego przebiegu krajowego nie ma dla urzędu znaczenia.

Jak zarejestrować auto, żeby wywieźć je z Polski i odzyskać akcyzę?

Aby zachować prawo do zwrotu zapłaconej akcyzy, należy w wydziale komunikacji zawnioskować o rejestrację czasową w celu wywozu pojazdu za granicę (otrzymasz czerwone tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe).

Kiedy mija termin na złożenie wniosku o zwrot akcyzy?

Wniosek o zwrot (wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę podatku i wywóz pojazdu z terytorium kraju) należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej (czyli "wywozu" pojazdu).

Czy urzędnik w wydziale komunikacji ostrzeże mnie przed utratą akcyzy?

Nie ma takiego obowiązku. Wybór odpowiedniego trybu rejestracji pojazdu leży wyłącznie po stronie właściciela.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 2 lipca 2026 r., sygn. I FSK 2009/23)

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Źródło: INFOR
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