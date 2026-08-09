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Zakaz palenia papierosów i wywieszania prania na balkonie, bo – od teraz będzie w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy

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09 sierpnia 2026, 08:59
[Data aktualizacji 31 lipca 2026, 17:54]
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
papierosy, balkon, własność, nieruchomości, mieszkania, wspólnota mieszkaniowa, właściciel, rząd
Zakaz palenia papierosów i wywieszania prania na balkonie, bo – od teraz będzie w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
Shutterstock

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W rządzie trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o własności lokali, który raz na zawsze ma rozwiązać spory, do których dochodzi pomiędzy właścicielami mieszkań i wspólnotami mieszkaniowymi o to, kto jest właścicielem i w zakresie czyjej odpowiedzialności pozostają poszczególne części balkonów (lub odpowiednio – loggii i tarasów). Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje, żeby balkony (loggie i tarasy) we wszystkich budynkach wielorodzinnych zostały zaliczone w całości do nieruchomości wspólnej (czyli – przestały stanowić część składową nieruchomości), a właścicielom mieszkań przysługiwała w stosunku do nich wyłącznie służebność. Takie rozwiązanie budzi obawy – czy wspólnoty mieszkaniowe będą mogły ustanawiać zakazy w zakresie sposobu korzystania z balkonów (loggii i tarasów), np. w postaci zakazów palenia papierosów czy wywieszania na nich prania.

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Balkon (loggia lub taras) przynależący do mieszkania w budynku wielorodzinnym a własność i odpowiedzialność za utrzymywanie go w należytym stanie w obecnie obowiązującym stanie prawnym – za które elementy odpowiada właściciel lokalu mieszkalnego, a za które wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

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Na gruncie powyższej definicji – niejednokrotnie dochodzi do sporów pomiędzy właścicielem mieszkania, a wspólnotą mieszkaniową, co do tego które z części balkonu stanowią wyłączną własność właściciela lokalu (za utrzymanie których, w należytym stanie – tym samym – odpowiada właściciel), a które stanowią część wspólną, za których utrzymanie odpowiada wspólnota (z kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w których właściciel mieszkania również uczestniczy).

W związku z powyższym, nieraz stało się to już przedmiotem rozstrzygnięcia przez sądy, które również, nie zawsze zajmowały jednolite stanowisko w tej kwestii:

  1. W wyroku z dnia 28 marca 2017 r. (sygn. akt II OSK 1929/15), Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że – „prawo własności przysługujące właścicielom poszczególnych lokali obejmuje również tarasy, a dokładnie ich wierzchnią warstwę wykończeniową oraz przestrzeń wykorzystywaną do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez właścicieli lokalu. Tylko w tym zakresie właściciele ci mają – wynikający z art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali – obowiązek utrzymywania przynależnego do nich tarasu w należytym stanie.” Z powyższego wynika, że właściciel mieszkania ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wierzchnią warstwę wykończeniową „wnętrza” balkonu (lub odpowiednio – tarasu/loggii), czyli m.in. stan płytek czy wewnętrznych ścian balkonu. Podobne stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 marca 2008 r. (sygn. akt. III CZP 10/08), w której stwierdził, iż: „właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową”. Z powyższego wynika natomiast jednoznacznie, że za elementy konstrukcyjne balkonu i utrzymanie ich w należytym stanie – odpowiada wspólnota mieszkaniowa.
  2. Stanowisko niejednolite z powyższymi (z pkt 1), zajął natomiast np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w wyroku z dnia 20 grudnia 2013 r. (sygn. akt. V ACa 423/13), który uznał, że – „W myśl art. 14 ust. 1 u.w.l. właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i musi uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Według art. 14 u.w.l. na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się m.in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację. Przepisy ustawy nie określają bliżej, jakie elementy budynku należą do części wspólnych ogółu właścicieli lokali, art. 3 ust. 2 stanowi tylko, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Trafne jest stwierdzenie, że balkony (loggie) z wejściami do nich z poszczególnych lokali mają dwojaki charakter, bo są elementem elewacji budynku i są częściami budynku przynależnymi do właścicieli poszczególnych lokali. Jest to jednak teza ogólna, która nie jest wystarczająca do powoływania się w uchwale o remoncie i sfinansowaniu jego kosztów bez sprecyzowania, jakie części balkonów mają być remontowane na koszt wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. Tymczasem zaskarżona uchwała (...) o remoncie elewacji budynku z dociepleniem i remoncie balkonów wskazuje ogólnie, że ma być wykonany remont balkonów „w zakresie elementów konstrukcyjnych budynku”. Można uznać, że balkony mające osobne wejścia z poszczególnych lokali są bardziej częściami budynku należącymi do właścicieli poszczególnych lokali, skoro mogą z nich korzystać tylko oni z wyłączeniem właścicieli innych lokali. Są one częściami wspólnymi tylko jako element elewacji, a więc jako część zewnętrzna wpływająca głównie na wygląd budynku, nie licząc kwestii związanych z bezpieczeństwem ich istnienia (dla osób korzystających z lokali i innych osób, które mogłyby doznać szkody wskutek wad konstrukcyjnych balkonów). Tak więc z powyższych przepisów wynika, że jeśli wspólnota podejmuje uchwałę o remoncie balkonów czy loggii, to musi dokładnie określić w niej, jakie ich elementy podlegają remontowi na wspólny koszt. Brak takiego określenia jest sprzeczny z zasadami prawidłowego zarządzania wspólną nieruchomością i narusza interesy właścicieli lokali, którzy nie są zainteresowanie udziałem w kosztach remontu elementów balkonów nie wchodzących w skład części wspólnych nieruchomości (kosztem remontu „cudzych balkonów”).” Z powyższego wynika zatem, że – to wspólnota mieszkaniowa, w podjętej przez siebie uchwale – ma zadecydować, które z części balkonów czy loggii stanowią części wspólne budynku i – tym samym – podlegają remontom przez wspólnotę mieszkaniową, a które są wyłączną własnością właścicieli mieszkań (za które to owi właściciele ponoszą odpowiedzialność).

Niejasne, nieprecyzyjne przepisy i niejednolite orzecznictwo powodowało – jak zostało już wspomniane powyżej – że niejednokrotnie dochodziło do sporów pomiędzy właścicielami mieszkań, a wspólnotą mieszkaniową o to, kto odpowiada np. za remont balustrady, czy innych elementów konstrukcyjnych balkonu – tj. czy właściciel mieszkania musi wyremontować te elementy z własnej „kieszeni” czy zobowiązana jest uczynić to wspólnota (w ramach kosztów zarządu, do których ww. właściciel mieszkania również się dokłada, ponieważ – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o własności lokali – właściciel lokalu musi uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej).

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Koniec ze sporami pomiędzy właścicielami lokali mieszkalnych i wspólnotami mieszkaniowymi o remonty balkonów (loggii lub tarasów) przynależących do mieszkań w budynkach wielorodzinnych – jest nowy projekt rządowy, który wprowadza istotne zmiany w ustawie o własności lokali

W dniu 20 lutego 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (nr w wykazie: UD312), który raz na zawsze ma rozwiązać spory, do których dochodzi pomiędzy właścicielami mieszkań i wspólnotami mieszkaniowymi o to, kto jest właścicielem i w zakresie czyjej odpowiedzialności pozostają poszczególne części balkonów (lub odpowiednio – loggii czy tarasów).

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Ważne

W art. 1 pkt 2 projektu, Rada Ministrów, proponuje zmianę art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów.”

Jak wynika z uzasadnienia projektu – owo rozszerzenie definicji nieruchomości wspólnej o elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów„pozwoli rozgraniczyć własność poszczególnych elementów balkonu oraz odpowiedzialność za ich utrzymanie”. Aktualnie, interpretując tę kwestię – należy każdorazowo odwoływać do orzecznictwa Sądu Najwyższego, które jednak każdorazowo odnosi się do konkretnego stanu faktycznego i rozwiązania technicznego występującego w danym budynku. Projektowana nowelizacja wskazuje natomiast jednoznacznie, iż elementy konstrukcyjne balkonu (logii, tarasu) stanowią nieruchomość wspólną, za której utrzymanie odpowiada wspólnota. Są to dźwigary, płyta balkonowa wraz z izolacją, balustrada balkonu oraz inne elementy balkonu stanowiące fragmenty elewacji budynku. Tym samym – jeżeli ww. przepis wszedłby w życie w powyższym kształcie – jednoznacznie przesądzone zostałoby, iż składową lokalu (a zatem i przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności jego właściciela) będzie wyłącznie wewnętrzna przestrzeń balkonu.

Jeżeli ww. projekt zostałby ostatecznie przyjęty – wspólnota mieszkaniowa nie mogłaby już wymagać od właściciela mieszkania wykonania na własny koszt remontu jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych balkonu (w tym m.in. wspomnianych – dźwigarów, płyty balkonowej wraz z izolacją, balustrady balkonu oraz innych elementów balkonu stanowiących fragmenty elewacji budynku), nawet jeżeli w podjętej przez siebie uchwale w tym przedmiocie uznałaby, że są to elementy, za które odpowiada właściciel mieszkania (nie mogłoby już zatem dojść do sytuacji, jak w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn. akt. V ACa 423/13).

Koniec z własnością balkonów (loggii i tarasów) przynależących do mieszkań w budynkach wielorodzinnych – Ministerstwo Sprawiedliwości ma inny pomysł na rozwiązanie konfliktów o remonty balkonów toczące się pomiędzy właścicielami lokali mieszkalnych i wspólnotami mieszkaniowymi

W ramach uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD312) – Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło uwagę do projektowanej zmiany art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, twierdząc, iż nie usunie ona problemów, którymi – zgodnie z uzasadnieniem projektu – są: brak jednoznacznej kwalifikacji statusu balkonów (tarasów, loggii). (…) rozbieżności interpretacyjne co do elementów balkonów stanowiących część wspólną. (…) co skutkuje wątpliwościami w obrębie wspólnot w zakresie podmiotu zobowiązanego do utrzymania konkretnych elementów balkonów w należytym stanie technicznym, jak również zobowiązanego z tytułu poniesienia kosztów prac remontowych.

Resort podkreślił, że problem ten jest szczególnie istotny w kontekście najczęściej spotykanych remontów warstwy hydroizolacji oraz związaną z tym koniecznością usunięcia posadzki: „O ile w uzasadnieniu wyjaśniono, co projektodawca rozumie pod pojęciem „elementy konstrukcyjne” (dźwigary, płyta balkonowa, balustrada, elementy architektoniczne związane z balkonem), o tyle wskazać należy, że remont/modernizacja tych elementów każdorazowo wymaga ingerencji w „urządzenia” niewchodzące w zakres nieruchomości wspólnej (przykładowo pokrycia balkonu). Wprowadzenie do ustawy pojęcia „elementów konstrukcyjnych” nie prowadzi do usunięcia problemów z kwalifikacją balkonów jako części nieruchomości wspólnej, a może skutkować możliwością powstania dalszych trudności w zakresie wykładni tego pojęcia (zakresu elementów konstrukcyjnych).”

Ważne

W związku z powyższym – Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało – zaliczenie balkonów, logii i tarasów w całości do nieruchomości wspólnej, co usunie wszelkie wątpliwości interpretacyjne, a poprzez ujednoznacznienie brzmienia przepisu pozwoli wspólnotom mieszkaniowym na uzyskanie rzeczywistego wpływu na stan zachowania tych elementów budynków.” Na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego, z którym związany jest balkon, logia czy taras – miałby natomiast zostać ustanowiona służebność, zapewniająca mu prawo do wyłącznego korzystania z tej przestrzeni: „Celem zagwarantowania właścicielowi lokalu, z którym związany jest dany balkon, logia czy taras, prawa do wyłącznego korzystania z tych urządzeń oraz zapewnienia ich utrzymania przez tychże właścicieli, należałoby również rozważyć uzupełnienie powyższej regulacji o przepis przewidujący powstanie z mocy prawa służebności o określonej treści na rzecz każdoczesnego właściciela takiego lokalu.”

W jaki sposób do powyższego postulatu, odniosło się Ministerstwo Rozwoju i Technologii (będące autorem projektu)?

W ramach odniesienia się do uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych (opublikowanego w dniu 23 czerwca 2026 r.) – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, będące autorem projektu, poinformowało, że powyższa propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości nie została uwzględniona w projekcie. W ramach uzasadnienia tej decyzji poinformowano, iż – „Uznanie całości balkonów za nieruchomość wspólną jest nieuzasadnione, gdyż w większości przypadków są one przypisane do lokalu i służą do wyłącznego użytku jego właściciela. Przyjęcie takiej konstrukcji oznaczałoby, że każdy z pozostałych właścicieli lokali mógłby żądać do nich dostępu. Ustanowienie służebności wynika z umowy bądź orzeczenia sądu; ustawa nie może przewidywać jej obligatoryjności, gdyż stałoby to w sprzeczności z konstrukcją i istotą nieruchomości wspólnej.”

Należy jednak podkreślić, że omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali jest dopiero na początku swojej drogi przez proces legislacyjny (nie został jeszcze nawet przyjęty przez Radę Ministrów), a zatem – niewykluczone, że pomysł poprawki zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, może jeszcze powrócić na dalszym etapie prac nad regulacją.

Uznanie balkonów (loggii i tarasów) za należące w całości do nieruchomości wspólnej budzi obawy co do poszerzenia uprawnień wspólnot mieszkaniowych w zakresie ustanawiania zakazów związanych z tymi częściami nieruchomości – czy wspólnota mieszkaniowa będzie mogła zabronić palenia papierosów lub wywieszania prania na balkonie (loggii i tarasie)?

W związku z trwającymi pracami nad omawianym projektem rządowym oraz poprawką zgłoszoną do niego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje – czy ww. nowelizacja pozwoli wspólnotom mieszkaniowym ustanawiać zakazy w zakresie sposobu korzystania z tych części nieruchomości (tj. z balkonów, loggii i tarasów), w postaci np. zakazu palenia papierosów czy wywieszania na nich prania?

Odpowiadając na powyższe pytanie – należy podkreślić, że uwaga zgłoszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości (w ramach której ww. resort postulował, aby balkony zostały w całości zaliczone do nieruchomości wspólnej) nie została uwzględniona w projekcie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zgodnie z projektowanym art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jeżeli oczywiście projektowana ustawa wejdzie w życie) – nieruchomość wspólną stanowić będą wyłącznie elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów, co ma rozwiązać problem sporów pomiędzy właścicielami nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie podziału kosztów remontu balkonów (loggii i tarasów). Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe nie zyskają uprawnienia do ustanawiania zakazów w zakresie sposobu korzystania z balkonów (loggii i tarasów), np. w postaci zakazów palenia papierosów czy wywieszania prania na balkonie. W uzasadnieniu projektu ustawy, jego autorzy wyraźnie zaznaczyli, że nowelizacja – nie odbiera właścicielowi lokalu prawa korzystania z ww. wymienionych części wspólnych budynku [red.: tj. znajdujących się w obrębie balkonów, loggii i tarasów], o ile następuje to zgodnie z ich przeznaczeniem.”

A jak jest w obecnie obowiązującym stanie prawnym – czy można palić papierosy na balkonie (loggii i tarasie)?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym – legalność palenia papierosów na balkonie należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście przepisów przeciwpożarowych. Co do zasady – palenie wyrobów tytoniowych na balkonach (loggiach i tarasach) jest dozwolone, pod warunkiem, że – czynność ta nie może spowodować pożaru (nie może zainicjować zapłonu materiałów niebezpiecznych pożarowo). Złamanie tej zasady jest wykroczeniem.

Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

  1. w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. poz. 2203) ,
  2. w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Zgodnie z art. 82 par. 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń natomiast – kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Niezależnie od przepisów przeciwpożarowych – w kontekście palenia papierosów na balkonie – znaczenie ma również art. 144 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym – właściciel nieruchomości powinien, przy wykonywaniu swego prawa, powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych natomiast – osobom niepalącym przysługuje prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Jeżeli dym tytoniowy pochodzący z sąsiedniego balkonu przedostaje się zatem do czyjegoś mieszkania i jest to dla niego uciążliwe – osoba ta, można powołać się na ww. przepisy, domagając się zaprzestania od sąsiada palenia papierosów na balkonie w sposób, który powoduje szkodliwe dla zdrowia immisje.

Odszkodowania dla właścicieli mieszkań z tytułu szkód wyrządzonych w związku z remontami elementów konstrukcyjnych balkonów (loggii i tarasów) przez wspólnoty mieszkaniowe – Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię

W toku uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD312) – poza postulatem zaliczenia balkonów, logii i tarasów w całości do nieruchomości wspólnej – Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło jeszcze jedną propozycję: uregulowania w ustawie kwestii ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właściciela lokalu, z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie niezbędnych remontów elementów konstrukcyjnych balkonów, loggii i tarasów.

„Jeżeli natomiast pozostawiono by rozwiązanie zaproponowane w projekcie (czyli nieruchomość wspólną stanowiłyby tylko elementy konstrukcyjne takich urządzeń, zaś pozostałe ich elementy stanowiłyby część składową lokalu), to należałoby rozważyć uregulowanie kwestii ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właściciela lokalu, z którym związany jest balkon, logia czy taras, z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie niezbędnych remontów tych urządzeń. Jak bowiem wskazano powyżej, remont elementów konstrukcyjnych tych urządzeń z konieczności będzie się łączył z ingerencją (uszkodzeniem) elementów stanowiących część składową lokalu. Zatem przykładowo w razie zastosowania przez właściciela danego lokalu bardzo kosztownych elementów wykończeniowych pokrycia balkonu, konieczny remont jego elementów konstrukcyjnych mógłby narazić wspólnotę mieszkaniową na konieczność poniesienia bardzo wysokich kosztów.

W odpowiedzi na ww. postulat – Ministerstwo Rozwoju i Technologii o jego nieuwzględnieniu, uzasadniając to faktem, że – kwestię odszkodowań reguluje kodeks cywilny i to jego przepisy – dostosowane do okoliczności konkretnego stanu faktycznego i mogące być podstawą do dochodzenia tych roszczeń. Autorzy projektu zwrócili również uwagę, że „także w innych częściach nieruchomości wspólnej powstaje ryzyko wypłaty odszkodowań z uwagi na konieczność dostępu w celu np. remontu – przykładowo: pionów wodociągowych, kanalizacyjnych, stropów, itp.”

Koniec ze sporami pomiędzy właścicielami lokali mieszkalnych i wspólnotami mieszkaniowymi o remonty balkonów (loggii lub tarasów) przynależących do mieszkań w blokach – kiedy nowy projekt rządowy miałby wejść w życie?

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD312), który raz na zawsze ma rozwiązać spory, do których dochodzi pomiędzy właścicielami mieszkań i wspólnotami mieszkaniowymi o to, kto jest właścicielem i w zakresie czyjej odpowiedzialności pozostają poszczególne części balkonów (lub odpowiednio – loggii czy tarasów) – ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W ramach uzgodnień międzyresortowych – powyższy termin vacatio legis został jednak wydłużony do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Należy jednak mieć na względzie, że jeżeli projekt zostanie finalnie przyjęty przez Radę Ministrów (a w dniu 13 lipca 2026 r. został dopiero skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów) – czeka go jeszcze etap dalszych prac legislacyjnych w Sejmie, a później w Senacie, zanim ostatecznie zostanie złożony do podpisu na biurku Prezydenta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 232)
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD312)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 822 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 734 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 795)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1162 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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Technologie kwantowe jeszcze do niedawna kojarzyły się głównie z zaawansowanymi badaniami naukowymi. Dziś coraz częściej wskazuje się je jako jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych XXI wieku, które może wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki, administracji, medycyny czy cyberbezpieczeństwa. Wraz z rozwojem tych technologii pojawiają się również nowe wyzwania prawne, wymagające odpowiednich regulacji i przygotowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Choroba, wypadek, sprawy rodzinne czy kiepska pogoda – to może się przydarzyć każdemu. Czasami trzeba przesunąć termin urlopu, ale jest to możliwe?
06 sie 2026

Czy termin urlopu wypoczynkowego wpisanego do planu urlopów można przesunąć? Gdy w grę wchodzą nieprzewidziane okoliczności, pojawia się pytanie, czy obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzanie zmian w ustaleniach stron stosunku pracy?

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Jakich świadczeń jednocześnie nie może pobierać osoba niepełnosprawna [praktyczny poradnik]
06 sie 2026

Osoby niepełnosprawne oprócz renty mogą pobierać także inne świadczenia, które przysługują im z tytułu niepełnosprawności. Często jednak pobieranie jednego zasiłku czy dodatku uniemożliwia pobieranie innego świadczenia. Przedstawiamy najczęściej spotykane sytuacje, gdy jednoczesne pobieranie różnych świadczeń może okazać się niemożliwe.
Rząd znowu majstruje przy zasiłku pogrzebowym. Wzrost do 7000 tys. zł, to jeszcze nie wszystko
06 sie 2026

Podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł od 1 stycznia 2026 r. przyniosła długo oczekiwaną ulgę tysiącom polskich rodzin w trudnych chwilach. To jednak nie koniec rewolucji w przepisach. Podczas prac w Sejmie i resortach rządowych zapadły kluczowe decyzje dotyczące automatycznej waloryzacji świadczenia, cyfryzacji wniosków w ZUS i KRUS oraz zmian w prawie cmentarnym od 2027 roku. Sprawdź, ile wynosi wsparcie, komu przysługuje i na jakie dodatkowe pieniądze będzie można liczyć w sytuacjach nadzwyczajnych.
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