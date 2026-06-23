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Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku. Należysz do tej grupy?

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23 czerwca 2026, 10:42
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, emerytura, 14. emerytura, czternasta emerytura, 14 emerytura
Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku. Należysz do tej grupy?
shutterstock

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Wypłata 14. emerytury w tym roku nie trafi na konta wszystkich seniorów. ZUS przypomina o sztywnym kryterium dochodowym, które automatycznie wyklucza część świadczeniobiorców. Sprawdź, jaki próg zarobków obowiązuje w tym sezonie i kto ze względu na zasadę "złotówka za złotówkę" otrzyma drastycznie pomniejszony przelew lub nie dostanie ani grosza.

Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku

Bazowa kwota 14. emerytury, która w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, nie będzie obowiązywać wszystkich świadczeniobiorców. Ta suma w pełnej wysokości trafi tylko do tych osób, których podstawowe świadczenie wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. W przypadku wyższych dochodów ZUS zastosuje zasadę "złotówka za złotówkę" - oznacza to, że czternastka zostanie pomniejszona o dokładnie taką kwotę, o jaką podstawowa emerytura przekracza wspomniany próg 2900 zł brutto.

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Kto otrzyma 14. emeryturę?

14. emeryturę otrzymają osoby, które pobierają: emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe), emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej, renty szkoleniowej), renty socjalne i renty socjalne w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej, rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura, świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenia i zasiłek przedemerytalny. 14. emerytura przysługuje również emerytom i rencistom służb mundurowych.

Komu nie przysługuje 14. emerytura?

14. emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta. Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2026 roku, trzeba być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień weryfikacji oraz nie można przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W związku z tym 14. emerytury nie otrzymają osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń oraz te, które przekroczyły ustalony próg dochodowy

Dodatkowo osoby, których świadczenie podstawowe przekracza kwotę 2900 zł brutto, nie otrzymają 14. emerytury w pełnej wysokości. W przypadku świadczeń mieszczących się w przedziale od 2900 zł do 4828,49 zł brutto, czternastka będzie pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę".

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Warto także pamiętać, że osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty po dacie wskazanej w przepisach, również nie otrzymają 14. emerytury w tym roku. Ponadto osoby w wieku przedemerytalnym, czyli seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, muszą pamiętać o tym, żeby na dzień weryfikacji ich prawo do emerytury lub renty nie było zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. W innym przypadku oni również nie otrzymają dodatkowych pieniędzy.

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Warunki otrzymania 14. emerytury

Aby otrzymać pełną kwotę 14. emerytury, niezbędne jest, aby wysokość emerytury lub renty nie przekroczyła ustalonego limitu dochodowego. W tym roku limit ten jest taki sam jak w poprzednich latach i wynosi 2900 zł brutto. Seniorzy, których emerytura przewyższa tę kwotę, otrzymają niższe świadczenie zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" - czternastka zostanie pomniejszona o dokładnie taką kwotę brutto, o jaką podstawowa emerytura przekracza ustalony próg.

Najniższa kwota 14. emerytury

Najniższa kwota czternastki została ustalona na poziomie 50 zł brutto. Jeśli obliczona suma dodatkowej emerytury okaże się być niższa niż 50 zł, to świadczenie nie będzie przyznane. 

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Źródło: INFOR
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