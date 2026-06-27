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Masz 60 lat i 30 lat stażu pracy? ZUS wyliczy zupełnie inne kwoty dla kobiet i mężczyzn

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27 czerwca 2026, 23:58
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy, emeryci, dokumenty
Mam 60 lat i 30 lat stażu pracy. Jaką emeryturę z ZUS dostanę? Oto kwota
Shutterstock

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Aby przejść na emeryturę w Polsce, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki: osiągnąć odpowiedni wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz przepracować odpowiednią liczbę lat (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jaką emeryturę otrzyma więc 60-letnia osoba, której staż pracy wynosi 30 lat? Na jaką emeryturę z ZUS może liczyć? Oto szczegóły.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest wysokość zarobków, od których odprowadzane są składki emerytalne. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki, a co za tym idzie - wyższa emerytura. Oprócz tego, na wysokość emerytury wpływa również zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie. Kapitał początkowy to kwota składek emerytalnych, które zostały zgromadzone przed 1999 rokiem. Jest on corocznie waloryzowany, czyli podwyższany o wskaźnik inflacji. Subkonto to część konta emerytalnego, na której zapisywane są składki emerytalne osób, które pracują na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Ostatnim czynnikiem, który wpływa na wysokość emerytury, jest średnia dalsza długość życia. Jest to statystyczna długość życia, która określa, ile lat przeciętnie żyją osoby w danym wieku. Im dłużej żyją, tym niższa jest wysokość emerytury, ponieważ jest ona wypłacana przez dłuższy okres.

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Kto może otrzymać minimalną emeryturę?

Minimalna emerytura w Polsce od marca 2025 roku wynosi 1884,61 zł brutto. Aby ją otrzymać, niezbędne jest spełnienie określonych warunków, a w zasadzie dwóch - jeden dotyczący stażu pracy, drugi wieku.

Kalkulator emerytalny a wysokość emerytury

Aby oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury, możesz skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kalkulator emerytalny ZUS uwzględnia szereg czynników, które wpływają na wysokość emerytury, w tym m.in.:

  • Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne: To jest suma składek, które zostały odprowadzone na Twoje konto w ZUS, uwzględniając ich waloryzację, czyli dostosowanie do zmieniającej się wartości pieniądza.
  • Zwaloryzowany kapitał początkowy: To jest wartość składek sprzed 1999 roku, które zostały przeliczone i zwaloryzowane.
  • Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS: To jest część składek, która jest przeznaczona na wypłaty w ramach tzw. emerytur stażowych.
  • Planowany wiek przejścia na emeryturę: Wiek, w którym zamierzasz przejść na emeryturę, ma istotny wpływ na jej wysokość. Im wcześniej przejdziesz na emeryturę, tym będzie ona niższa.
  • Aktualne miesięczne wynagrodzenie brutto: Wysokość Twoich zarobków ma wpływ na wysokość składek, a tym samym na wysokość emerytury.
  • Prognozowany procentowy udział przyszłych zarobków w średniej krajowej: To jest prognoza, jak Twoje przyszłe zarobki będą się kształtować w porównaniu do średniej krajowej.

Aby skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS, należy zalogować się do swojego konta na platformie PUE ZUS i wybrać zakładkę "Emerytury i renty". Następnie należy wybrać opcję "Kalkulator emerytalny". Po wprowadzeniu wymaganych danych, kalkulator wygeneruje prognozę wysokości Twojej przyszłej emerytury. Należy jednak pamiętać, że prognoza wygenerowana przez kalkulator emerytalny ZUS jest tylko orientacyjna. Ostateczna wysokość emerytury będzie zależała od wielu czynników, które mogą się zmienić w czasie.

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Mam 60 lat i 30 lat stażu pracy. Jaką emeryturę z ZUS dostanę?

Kobieta, która osiągnęła wiek 60 lat i przepracowała 30 lat, ma prawo do emerytury wyższej niż minimalna. Jednak, jeśli kobieta otrzymywała minimalne wynagrodzenie przez większość okresu pracy, jej emerytura może zostać zrównana z najniższą emeryturą krajową. Od 1 marca 2025 roku minimalne świadczenie wynosi 1884,61 zł brutto (około 1620 zł netto). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiek emerytalny dla mężczyzn w Polsce wynosi 65 lat. Oznacza to, że mężczyzna, który ukończył 60 lat i posiada 30-letni staż pracy, nie spełnia jeszcze warunków do nabycia prawa do emerytury.

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Mam 60 lat i 30 lat stażu pracy. Na taką emeryturę z ZUS możesz liczyć

Wysokość emerytury po 30 latach pracy jest kwestią bardzo indywidualną, zależną od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków, staż pracy, a także prognozowana długość życia. Emerytury w Polsce są obliczane na podstawie zgromadzonych składek emerytalnych, co oznacza, że im wyższe były zarobki i dłuższy staż pracy, tym wyższa będzie emerytura.

Ostateczna wysokość emerytury zależy przede wszystkim od przeciętnych zarobków w okresie składkowym. Emerytki, które zarabiały powyżej minimalnej płacy, mogą liczyć na wyższe świadczenie, zwłaszcza przy 30-letnim stażu pracy. Jednak, dokładna wysokość emerytury jest trudna do przewidzenia i zależy od wielu czynników, takich jak zmiany w przepisach emerytalnych oraz inflacja.

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Źródło: INFOR
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