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Emerytura ENP od ZUS. Sprawdź, kto dostanie od 4200 do 4500 zł miesięcznie

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23 lipca 2026, 05:00
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorka, emeryt, dokumenty
Emerytura ENP od ZUS. Sprawdź, kto dostanie od 4200 do 4500 zł miesięcznie
Shutterstock

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Szukasz sposobu na wcześniejsze i legalne odejście ze szkoły? Emerytura ENP, czyli nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, to dla wielu pedagogów jedyna szansa na ucieczkę przed klasycznym wiekiem emerytalnym. Po ostatnich waloryzacjach w 2026 roku średnia wypłata mocno wzrosła i wynosi już od 4200 zł do ponad 4500 zł brutto. Sprawdź, czy spełniasz surowe warunki ZUS.

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ENP - jaka to emerytura? Co oznacza symbol emerytury ENP? Kto może ubiegać się o ponad 4000 zł miesięcznie?

ENP to skrót od Emerytury Nauczycielskiej Pomostowej. Jest to świadczenie pieniężne, które przysługuje nauczycielom, którzy spełniają określone warunki, takie jak wiek i staż pracy. Emerytura ta jest pomostem między okresem pracy a osiągnięciem wieku emerytalnego.

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Emerytura ZUS ENP. Emerytura Nauczycielska Pomostowa

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytury pomostowej dla nauczycieli. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nauczycielom, którzy spełniają określone warunki.

Dlaczego emerytura pomostowa dla nauczycieli została wprowadzona?

Zawód nauczyciela wiąże się z dużym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i często nadmiernym obciążeniem psychicznym. Emerytura pomostowa jest formą rekompensaty za te trudności.

ENP. Emerytura Nauczycielska Pomostowa - jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

Warunki uzyskania emerytury nauczycielskiej pomostowej:

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  • Wiek: Nauczyciel musi osiągnąć wiek emerytalny, który jest stopniowo podnoszony. W 2026 roku wynosi on 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  • Staż pracy: Nauczyciel musi posiadać co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w charakterze nauczyciela w wymiarze co najmniej połowy etatu.
  • Rozwiązanie stosunku pracy: Nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek lub z przyczyn określonych w ustawie.

Dla kogo emerytura ENP?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym posiadającym co najmniej 30-letni staż pracy, w tym 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w wymiarze co najmniej połowy etatu. Muszą również bezpośrednio przed przejściem na świadczenie być zatrudnieni w jednej z poniższych placówek:

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  • przedszkole publiczne lub niepubliczne,
  • szkoły publiczne lub niepubliczne,
  • publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży,
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
  • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie nauki poza miejscem zamieszkania,
  • a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ile wynosi Emerytura Nauczycielska Pomostowa w 2026 roku?

W 2026 roku bezpośredni odpowiednik emerytury pomostowej dla nauczycieli - czyli nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wynosi średnio od 4200 zł do ponad 4500 zł brutto miesięcznie. Według oficjalnych danych ZUS na początku roku przeciętna kwota tej wypłaty oscylowała wokół 4207,63 zł brutto, a po marcowej waloryzacji średnie świadczenie wzrosło do ok. 4465-4500 zł brutto.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co oznacza skrót ENP w świadczeniu wypłacanym przez ZUS nauczycielom?

ENP to skrót od Emerytury Nauczycielskiej Pomostowej. Jest to świadczenie pieniężne dla nauczycieli spełniających określone warunki, będące pomostem między okresem pracy a osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać Emeryturę Nauczycielską Pomostową?

Nauczyciel musi osiągnąć wymagany wiek, posiadać co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy jako nauczyciel w wymiarze co najmniej połowy etatu, oraz rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek lub z przyczyn określonych w ustawie.

Dla kogo jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ENP?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym posiadającym co najmniej 30-letni staż pracy, w tym 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w wymiarze co najmniej połowy etatu.

W jakich placówkach trzeba być zatrudnionym bezpośrednio przed przejściem na świadczenie ENP?

Bezpośrednio przed przejściem na świadczenie trzeba być zatrudnionym w jednej z placówek: przedszkolu publicznym lub niepublicznym, szkole publicznej lub niepublicznej, placówce kształcenia ustawicznego, młodzieżowym ośrodku wychowawczym […], poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ENP w 2026 roku?

W 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wynosi średnio od 4200 zł do ponad 4500 zł brutto miesięcznie. Na początku roku przeciętna kwota wynosiła około 4207,63 zł brutto, a po marcowej waloryzacji wzrosła do ok. 4465-4500 zł brutto.

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Źródło: INFOR
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