Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - w listopadzie 2025 r. kolejne cięcie oprocentowania. Do końca października można jeszcze kupić obligacje z wyższymi odsetkami

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu i październiku 2025 r. - w listopadzie kolejny raz w tym roku Ministerstwo Finansów tnie (o 0,25 pkt proc.) odsetki nowych emisji tych obligacji.

Oprocentowanie i marże obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Nowe emisje sprzedawane w listopadzie 2025 r.

Jak informuje Ministerstwo Finansów w przypadku obligacji nowych emisji sprzedawanych w listopadzie 2025 r. oprocentowanie wyniesie:

2,75% dla 3-miesięcznych obligacji stałoprocentowych (bez zmian w porównaniu do emisji październikowych),

4,50%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym dla 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych (emisje sprzedawane w październiku dają 4,75%),

4,65% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym dla obligacji 2-letnich zmiennoprocentowych (emisje sprzedawane w październiku 2025 r. dają 4,90%).

Ważne W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie:

1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych jest równe stopie referencyjnej NBP (aktualnie, od 9 października 2025 r. - 4,50%), a

2-letnich obligacji zmiennoprocentowych jest równe stopie referencyjnej NBP (aktualnie, od 9 października 2025 r. - 4,50%) i stałej marży wynoszącej 0,15%.

4,90% dla obligacji 3-letnich stałoprocentowych (emisje sprzedawane w październiku 2025 r. dają 5,15%),



5,25% dla obligacji 4-letnich (zmiennoprocentowych opartych o wskaźnik inflacji) - [emisje sprzedawane w październiku 2025 r. dają 5,50%],

5,75% dla obligacji 10-letnich - [emisje sprzedawane w październiku 2025 r. dają 6,00%].



Zaś 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” sprzedawane w listopadzie 2025 r. oprocentowane będą 5,45% i 6,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Emisje sprzedawane w październiku br. dają odpowiednio: 5,70% i 6,25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Ważne Obniżka oprocentowania obligacji emitowanych w listopadzie to oczywiście zła informacja dla osób rozważających ulokowanie swoich oszczędności w tych instrumentach. Ale warto pamiętać, że jeszcze do końca października można nabyć wyżej oprocentowane obligacje emisji październikowych.

Marże obligacji nowych emisji sprzedawanych w listopadzie 2025 r.

Bez zmian natomiast pozostają marże obligacji. Ministerstwo Finansów informuje, że:

1) Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która nie została zmieniona i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w listopadzie 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich.

2) Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00%.

3) Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich.



- W listopadzie ponownie dostosowujemy oprocentowania obligacji oszczędnościowych do zmian zachodzących na rynku finansowym. Utrzymaliśmy na niezmienionym poziomie oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych o oprocentowaniu stałym oraz przygotowaliśmy nową ofertę oprocentowania obligacji detalicznych o terminie zapadalności od 1 roku i powyżej. Mamy też ważną informację dla osób planujących oszczędzanie w dłuższym horyzoncie czasu, marże w kolejnych okresach odsetkowych dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym pozostawiliśmy na atrakcyjnym niezmienionym poziomie – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Zamiana obligacji

Od 28 października można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany po nieco korzystniejszej cenie.



- Gdy zbliża się termin wykupu naszych obligacji, warto zastanowić się nad przedłużeniem oszczędzania. Doceniamy lojalność naszych klientów – osoby, które zamienią swoje zapadające obligacje na nowe serie: 1-roczne, 2-, 3-, 4- i 10-letnie zyskują więcej – nowe obligacje kupią po niższej cenie – 99,90 zł za każdą sztukę wartą 100,00 zł. Warto podkreślić, że przez cały okres życia obligacji posiadacze mają elastyczny dostęp do ulokowanych środków. W razie konieczności wystarczy, że złożą dyspozycję przedterminowego wykupu i potrzebna kwota trafi na wskazany przez nich rachunek. – dodaje minister Drop.

Korzyści z zamiany obligacji:

niższa cena – dla osób dokonujących zamiany przewidziana jest niższa cena nowo kupowanych obligacji, czyli dodatkowy zysk, tzw. dyskonto (nie dotyczy zamiany na 3-miesięczne obligacje OTS),

komfort i wygoda – nabycie nowych obligacji wymaga tylko i wyłącznie złożenia dyspozycji, a zgromadzone już pieniądze dalej będą zarabiały i będą chronione przed inflacją,

możliwość uaktualnienia swojego planu oszczędzania – szansa na zmianę rodzaju dotychczasowo wybieranych obligacji,

ciągłe pomnażanie oszczędności – dzień wykupu starych obligacji to dzień zakupu nowych obligacji,

brak opłat i prowizji – zamiana obligacji nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem.

Dyspozycje zamiany obligacji można składać:

przez Internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

przez telefon:

PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych. Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.



Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej - oferta w listopadzie 2025 r.

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 listopada) Cena sprzedaży OTS0226

3-miesięczne Obligacje 3-miesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,75% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). 100 zł 100,00 zł przy zamianie ROR1126

1-roczne Obligacje 1-roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 4,50% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. 100 zł 99,90 zł przy zamianie DOR1127

2-letnie Obligacje 2-letnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 4,65% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,15%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. 100 zł 99,90 zł przy zamianie TOS1128

3-letnie Obligacje 3-letnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 4,90% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł 99,90 zł przy zamianie COI1129

4-letnie Obligacje 4-letnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. 100 zł 99,90 zł przy zamianie EDO1135

10-letnie Obligacje 10-letnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,75%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł 99,90 zł przy zamianie ROS1131

6-letnie obligacje rodzinne Rodzinne Obligacje 6-letnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 5,45%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł ROD1137

12-letnie obligacje rodzinne Rodzinne Obligacje 12-letnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

* stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Gdzie i jak można kupić obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

w dowolnym momencie przez Internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe iaplikacji mobilnej PeoPay

przez telefon:

PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy.

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.

w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Ważne

Obligacje rodzinne ROS i ROD dostępne są wyłącznie w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.