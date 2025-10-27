REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Klamka zapadła. Będzie kolejna podwyżka emerytur. Ile wyniesie?

Klamka zapadła. Będzie kolejna podwyżka emerytur. Ile wyniesie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2025, 19:23
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
emerytury, świadczenie, waloryzacja, inflacja, ZUS
Klamka zapadła. Będzie kolejna podwyżka emerytur. Ile wyniesie?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Koszty życia, w tym inflacja, wciąż rosną, a wrześniowa waloryzacja w tym roku nie została przeprowadzona. Nic więc dziwnego, że wielu emerytów i rencistów z niecierpliwością czeka na informacje o kolejnej podwyżce. Znane są już stawki świadczeń po najbliższej waloryzacji. Sprawdź, od kiedy wzrosną emerytury i renty oraz ile dokładnie będą wynosić.

Świadczenia emerytalne i rentowe z ZUS po waloryzacji z 2025 roku – ile obecnie wynosi minimalna emerytura? [wysokość emerytury w 2025 roku]

Ostatnia podwyżka świadczeń miała miejsce 1 marca 2025 r. Wówczas emerytury i renty wzrosły o 5,5%, co przełożyło się na następujące kwoty:

REKLAMA

REKLAMA

  • minimalna emerytura: 1 878,91 zł brutto (wzrost o 97,95 zł),
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 409,18 zł brutto (wzrost o 73,46 zł),
  • dodatki pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie: 348,22 zł brutto (wzrost o 18,15 zł).

Waloryzacja została wyliczona na podstawie:

  • średniorocznej inflacji w 2024 r. – 3,6%,
  • realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – 9,5% (uwzględniono 20%, czyli 1,9%).

Łącznie dało to podwyżkę świadczeń o 5,5%.

Kiedy następna podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego z ZUS. Kiedy następna waloryzacja?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest zawsze 1 marca. Tak będzie również w 2026 roku – od tego dnia emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia.

REKLAMA

Zobacz również:

Nowa ulga podatkowa dla seniorów – emerytura bez podatku. Kogo może objąć?

Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo

Podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego z ZUS – ile wyniesie po waloryzacji?

Rząd przyjął wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,9%. Oznacza to, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto,
  • miesięczna podwyżka wyniesie około 92 zł brutto.

Mechanizm waloryzacji wynika z ustawy – uwzględnia średnioroczną inflację (dla gospodarstw emeryckich lub ogółem, wybierana jest wyższa wartość), powiększoną o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Na 2026 r. rząd zdecydował się zastosować właśnie ten minimalny wskaźnik, co oznacza najniższą podwyżkę od kilku lat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631)

Powiązane
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Komunikat ZUS: Niezłożenie tego dokumentu do 31 października 2025 r., pozbawi prawa do ważnego świadczenia emerytalno-rentowego. ZUS wstrzyma jego wypłatę, a pieniądze przepadną
Komunikat ZUS: Niezłożenie tego dokumentu do 31 października 2025 r., pozbawi prawa do ważnego świadczenia emerytalno-rentowego. ZUS wstrzyma jego wypłatę, a pieniądze przepadną
Niepełnosprawność ze względu na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]
Niepełnosprawność ze względu na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - w listopadzie 2025 r. kolejne cięcie oprocentowania. Do końca października można jeszcze kupić obligacje z wyższymi odsetkami
27 paź 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu i październiku 2025 r. - w listopadzie kolejny raz w tym roku Ministerstwo Finansów tnie (o 0,25 pkt proc.) odsetki nowych emisji tych obligacji.
Czy można fajerwerkami świętować Dzień Niepodległości 11 listopada? Są za to kary czy nie?
27 paź 2025

Jeżeli ktoś ma pomysł obchodzić z hukiem – i to dosłownie – Święto Niepodległości, które już niebawem, bo do 11 listopada pozostało niewiele dni, powinien przemyśleć sposób świętowania i podejść do używania fajerwerków czy petard w ten dzień ostrożnie. Niewłaściwe użycie fajerwerków w Dzień Niepodległości może bowiem grozić karami.
Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?
27 paź 2025

Co dalej z branżą IT? Okazuje się, że nie konieczne kluczową rolę na rynku pracy i gospodarczym odgrywa sztuczna inteligencja (AI) a CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) jak i DevOps - to one znajdują się obecnie w pierwszej piątce obszarów, w których firmy wykorzystują oprogramowanie open source. Istotą praktyk CI/CD jest automatyzacja procesów integracji zmian wprowadzanych w kodzie i dostarczania oprogramowania do środowiska produkcyjnego. Działanie to ma na celu zwiększenie efektywności podczas wytwarzania i ulepszania oprogramowania.
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania 2025
27 paź 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zwróć uwagę nie tylko na stopień: lekki, umiarkowany czy znaczny. Najwięcej mówią symbole od 01-U do 12-C. To one decydują o ulgach, dofinansowaniach z PFRON i prawach, z których możesz korzystać. Od połowy 2025 roku obowiązują nowe zasady orzekania. Zobacz, co się zmieniło i jak odczytać swój symbol.

REKLAMA

Dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym, ciężko chorzy dorośli: komisje uzdrawiają na potęgę. Nikt nie jest bezpieczny
27 paź 2025

Czy w Polsce naprawdę "uzdrawia się" chorych decyzją komisji? System orzekania o niepełnosprawności niekiedy przypomina loterię. ZUS i powiatowe zespoły orzekające potrafią w kilka minut odebrać prawo do renty, a rodzice dzieci z autyzmem słyszą, że ich dzieci… wyzdrowiały. Najwyższa Izba Kontroli ostrzega: tysiące decyzji mogło zostać wydanych niezgodnie z prawem.
Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji
27 paź 2025

Czy pieniądze wydane na usługi medyczne, z których ubezpieczeni korzystają na rynku prywatnym można odzyskać choćby częściowo? Niestety rządzący nie dotrzymali swojej obietnicy wyborczej, jednak szansa w tym zakresie pojawia się na gruncie rozliczeń podatkowych.
Sprawdź kalendarz emerytur 2026: waloryzacja, wyrównania i dodatki z ZUS
27 paź 2025

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla emerytów. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie zaniżonych "emerytur czerwcowych", coroczną waloryzację i wyższe dodatki. Seniorzy mogą liczyć na więcej pieniędzy z tytułu trzynastek, czternastek i nowych wyrównań. Podwyższone zostaną również dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie i ryczałt energetyczny. Wszystko to wynika z obowiązujących ustaw i decyzji publikowanych przez ZUS oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.
27 paź 2025

Od 1 września 2025 roku uczniowie techników oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą wybrać nowy przedmiot – technik gospodarki nieruchomościami. Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia z tego obszaru, mogą zdobyć kwalifikacje dzięki bezpłatnym studiom podyplomowym oferowanym przez czołowe uczelnie w Polsce.

REKLAMA

TSUE ucina spekulacje wokół WIBOR-u: ten wskaźnik jest legalny. Chodzi o przejrzystość komunikacji banku z klientem
27 paź 2025

W dniu 11 września 2025 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIBOR. Wbrew niektórym zapowiedziom, nie był to dzień „przesilenia” dla sektora bankowego. Przeciwnie – opinia wprowadziła spokój i przywróciła proporcje w dyskusji, która w ostatnich miesiącach coraz bardziej przypominała medialny rollercoaster.
Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy
27 paź 2025

Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?

REKLAMA