Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Zastanawiasz się, jaką emeryturę wypłaci Ci ZUS? Oto kwota

Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy i zastanawiasz się, jaką emeryturę z ZUS dostaniesz? Dobra wiadomość jest taka, że po 5 latach pracy przysługuje emerytura z ZUS. Zła wiadomość jest taka, że jej wysokość będzie bardzo niska. Jaka dokładnie? Oto szczegóły.

Osoby urodzone do końca 1948 roku nabywają prawo do emerytury po spełnieniu dwóch warunków: osiągnięciu odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz posiadaniu wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Staż ten musi być odpowiednio udokumentowany. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają odmiennym przepisom emerytalnym. Aby nabyć prawo do emerytury, muszą spełnić następujące warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), wykazać się choćby jednym dniem opłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego oraz rentowego (niezależnie od formy zatrudnienia) oraz nie posiadać już wcześniej przyznanej emerytury z tytułu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. ZUS przyznaje emeryturę, począwszy od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez uprawnionego.

Minimalna emerytura - komu przysługuje?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto, obowiązującej od 1 marca 2025 roku, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo wymagany jest określony staż pracy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Staż ten obejmuje zarówno okresy składkowe (np. zatrudnienie), jak i nieskładkowe (np. opieka nad dzieckiem). Co istotne, do stażu można wliczyć także czas nauki w szkole wyższej – maksymalnie 8 lat dla osób, które ukończyły studia. Okres nauki w szkole średniej, co do zasady, nie jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury.

Jaka emerytura po 5 latach pracy?

Aby przejść na emeryturę w Polsce, kobiety muszą ukończyć 60 lat i posiadać 20-letni staż pracy, natomiast mężczyźni odpowiednio 65 lat i 25 lat. Pomimo spełnienia tych kryteriów, wysokość emerytury jest często niska, szczególnie w przypadku osób, które pracowały krócej. Sytuacja osób, które przepracowały jedynie 5 lat, jest szczególnie trudna. Chociaż teoretycznie mogą one ubiegać się o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wysokość świadczenia będzie bardzo niska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna emerytura w Polsce, od marca 2025 roku, wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak, aby mieć prawo do tego świadczenia, kobiety muszą posiadać co najmniej 20-letni staż pracy, a mężczyźni – 25-letni. Osoby, które przepracowały jedynie 5 lat, otrzymają emeryturę obliczoną na podstawie wysokości składek zgromadzonych na ich indywidualnych kontach w ZUS. Emerytura mężczyzn, którzy przepracowali 5 lat za minimalną krajową, osiągając jednocześnie wiek emerytalny, wyniesie szacunkowo 150 złotych lub mniej. Kobiety z kolei, w takiej samej sytuacji, mogą oczekiwać emerytury wynoszącej około 125 złotych lub mniej.

Wysokość emerytury - jak się ją oblicza?

Emerytura jest obliczana na podstawie sumy wszystkich pieniędzy, które wpłaciłeś na swoje konto emerytalne (składki i kapitał początkowy). Ta suma jest następnie dzielona przez średnią liczbę miesięcy, które statystycznie żyją emeryci w Twoim wieku. Ta średnia liczba miesięcy jest podawana przez GUS i zmienia się co roku.

Jaka emerytura z ZUS po 5 latach pracy? - podsumowanie

Po 5 latach pracy w ZUS przysługuje emerytura, ale jej wysokość będzie bardzo niska. Dla mężczyzn, którzy przepracowali 5 lat i osiągnęli wiek emerytalny, emerytura może wynieść około 150 zł brutto lub mniej. Dla kobiet w podobnej sytuacji będzie to około 125 zł lub mniej. Osoby z tak krótkim stażem nie mają prawa do minimalnej emerytury gwarantowanej (obecnie około 1879 zł brutto), ponieważ wymagany staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wysokość emerytury wynika z sumy zgromadzonych składek na indywidualnym koncie w ZUS i ich waloryzacji, dlatego przy krótkim okresie składkowym kwota jest bardzo niska.