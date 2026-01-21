Dodatek pielęgnacyjny z ZUS – warunki, kwoty i różnice względem zasiłku
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwie różne formy pomocy, które są często mylone. Pierwsze świadczenie wypłaca ZUS, a drugie pomoc społeczna. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany, natomiast zasiłek pielęgnacyjny co trzy lata podlega weryfikacji. Oba świadczenia różnią się też wysokością.
- Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS
- Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny
- Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez pomoc społeczną
- Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny
- Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku
- Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
- ukończyła 75 lat życia.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie ma żadnych progów dochodowych. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje jedynie osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.
Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny
ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
ZUS z urzędu przyznaje dodatek pielęgnacyjny osobom, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i osiągnęły 75. rok życia lub posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku
Do końca lutego 2026 roku dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany w kwocie 348,22 zł miesięcznie.
Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. W związku z tym od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrośnie do 365,91 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez pomoc społeczną
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
- osobom powyżej 75 lat.
Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy albo w MOPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, dołączając stosowne dokumenty (orzeczenie o niepełnosprawności, akt urodzenia dziecka).
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku
W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie co trzy lata podlega weryfikacji. Wysokość zasiłku ostatni raz była weryfikowana w 2024 roku, więc następna będzie miała miejsce dopiero w 2027 roku.
Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749)
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)
