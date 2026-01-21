Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwie różne formy pomocy, które są często mylone. Pierwsze świadczenie wypłaca ZUS, a drugie pomoc społeczna. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany, natomiast zasiłek pielęgnacyjny co trzy lata podlega weryfikacji. Oba świadczenia różnią się też wysokością.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta:

została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo

oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie ma żadnych progów dochodowych. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje jedynie osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

ZUS z urzędu przyznaje dodatek pielęgnacyjny osobom, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i osiągnęły 75. rok życia lub posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku

Do końca lutego 2026 roku dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany w kwocie 348,22 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. W związku z tym od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrośnie do 365,91 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez pomoc społeczną

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności ;

; osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;

, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia; osobom powyżej 75 lat.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy albo w MOPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, dołączając stosowne dokumenty (orzeczenie o niepełnosprawności, akt urodzenia dziecka).

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku

W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie co trzy lata podlega weryfikacji. Wysokość zasiłku ostatni raz była weryfikowana w 2024 roku, więc następna będzie miała miejsce dopiero w 2027 roku.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, ZUS wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

