ZUS skontroluje swoje bazy 31 marca 2026 r. Komu przepadnie trzynasta emerytura?

Komu przysługuje 13 emerytura?

Emeryci niecierpliwie czekają na zbliżającą się wypłatę trzynastej emerytury. To świadczenie stanowi istotny zastrzyk finansowy dla seniorów i często pozawala załatać dziury, które powstają w budżetach domowych, szczególnie w przypadku osób, które gospodarują w pojedynkę. Prawo do niego przyznała ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, a przysługuje ono osobom, które w dniu 31 marca mają prawo do wymienionych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy świadczeń. Wśród nich, obok „zwykłej” emerytury znalazły się: emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty: wypadkowa, szkoleniowa, socjalna, rodzinna, a także rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, czy zasiłek przedemerytalny.



Warto pamiętać, że z punktu widzenia prawa do 13 emerytury istotne znaczenie ma nie tylko to, czy dana osoba nabyła już prawo do określonego świadczenia, ale również to, czy np. prawo to nie zostało zawieszone. Powinny o tym pamiętać osoby, które dorabiają do przysługujących im świadczeń, a zgodnie z obowiązującymi przepisami może to mieć wpływ na ich uprawnienia.

ZUS skontroluje swoje bazy 31 marca 2026 r.

Na dzień 31 marca 2026 r. ZUS (i inne podmioty wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe, np. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) zweryfikują katalog osób uprawnionych do omawianego świadczenia, a trzynaste emerytury zostaną wypłacone razem z podstawowymi świadczeniami. W przypadku emerytur wypłacanych przez ZUS będą to więc:

- 1. dzień miesiąca,

- 6. dzień miesiąca,

- 10. dzień miesiąca,

- 15. dzień miesiąca,

- 20. dzień miesiąca,

- 25. dzień miesiąca.



Jakie kwoty wpłyną na konta emerytów i rencistów? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Bo choć co do zasady trzynasta emerytura przysługuje każdemu w takiej samej wysokości brutto, to jednak kwoty, który trafią na konta, będą różne. Jest tak, bo to dodatkowe świadczenie roczne wypłacane razem ze świadczenie podstawowym podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach. Podstawę opodatkowania i oskładkowania ustala się biorąc pod uwagę sumę przyznanych świadczeń brutto. Jest to więc sytuacja analogiczna jak w przypadku wypłacania pracownikom na przestrzeni miesiąca dodatkowego świadczenia obok wynagrodzenia. Choć świadczenia są dwa, to stosuje się do nich przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy jedną kwotę zmniejszającą podatek. To sprawia, że w praktyce im niższe świadczenie główne (emerytura, renta, czy inne świadczenie), tym wyższa będzie kwota trzynastki, która trafi na konto uprawnionego. Każdorazowo jednak punktem wyjścia do obliczeń będzie kwota 1978 zł 49 gr brutto, czyli wysokość minimalnej emerytury.