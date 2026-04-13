W dniu 30 marca 2026 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego programu rządowego, uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym można uzyskać dofinansowanie m.in. do wiaty samochodowej posadowionej na swojej nieruchomości. Jednym z warunków przyznania dotacji jest jednak m.in. to aby, taka wiata – w swojej konstrukcji – zawierała ogniwa fotowoltaiczne, ponieważ jest to program skierowany do osób fizycznych, które inwestują w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii elektrycznej. Z ubieganiem się o dofinansowanie trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania budżetu programu (nie dłużej niż do 24 kwietnia 2026 r.).

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – kto może wnioskować o dofinansowanie wiaty posiadającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

W dniu 30 marca 2026 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nowy nabór finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego – jak wyjaśnia NFOŚiGW – pozwalającego wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

– „Wsparcie prosumentów i rozwój energetyki rozproszonej to jeden z elementów zielonej transformacji. Magazyny energii stają się naturalnym uzupełnieniem fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych – pozwalają stabilizować produkcję, optymalizować zużycie i budować bardziej odporny, nowoczesny system elektroenergetyczny. Naszą rolą jest zapewnienie, aby te technologie były dostępne, opłacalne i szeroko wykorzystywane.” – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.

„Umożliwiamy prosumentom, którzy zrealizowali inwestycje w okresie przejściowym, uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę oraz magazyny energii i ciepła. Dzięki dotacjom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności więcej rodzin będzie mogło realnie obniżyć rachunki i korzystać z czystej energii, a cały system energetyczny stanie się stabilniejszy i odporniejszy.” – dodał Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Ważne Zgodnie z pkt 7.5 ppkt 2 lit. c i d warunków programu – za instalację fotowoltaiczną, na którą można uzyskać dofinansowanie – uznawana będzie m.in.: wiata, wiata garażowa carport i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne , jak również

, jak również markiza składająca się z ogniw PV, tj. nowoczesne zadaszenie balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną. W ramach programu, dotację można zatem uzyskać nie tylko na standardową mikroinstalację PV montowaną na dachu budynku, ale również m.in. na wiatę samochodową czy zadaszenie balonu lub tarasu, jeżeli są one wyposażone w ogniwa PV. Moc takiej mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej dofinansowaniem, musi ponadto: mieścić się w przedziale mocy od 2 kW do 20 kW i

i służyć na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które:

posiadają mikroinstalację podłączoną do sieci (czyli właśnie np. wiatę samochodową wyposażoną w ogniwa fotowoltaiczne) oraz

(czyli właśnie np. wiatę samochodową wyposażoną w ogniwa fotowoltaiczne) oraz mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii (tj. są stroną tej umowy, nie pełnomocnikiem), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing.

Poza mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, w ramach programu dofinansowanie można również uzyskać na:

Magazyny energii elektrycznej: O pojemności od 2 kWh, Zamontowane i zgłoszone do Operatora w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r., O pojemności (w kWh) co najmniej 1,5 mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki (kWp), Trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna, Niestanowiące mobilnych magazynów energii, np. pojazdów czy magazynów trakcyjnych, W których mogą być użyte akumulatory, ale pod warunkiem, że w specyfikacji technicznej tego urządzenia będzie wskazane dopuszczenie do użytkowania z instalacjami OZE. Magazyny ciepła: Do których zaliczane są: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem, Zamontowane w okresie od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.10.2025 r., O minimalnej pojemności nie mniejszej niż 20 dm3 (1 DM3 = 1 LITR), W których czynnikiem magazynującym ciepło jest woda i stanowią szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska, jak również wykonane ze stali i tworzyw sztucznych.

Ważne Zgłaszając do dofinansowania mikroinstalację fotowoltaiczną – konieczne jest również zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła. Zgodnie z pkt. 7.3 ppkt 2 warunków programu bowiem – mikroinstalacja fotowoltaiczna może zostać zgłoszona do dofinansowania tylko pod warunkiem zgłoszenia urządzenia dodatkowego magazynu energii albo magazynu ciepła.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – jakiej wysokości dofinansowanie do wiaty posiadającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej, można uzyskać?

Ważne Dofinansowanie w ramach nowego programu uruchamianego przez NFOŚiGW obejmuje zakup i montaż: instalacji fotowoltaicznych (2–20 kW) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7 000 zł ,

(2–20 kW) – kwalifikowanych, maksymalnie , magazynów energii (min. 2 kWh) – 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16 000 zł oraz

(min. 2 kWh) – kwalifikowanych, maksymalnie oraz magazynów ciepła (min. 20 dm³) – do 50% kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł/1 dm³, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. W ramach programu, można zatem uzyskać nawet 28 tys. zł, na wiatę samochodową wyposażoną w ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii natomiast – maksymalnie 23 tys. zł. Dofinansowanie udzielane jest przy tym w formie bezzwrotnej (jako dotacja).

Budżet na realizację celu programu wynosi natomiast do 335 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach Inwestycji G1.2.4 Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – jakie są najważniejsze warunki dofinansowania do wiaty posiadającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

Wśród najważniejszych warunków dofinansowania – NFOŚiGW wymienia następujące kwestie:

Okres kwalifikowalności kosztów: od 1.08.2024 r. do 31.10.2025 r.

Ważne Powyższe oznacza, że można ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie inwestycji, których zakup i montaż mieści się w ww. ramach czasowych – od 1.08.2024 r. do 31.10.2025 r., a nie inwestycji przyszłych, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia, które powinno nastąpić nie wcześniej niż 1.08.2024 r. należy przy tym rozumieć: datę poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (datę opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) lub

datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej (datę na zaświadczeniu OSD) albo datę montażu urządzenia (datę instalacji wynikającą z protokołu odbioru prac) w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Przez zakończenie przedsięwzięcia, które powinno nastąpić nie później niż 31.10.2025 r., należy natomiast rozumieć – przyłączenie i opłacenie mikroinstalacji fotowoltaicznej i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Zgłaszając do dofinansowania mikroinstalację fotowoltaiczną – konieczne jest zgłoszenie magazynu energii albo magazynu ciepła, z zastrzeżeniem, że – do jednej instalacji PV można zgłosić tylko jeden magazyn energii i jeden magazyn ciepła.

Ważne Wiata samochodowa, aby mogła zostać objęta dofinansowaniem w ramach niniejszego programu, powinna być zatem wyposażona nie tylko w ogniwa fotowoltaiczne, ale również w magazyn energii elektrycznej.

Na dzień złożenia wniosku urządzenia muszą być w pełni opłacone, zamontowane, mikroinstalacja PV przyłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzona zaświadczeniem OSD), a montaż magazynu energii zgłoszony do Operatora (potwierdzony dokumentem od Operatora). Dofinansowanie udzielane jest jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku przez NFOŚiGW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Urządzenie używane lub bez faktury/rachunku, wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania. Beneficjent (Wnioskodawca) zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem (we wskazanej we wniosku lokalizacji), przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania (a konkretnie – daty przelewu na rachunek bankowy beneficjenta). W ww. okresie beneficjent nie może m.in. zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub innych urządzeń zakupionych i zainstalowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (z wyjątkiem wymiany wadliwych instalacji lub urządzeń na inne o parametrach nie gorszych od tych z instalacji urządzeń zdemontowanych), zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń – pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do mikroinstalacji PV z innego programu (np. Czyste powietrze lub programu gminnego) może zgłosić do dofinansowania magazyn energii i/lub magazyn ciepła pod warunkiem, że dofinansowania nie otrzymano na dane urządzenia, a mikroinstalacja PV do której są one przyłączone – spełnia wymagania programu (pomimo nieprzedstawienia jej do dofinansowania). Rozbudowana instalacji nie podlega dofinansowaniu. Jako rozbudowa rozumiane jest zwiększenie mocy już istniejącej instalacji lub dołączenie drugiej instalacji do tego samego numeru PPE. Magazyn ciepła nie podlega dofinansowaniu, jeżeli: oprócz podłączenia do mikroinstalacji PV zasilany jest przez kocioł na paliwo stałe (do dofinansowania nie może zostać zgłoszony kocioł gazowy), stanowił integralną część pompy ciepła na którą otrzymano już dofinansowanie, bądź stanowił osobną pozycje na fakturze, ale całość kosztów kwalifikowanych została już rozliczona w ramach innego wniosku w programie Mój Prąd czy Moje Ciepło. Faktura na zakup urządzenia musi potwierdzać nie tylko zakup, ale i montaż (z wyjątkiem montażu samodzielnego). Nie dopuszcza się faktur tylko za usługę, bez potwierdzenia zakupu urządzeń. W przypadku leasingu urządzeń – dofinansowanie jest wykluczone, jeżeli na dzień składania wniosku – na Beneficjenta (Wnioskodawcę) – nie zostało przeniesione prawo własności. Dopuszczalne są faktury pomiędzy współmałżonkami, ale wyłącznie na zakup urządzeń. Wykluczone są natomiast faktury pomiędzy współmałżonkami obejmujące usługę. Nie jest możliwa wypłata dofinasowania na rachunek bankowy wykonawcy/wystawcy faktury. Jeżeli Beneficjent (Wnioskodawca) prowadzi działalność usługową w zakresie dostaw i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub sprzedaży i montażu urządzeń dodatkowych i do wniosku dołączy fakturę wystawioną na działalność gospodarczą – musi obowiązkowo dołączyć oświadczenie o nie ujęciu tej faktury w kosztach działalności gospodarczej. Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – w jaki sposób i w jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie do wiaty posiadającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

Ważne Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie w trybie ciągłym: od 30 marca do dnia 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania budżetu programu. W przypadku wyczerpania kwoty budżetu programu – NFOŚiGW będzie uprawniony do zawieszenia udzielania dofinansowania dla beneficjentów.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD), dostępnego pod adresem: LINK.

Zgodnie z regulaminem naboru – wniosek może zostać złożony przez wnioskodawcę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa sporządzonego na aktualnie obwiązującym wzorze z notarialnie potwierdzonym podpisem wnioskodawcy. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej z ogłoszeniem o naborze: LINK.

23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – jaki jest cel programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do wiaty (w tym m.in. garażowej) posiadającej w swojej konstrukcji ogniwa fotowoltaiczne i magazyn energii elektrycznej?

NFOŚiGW podkreśla, że program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych (w tym m.in. do wiaty samochodowej wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne), magazynów energii i magazynów ciepła ma pozwolić:

zwiększyć autokonsumpcję energii z przydomowych instalacji,

poprawić lokalne bilansowanie energii,

zwiększyć odporność sieci na przeciążenia, jak również

ograniczyć emisję CO₂.

„Program zakłada optymalne wykorzystanie energii z mikroinstalacji dzięki magazynowaniu nadwyżek, co pozwoli ograniczyć oddawanie energii do sieci w godzinach szczytowego obciążenia, przyczyni się do redukcji kosztów zakupu energii przez prosumentów oraz wpłynie na poprawę stabilności sieci elektroenergetycznej.” – przekonuje NGOŚiGW.

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod adresem: LINK, a poniżej można zapoznać się z pełną treścią programu:

Program priorytetowy NFOŚiGW - Przydomowe magazyny energii

Wiata samochodowa na własnej nieruchomości ściśle uregulowana w przepisach prawa budowlanego – trzeba uważać, bo można wpaść w pułapkę i słono za nią zapłacić

Decydując się na posadowienie na własnej nieruchomości wiaty samochodowej, należy uważać na jeszcze jedną kwestię – przepisy prawa budowlanego i wynikające z nich ścisłe wymogi m.in. co do lokalizacji takiej konstrukcji w stosunku do granicy nieruchomości i okien domu znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej.

Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w poniższym artykule:

Podstawa prawna: