REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 1100 zł miesięcznie seniorom po 60. roku życia w 2026. Nie każdy spełnia kryteria

ZUS wypłaca 1100 zł miesięcznie seniorom po 60. roku życia w 2026. Nie każdy spełnia kryteria

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 lipca 2026, 08:07
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS dopłaca do emerytury ponad 1000 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy spełnić jeden warunek
ZUS dopłaca do emerytury prawie 1100 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy spełnić jeden warunek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu seniorów nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich emerytura może być wyższa. Chodzi o konkretne rozwiązanie, dzięki któremu ZUS może co miesiąc dopłacać prawie 1100 zł. Nie chodzi o dodatkowe świadczenie dla wszystkich. Kluczowe jest spełnienie jednego warunku.

rozwiń >

ZUS dopłaca 1100 zł do emerytury miesięcznie

W 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. To właśnie do tego poziomu może zostać podniesione świadczenie osób, które spełniają określone kryteria. Oznacza to, że jeśli ktoś pobiera bardzo niską emeryturę albo nie ma do niej prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacać wyrównanie. W wielu przypadkach taka dopłata to prawie 1100 zł miesięcznie, ale nie jest to regułą. Zawsze chodzi o konkretny przypadek.

REKLAMA

REKLAMA

Trzeba też zaznaczyć, że nie jest to dodatkowa premia, tylko uzupełnienie świadczenia do ustawowego minimum.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Chodzi o tzw. emeryturę matczyną Mama 4+

Mechanizm ten działa w ramach programu „Mama 4+”, czyli rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

REKLAMA

To wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób, które przez wiele lat zajmowały się wychowaniem dzieci i z tego powodu nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie to nie jest klasyczną emeryturą i nie przysługuje automatycznie. Jest to forma zabezpieczenia dla osób, które poświęciły aktywność zawodową na rzecz rodziny.

Ile wynosi świadczenie w 2026 roku?

Od marca 2026 roku maksymalna wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze, czyli 1978,49 zł brutto.

Zasada jest prosta. Jeśli ktoś nie ma żadnej emerytury może otrzymać pełną kwotę emerytury minimalnej, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli osoba pobiera już niższe świadczenie, wtedy ZUS dopłaca różnicę do minimum. Z najnowszych danych ZUS wynika, że przeciętna dopłata z programu Mama 4+ w kwietniu 2026 wyniosła 1083,23 zł.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie nie przysługuje wszystkim. Aby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne warunki.

Najważniejsze z nich to:

  • wychowanie co najmniej 4 dzieci (wliczają się także dzieci przysposobione),
  • osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • brak dochodów pozwalających na samodzielne utrzymanie,
  • brak prawa do minimalnej emerytury lub bardzo niskie świadczenie,
  • wychowanie dzieci bez pozbawienia praw rodzicielskich.

Ważne: Choć świadczenie najczęściej kojarzone jest z kobietami, w praktyce może zostać przyznane również mężczyznom. Warunek jest jeden, muszą faktycznie wychować co najmniej czworo dzieci, np. po śmierci matki lub w sytuacji, gdy to oni przejęli opiekę nad rodziną. Muszą też osiągnąć wiek emerytalny 65 lat.

Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Zobacz również:

Trzeba złożyć wniosek - ZUS nie przyzna świadczenia automatycznie

To bardzo ważna kwestia. Świadczenie to nie jest przyznawane z urzędu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do ZUS (formularz ERSU) wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i dochodową.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.:

  • akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające wychowanie,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej (oświadczenie ERU)
  • dane o innych świadczeniach,
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

ZUS może również poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Decyzja w sprawie świadczenia zazwyczaj zapada w ciągu kilku miesięcy.

Świadczenie wypłacane jest od momentu decyzji

Wypłata rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję, nie wcześniej jednak niż od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej można otrzymać wsparcie.

Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Z danych wynika, że świadczenie cieszy się rosnącą popularnością. Pod koniec 2025 roku korzystało z niego już blisko 60 tys. osób, a łączna kwota wypłat sięgnęła dziesiątek milionów złotych.

To pokazuje, że dla wielu osób jest to realne wsparcie finansowe, które pozwala podnieść miesięczne dochody nawet o ponad 1000 zł.

Powiązane
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy chcą uniknąć jednego błędu. Chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy chcą uniknąć jednego błędu. Chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Po 25 roku życia z alimentów trzeba się rozliczyć. Trzeba złożyć PIT i wykazać przychód
14 lip 2026

W powszechnym przekonaniu alimenty nie podlegają opodatkowaniu. I faktycznie w praktyce najczęściej nie trzeba płacić od nich podatku, bo mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach. Warto jednak pamiętać, że aby zastosowanie go było możliwe, muszą być spełnione określone warunki.
Przyjął gotówkę od matki i wpłacił ją do banku. Skarbówka tego nie uznała i odmówiła zwolnienia z podatku
14 lip 2026

Darowizna od najbliższej rodziny często kojarzy się z pełnym bezpieczeństwem podatkowym. Wiele osób wie, że przekazanie pieniędzy przez rodzica dziecku może korzystać ze specjalnego zwolnienia, ale okazuje się, że sama bliskość rodzinna nie zawsze wystarczy. Skarbówka w najnowszym rozstrzygnięciu wskazała, że przy darowiźnie pieniędzy liczy się nie tylko to, kto przekazuje środki, ale również dokładny sposób ich przekazania.
Po trudnym początku roku pojawił się pierwszy pozytywny sygnał dla polskich firm. Jest nowy odczyt Barometru EFL
14 lip 2026

Po wyraźnym pogorszeniu nastrojów na początku roku sektor małych i średnich firm wysyła pierwszy sygnał stabilizacji. Indeks Barometru EFL na III kwartał 2026 roku był nadal na niskim poziomie 47,8 pkt., niemal takim samym jak kwartał wcześniej. Najnowszy Barometr EFL wskazuje na stabilizację oczekiwań biznesowych, jednak eksperci podkreślają, że o trwałym ożywieniu wciąż nie można mówić.
Przelew lada dzień. Do 15 lipca tysiące seniorów dostanie dodatkowe 288 zł. ZUS nie ma z tym nic wspólnego
14 lip 2026

Trwa gorący okres wypłat specjalnego benefitu finansowego dla polskich emerytów. Seniorzy, którzy przez lata zaniechali upominania się o swoje prawa, mogą zyskać stałe, dożywotnie źródło gotówki. Czas ucieka, a najbliższy termin realizacji przelewów mija dokładnie 15 lipca 2026 roku. Na konta uprawnionych trafi wtedy ekstra 288 zł. Kto może oczekiwać świadczenia ratowniczego?

REKLAMA

Ceny paliw znów pod presją? Padła ważna deklaracja ministra
14 lip 2026

Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie mogą ponownie wpłynąć na ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że w przypadku radykalnej eskalacji konfliktu rząd jest gotowy przywrócić działania osłonowe dla kierowców. Jednocześnie podkreślił, że priorytetem pozostaje utrzymanie możliwie najniższych cen paliw w warunkach rynkowych.
Nie wynajmiesz już mieszkania bez zgody sąsiadów – Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza nową regulację
14 lip 2026

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali, nad którym pracuje obecnie rząd – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (po zakończonych uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach publicznych i opiniowaniu projektu) dodało regulację, która istotnie ograniczy swobodę właścicieli nieruchomości w zakresie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego. Tak ową zmianą przeznaczenia – jak poinformował wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, który jest osobą odpowiedzialną za ww. projekt – jest również przeznaczenie mieszkania pod najem krótkoterminowy. Zmiana taka – wymagać będzie zgody właścicieli pozostałych lokali mieszkalnych (a więc innych sąsiadów), która będzie musiała zostać wyrażona w formie uchwały. To jednak nie jedyna projektowana przez rząd regulacja, która ma ograniczyć w Polsce „szarą strefę” najmu krótkoterminowego.
Nowy obowiązek dla pracodawców. Formalności związanych z mobbingiem unikną mali i mikroprzedsiębiorcy, ale to niekoniecznie dobrze
14 lip 2026

Relacje między pracownikami a pracodawcami w najbliższym czasie się zmienią. Wszystko za sprawą zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Pracodawców obciążą nowe obowiązki formalne. I choć wdrożenie ich zapewne będzie pewną uciążliwością, to ich rola jest niezmiernie istotna w całym procesie.
Najem na okres nie dłuższy niż 30 dni ma być usługą hotelarską. Nowa wersja projektu: rejestr, regulamin i wysokie kary
14 lip 2026

13 lipca opublikowano nową wersję projektu ustawy regulującej najem krótkoterminowy (nr UC135), a już 14 lipca projekt trafił do porządku posiedzenia Rady Ministrów. Zgodnie z projektem najem trwający nie dłużej niż 30 dni ma być usługą hotelarską. Sprawdzamy, co jeszcze konkretnie zmieniło się w najnowszej odsłonie przepisów.

REKLAMA

Pickupy w Polsce 2026: ten model z Chin na 3. miejscu, a segment coraz mocniej wychodzi poza rolę auta do pracy
14 lip 2026

W pierwszej połowie 2026 r. zarejestrowano w Polsce 2806 pickupów, a marka JAC zajmuje 3. miejsce na rynku (14,4 proc. udziału). Te liczby pokazują wyraźny trend: pickupy w Polsce przestają być autami wyłącznie do ciężkiej pracy. Służby, rolnicy i budowlańcy nadal je kupują, ale dołączyli do nich kierowcy szukający niezawodnego samochodu na weekend, camping i wyjazdy poza asfalt.
Dają nawet 50 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki
14 lip 2026

Dla jednych remont łazienki to tylko kwestia wystroju czy mody, dla innych to jedyna szansa, by móc bezpiecznie i samodzielnie z niej korzystać. Dla ludzi z niepełnosprawnościami źle zaprojektowana łazienka może stać się przeszkodą nie do pokonania. Wysoki próg, wanna zamiast prysznica czy zbyt wąskie drzwi sprawiają, że zwykłe czynności wymagają pomocy innych. Przystosowanie mieszkania kosztuje jednak dziesiątki tysięcy złotych. Nie każdy wie, że sporą część tych wydatków może pokryć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA