Pieniądze z ZUS dla roczników 1949-1959. Przełomowe wieści dla emerytów. Sprawdź jak odebrać podwyżkę i wysokie wyrównanie

Pieniądze z ZUS dla roczników 1949-1959. Przełomowe wieści dla emerytów. Sprawdź jak odebrać podwyżkę i wysokie wyrównanie

14 maja 2026, 14:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior emeryci pieniądze
Pieniądze z ZUS dla roczników 1949-1959. Przełomowe wieści dla emerytów. Sprawdź jak odebrać podwyżkę i wysokie wyrównanie
ShutterStock

Tysiące seniorów w Polsce może otrzymać znaczną podwyżkę miesięcznego świadczenia oraz pokaźne wyrównanie za minione lata. Wszystko za sprawą walki o sprawiedliwe przeliczenie emerytur dla osób, które zdecydowały się na tzw. emeryturę wcześniejszą. Sprawdź, czy Twoja decyzja z ZUS kwalifikuje się do korekty.

Na czym polega "błąd" w wyliczeniach?

Problem dotyczy osób, które przeszły na emeryturę wcześniejszą na podstawie wniosków złożonych przed 2013 rokiem. Przez lata ZUS, przyznając im prawo do emerytury powszechnej (po osiągnięciu ustawowego wieku), odliczał od ich kapitału początkowego wypłacone już kwoty "wcześniejsze". W efekcie emerytura docelowa była znacznie niższa. Trybunał Konstytucyjny (w wyroku o sygn. SK 140/20) oraz sądy powszechne uznały ten mechanizm za rażąco niesprawiedliwy. Fala spraw o ponowne przeliczenie przybiera na sile, ponieważ seniorzy coraz skuteczniej wykorzystują najnowszą linię orzeczniczą, która pozwala ominąć niekorzystne przepisy.

Kto konkretnie może zyskać?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym i orzecznictwem, kluczowe znaczenie ma płeć oraz rok urodzenia. Do grupy uprawnionej należą:

  • Kobiety urodzone w latach 1954-1959,
  • Mężczyźni urodzeni w latach 1949-1952 oraz w roku 1954.

Dodatkowo musisz spełnić warunek: przeszedłeś na emeryturę wcześniejszą na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 roku, a Twoja emerytura powszechna została wyliczona z pomniejszeniem o kwoty pobranych wcześniej świadczeń.

Ważne dla rodzin - renta rodzinna też do góry

Co istotne, walka o wyższe świadczenia nie ogranicza się wyłącznie do żyjących emerytów. Projekt nowej specustawy oraz aktualna linia orzecznicza sądów wprost wskazują, że prawo do przeliczenia przysługuje również osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym emerycie. Jeśli zmarły członek rodziny (np. mąż) należał do poszkodowanych roczników, miał pomniejszony kapitał, a pobierający rentę złoży wniosek lub odwołanie, ZUS będzie musiał podwyższyć także i to świadczenie.

Nawet 1200 zł więcej miesięcznie i 64 tys. zł wyrównania

Stawka jest bardzo wysoka. Przeliczenie emerytury bez pomniejszania kapitału oznacza wzrost miesięcznej wypłaty przeciętnie o około 1200 złotych brutto. Co więcej, seniorzy walczący przed sądami ubiegają się o wypłatę historycznego wyrównania za cały okres, w którym pobierali zaniżone świadczenie. Skumulowane kwoty zwrotu z ZUS (biorąc pod uwagę ostatnie wysokie waloryzacje) mogą sięgać nawet 64 tysięcy złotych.

Jak złożyć wniosek? Co ze specustawą?

Rząd przygotował specjalną ustawę przeliczeniową (projekt UD204), która ma wejść w życie 1 czerwca 2026 roku i wprowadzić automatyczne wypłaty dla części uprawnionych. Jednak przepisy te ograniczają wypłatę historycznych wyrównań z urzędu. Aby zabezpieczyć swoje prawo do pełnego zwrotu i najwyższych wskaźników waloryzacji, seniorzy powinni działać już teraz:

  • Złożyć w ZUS standardowy formularz ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego).
  • W uzasadnieniu powołać się na wyrok TK sygn. SK 140/20 oraz korzystną linię orzeczniczą sądów powszechnych.
  • Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez oficjalny portal PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych).

Wskazówka: Powołaj się na właściwy artykuł. Składając wniosek ERPO w maju 2026 roku, nie należy wnioskować o "wznowienie postępowania" na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego (art. 145a k.p.a.), gdyż ZUS odrzuci go z powodu upływu terminów. Najskuteczniejszą strategią jest żądanie przeliczenia emerytury w trybie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z jednoczesnym powołaniem się na wyrok TK (sygn. SK 140/20). Pozwala to ominąć restrykcyjne terminy urzędowe.

Kobiety z roczników 1949-1952 poza rządowym projektem

Projektowane przez Ministerstwo Rodziny przepisy, które mają wejść w życie 1 czerwca 2026 roku, wywołały ogromne kontrowersje, ponieważ zupełnie pomijają kobiety urodzone w latach 1949-1952. Resort argumentuje to faktem, że osiągnęły one powszechny wiek emerytalny (60 lat) jeszcze przed zmianą prawa w 2013 roku. Prawnicy podkreślają jednak, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 140/20) daje podstawę do walki również tym seniorkom. Dla tych roczników jedyną i skuteczną drogą pozostaje samodzielne złożenie wniosku do ZUS, a następnie wejście na drogę sądową.

Co zrobić, gdy ZUS wyśle decyzję odmowną?

ZUS wciąż masowo wydaje decyzje odmowne, argumentując to upływem terminów (art. 146 k.p.a.) lub brakiem nowych przepisów. Nie wolno się poddawać - taka odmowa otwiera drogę sądową. Masz dokładnie 30 dni od daty doręczenia pisma z ZUS na złożenie bezpłatnego odwołania do Sądu Okręgowego. Składa się je za pośrednictwem Twojego oddziału ZUS. Sądy powszechne, opierając się bezpośrednio na Konstytucji, regularnie wydają wyroki korzystne dla emerytów, nakazując ZUS-owi oddanie potrąconych pieniędzy wraz z odsetkami. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych emeryt nie ponosi kosztów sądowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy muszę czekać na wejście w życie nowej ustawy rządowej? Nie. Rządowy projekt (UD204) wciąż jest na etapie prac, a jego ostateczny kształt może ograniczyć wypłatę wyrównań wstecz. Złożenie wniosku teraz w oparciu o art. 114 ustawy o FUS pozwala zabezpieczyć pełne roszczenia i szybciej wejść na ścieżkę sądową.
  2. ZUS odrzucił mój wniosek, twierdząc, że minęło 5 lat od decyzji. Co robić? ZUS rutynowo powołuje się na ograniczenia z kodeksu postępowania administracyjnego (art. 146 k.p.a.). Jest to standardowe działanie urzędowe. Należy złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego w terminie 30 dni. Sądy powszechne ignorują ten 5-letni termin, opierając się bezpośrednio na Konstytucji RP.
  3. Czy kobiety urodzone w latach 1949-1952 mają szanse na pieniądze? Tak, ale wyłącznie na drodze sądowej. Rządowy projekt ustawy pomija te roczniki, jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje im pełne prawo do ubiegania się o usunięcie niesprawiedliwego potrącenia.
  4. Ile kosztuje sprawa w sądzie przeciwko ZUS? Postępowanie przed Sądem Okręgowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest dla emeryta całkowicie bezpłatne. Senior nie ponosi opłat sądowych ani wpisów od pozwu.
  5. Czy po zmarłym mężu, który był z rocznika 1949-1952, mogę dostać wyrównanie? Tak. Jeśli pobierasz rentę rodzinną po zmarłym ubezpieczonym, który należał do poszkodowanych roczników i miał zaniżony kapitał początkowy, masz prawo wnioskować o przeliczenie i podwyższenie swojego obecnego świadczenia.
  6. Gdzie znajdę formularz ERPO? Druk jest ogólnodostępny w każdej placówce ZUS oraz do pobrania na oficjalnej stronie internetowej zakładu. Można go również wypełnić i wysłać cyfrowo za pośrednictwem profilu na platformie PUE ZUS.
Źródło: INFOR
