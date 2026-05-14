REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wycinka drzew na działce 2026. Co zrobić kiedy drzewo sąsiada zagraża bezpieczeństwu?

Wycinka drzew na działce 2026. Co zrobić kiedy drzewo sąsiada zagraża bezpieczeństwu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 14:09
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Kto odpowiada za drzewo na działce?
Kto odpowiada za drzewo na działce?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pękające konary, pochylone drzewa i uszkodzone korzenie mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, samochodów oraz budynków. Wiele osób nie wie jednak, co zrobić w sytuacji, gdy zaczyna ono zagrażać bezpieczeństwu? Wyjaśnimy, kto powinien reagować i gdzie zgłosić problem.

Kto odpowiada za drzewa rosnące na działce?

Zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego wszystkie rośliny, w tym drzewa, należą do właściciela gruntu, na którym rosną. To oznacza, że to właśnie on ponosi odpowiedzialność za ich stan, sposób posadzenia i późniejszą pielęgnację.

REKLAMA

REKLAMA

Jednocześnie art. 144 Kodeksu cywilnego wskazuje, że właściciel nieruchomości powinien korzystać ze swojego prawa w taki sposób, aby nie zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Chodzi tu m.in. o nadmierne zacienienie, wilgoć, uszkodzenia budynków czy infrastruktury.

Sąsiad nie może ignorować sytuacji, w której jego drzewa realnie utrudniają korzystanie z działki obok, a szczególnie jeśli sąsiad zwraca uwagę właścicielowi drzewa.

Czy można zmusić sąsiada do przycięcia lub usunięcia drzewa?

Jeżeli drzewa powodują szkody lub poważne uciążliwości, właściciel powinien:

REKLAMA

  • przyciąć koronę drzewa,
  • albo wystąpić do właściwego organu o zezwolenie na jego usunięcie.

Jeśli sąsiad nie podejmie mimo próśb żadnych działań, pozostaje droga sądowa. W takiej sytuacji można powołać się na art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, który daje prawo żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania naruszeń. Sąd, po rozpatrzeniu sprawy, może zobowiązać sąsiada do przycięcia drzewa lub jego usunięcia, jeżeli uzna, że naruszenie rzeczywiście występuje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Gdy drzewo sąsiada stanowi zagrożenie dla domu lub życia

Problem staje się poważniejszy, gdy drzewo jest chore, pochylone lub uszkodzone i istnieje realne ryzyko, że przewróci się na budynek, ogrodzenie albo zagrozi ludziom.

Warto pamiętać, że wycinka drzewa wymaga zgłoszenia lub zezwolenia i może o nią wystąpić wyłącznie właściciel nieruchomości, na której drzewo rośnie. Sąsiad nie ma prawa samodzielnie występować o taką zgodę.

Jeżeli jednak właściciel ignoruje zagrożenie, można skierować sprawę do sądu, powołując się na art. 439 Kodeksu cywilnego. Przepis ten pozwala żądać podjęcia działań zapobiegających bezpośrednio grożącej szkodzie.

W praktyce oznacza to, że sąd może nakazać sąsiadowi usunięcie lub zabezpieczenie drzewa, które stwarza zagrożenie dla mienia lub życia.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Czy można usunąć drzewo bez zgody sąsiada?

Są sytuacje wyjątkowe. Jeżeli drzewo sąsiada stwarza bezpośrednie i realne zagrożenie, a właściciel jest nieobecny lub nie ma z nim kontaktu, dopuszczalne jest jego usunięcie bez wcześniejszej zgody. Dotyczy to przypadków nagłych, np. po wichurze, gdy pień pękł i widać, że drzewo w każdej chwili może runąć na dom.

W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 424 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba, która uszkodziła cudzą rzecz w celu odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli:

  • nie wywołała zagrożenia,
  • nie było innego sposobu jego uniknięcia,
  • ratowane dobro było oczywiście ważniejsze niż dobro naruszone.

Oznacza to, że w przypadku realnego zagrożenia życia lub mienia, działania ratunkowe są usprawiedliwione.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
14 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.
Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Woda z kranu pod lupą. Już w maju 2026 r. właścicieli i zarządców nieruchomości obciąża nowe obowiązki. Konieczne będą kontrole, a często też modernizacje
14 maja 2026

Czy w Polsce można pić wodę z kranu? Choć przedsiębiorstwa wodociągowe od lat zapewniają, że tak, to zapewnienia te są nieco na wyrost. Kontrola jakości wody kończy się bowiem najczęściej przy węźle doprowadzającym ją do budynku. Co dzieje się dalej?
ZUS: ponad 879 tys. emerytów w Polsce nadal pracuje zawodowo
14 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że aktywność zawodowa seniorów po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła z 575,4 tys. do 879,5 tys., czyli o 52,9 proc. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej.

REKLAMA

Emeryt z długami w 2026 r. - komornik nie ruszy kwoty 1401,57 zł. Tyle musi zostać na życie
14 maja 2026

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2026 roku oraz ile musi zostawić seniorowi na życie? Odpowiedź nie jest taka sama dla wszystkich. To rodzaj długu decyduje o tym, czy z emerytury zniknie kilkaset złotych, czy nawet ponad połowa świadczenia. Długi posiada ok. 4% emerytów, czyli około 271,5 tys. osób.
Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Rząd nie ma dobrych wiadomości dla Polaków
14 maja 2026

Kwota wolna od podatku na poziomie 60 tys. zł raczej nie zostanie wprowadzona w 2027 roku – potwierdzają to wypowiedzi przedstawicieli rządu. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że zmiana ma zostać zrealizowana jeszcze w tej kadencji, ale na razie podatnicy nadal będą rozliczać PIT według obowiązujących zasad. Oznacza to, że kwota wolna szybko nie ulegnie zmianie.
Mieszkanie dostanie "etykietę" jak lodówka. Nowe klasy energetyczne (A+ do G) obowiązkowe w ogłoszeniach
14 maja 2026

Sprzedajesz lub wynajmujesz nieruchomość? Brak informacji o klasie energetycznej budynku w ogłoszeniu grozi wysoką grzywną. Nowe przepisy wprowadzają unijny standard ośmiu klas - od A+ do G - który drastycznie wpływa na ceny na rynku nieruchomości. Czy Twoja własność nie trafi do grupy "wampirów energetycznych" i jak przygotować się na nadchodzące zmiany?
Wycinka drzew na działce 2026. Co zrobić kiedy drzewo sąsiada zagraża bezpieczeństwu?
14 maja 2026

Pękające konary, pochylone drzewa i uszkodzone korzenie mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, samochodów oraz budynków. Wiele osób nie wie jednak, co zrobić w sytuacji, gdy zaczyna ono zagrażać bezpieczeństwu? Wyjaśnimy, kto powinien reagować i gdzie zgłosić problem.

REKLAMA

USC w Warszawie dokonał transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, bez czekania na zmiany przepisów
14 maja 2026

To jest faktem - stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Prezydent Miasta Rafał Trzaskowski ogłosił to właśnie na konferencji prasowej. Zapowiedział jednocześnie, że w kolejce na rozpatrzenie czekają następne wnioski i będą teraz rozpatrywane bardzo szybko.
Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w piątek? Kierowcy będą zaskoczeni przy tankowaniu
14 maja 2026

Znamy ceny paliw obowiązujące w dniu 14 maja. Minister energii wydał obwieszczenie określające ceny benzyny i oleju napędowego na piątek. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić na stacjach benzynowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA