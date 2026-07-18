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Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu już od września 2026? Kto skorzysta i jak załatwić wsparcie?

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18 lipca 2026, 09:42
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Shutterstock

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Darmowa opieka w domu dla seniorów po 65. roku życia coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon senioralny. 415 posłów głosowało za, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Bon senioralny to przełomowy program, który ma pomóc osobom starszym dłużej pozostać we własnym domu i odciążyć ich rodziny. System wsparcia obejmie m.in. pomoc w codziennych obowiązkach, organizacji wizyt lekarskich czy opiece nad samotnymi seniorami. Program ma ruszyć jeszcze w 2026 roku, ale nie każdy otrzyma pomoc. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

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Na czym ma polegać bon senioralny 2026?

Bon senioralny to wsparcie, które ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

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Rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • organizację wizyt lekarskich,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

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Kto dostanie darmową opiekę w domu?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • stan zdrowia,
  • trudności w samodzielnym funkcjonowaniu,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • ogólna sytuacja życiowa seniora.
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Ważny będzie dochód seniora

Projekt zakłada również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł brutto miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana.

To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Projekt przewiduje także sytuacje, w których pomoc nie zostanie przyznana. Bon senioralny nie będzie przysługiwał osobom:

  • przekraczającym kryterium dochodowe,
  • niewymagającym codziennej pomocy po ocenie koordynatora,
  • korzystającym z całodobowej opieki instytucjonalnej,
  • mającym zapewnioną stałą opiekę w placówce.

Ile wyniesie wsparcie dla seniora?

Wartość wsparcia ma odpowiadać wartości przyznanych usług opiekuńczych. We wcześniejszych założeniach projektu pojawiała się kwota nawet 2150 zł miesięcznie i prawdopodobnie taka zostanie utrzymana. Nie oznacza to jednak przelewu na konto seniora, lecz wartość pomocy organizowanej przez samorząd.

Gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Gmina ma również podpisywać z seniorem umowę określającą rodzaj wsparcia.

Kto będzie pomagał seniorom?

Pomoc mają świadczyć m.in.: pracownicy usług opiekuńczych, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów. Osoby chcące świadczyć pomoc mają przejść minimum 30 godzin szkolenia obejmującego m.in. opiekę nad seniorem i podstawy pierwszej pomocy.

Rząd zakłada stworzenie całego systemu lokalnej opieki nad osobami starszymi.

Od kiedy program ma ruszyć?

Start programu planowany jest na 2026 rok. Według pojawiających się informacji pierwsze świadczenia mogłyby ruszyć nawet od września 2026 roku, jednak rząd nie opublikował jeszcze ostatecznego harmonogramu.

Program ma być wdrażany etapami w latach 2026–2028. Według założeń na jego realizację mają zostać przeznaczone setki milionów złotych.

Podstawa prawna: projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych – nr UD326.

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Źródło: INFOR
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