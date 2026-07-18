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Skarbówka daje na to czas tylko do 25 lipca. Po tym terminie wejdzie na pensje i emerytury

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18 lipca 2026, 09:36
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 lipca
Skarbówka dała na to czas tylko do 25 lipca
fizkes
Shutterstock

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Dla wielu Polaków abonament RTV to jeden z tych rachunków, o których łatwo zapomnieć. W czasach rosnących cen żywności, leków i opłat za mieszkanie niewielka miesięczna składka często schodzi na dalszy plan. Warto jednak pamiętać, że jej nieopłacenie może z czasem oznaczać znacznie większe wydatki niż sam abonament. Przed 25 lipca warto sprawdzić, czy należność została uregulowana i czy – jeśli przysługuje zwolnienie – wszystkie formalności zostały dopełnione.

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Do 25 lipca trzeba opłacić abonament RTV

Ci, którzy mają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny muszą opłacać abonament RTV do 25. dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin wypada w dzień wolny od pracy, wpłaty można dokonać w najbliższym dniu roboczym.

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Choć opóźnienie o kilka dni może wydawać się nieistotne, z biegiem czasu zaległości zaczynają narastać. Jeśli należność nadal nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który rozpocznie ściąganie długu. Dlatego lepiej nie odkładać płatności na ostatnią chwilę.

Takie są stawki abonamentu RTV w 2026 roku

W 2026 roku miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł. W przypadku telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego abonament wynosi 30,50 zł miesięcznie.

Przy opłacaniu należności co miesiąc roczny koszt abonamentu telewizyjnego to 366 zł. Można jednak zapłacić z góry za cały rok i skorzystać z ustawowej zniżki. Wówczas łączna kwota wynosi 329,40 zł.

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Dla wielu gospodarstw domowych nie jest to największy wydatek, ale przy stale rosnących kosztach utrzymania każda kolejna opłata ma znaczenie. To właśnie dlatego abonament RTV często przegrywa z bardziej pilnymi wydatkami.

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Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV

Przepisy przewidują zwolnienie z opłat dla części emerytów. W 2026 roku mogą z niego skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Niektórzy błędnie zakładają, że samo spełnienie tych warunków oznacza automatyczne zwolnienie z abonamentu. Tak jednak nie jest. Aby przestać płacić, trzeba zgłosić swoje uprawnienia w placówce pocztowej i przedstawić odpowiednie dokumenty.

Jeżeli formalności nie zostaną dopełnione, opłaty nadal będą naliczane, a z miesiąca na miesiąc zaległość będzie rosła.

Po ukończeniu 75 lat obowiązują inne zasady

Osoby, które ukończyły 75. rok życia, korzystają z szerszego zwolnienia. W ich przypadku nie ma znaczenia wysokość emerytury ani renty – abonamentu RTV płacić nie trzeba.

Mimo to warto upewnić się, że wszystkie dane są aktualne. Zdarza się bowiem, że z powodu błędów formalnych opłaty nadal są naliczane. W efekcie seniorzy dowiadują się o zaległościach dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy rozpoczyna ich egzekwowanie.

Kara może wynieść nawet 915 zł

Nieopłacony abonament to nie jedyne ryzyko. Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą osobom korzystającym z niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego. W takim przypadku kara może wynieść nawet 915 zł, czyli trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Jeżeli zaległości nadal nie zostaną uregulowane, urząd skarbowy może rozpocząć ich ściąganie. W praktyce oznacza to możliwość zajęcia pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym, przejęcia zwrotu podatku lub potrąceń z emerytury czy renty. Ostatecznie niewielki dług może zamienić się w znacznie większy problem finansowy.

Przed 25 lipca warto sprawdzić swoją sytuację

Termin przypadający 25 lipca to dobry moment, aby upewnić się, że abonament RTV został opłacony. Korzystający ze zwolnienia powinni natomiast sprawdzić, czy ich uprawnienia zostały prawidłowo zgłoszone i odnotowane.

Kilka minut poświęconych na weryfikację może uchronić przed narastaniem zaległości, dodatkowymi kosztami i problemami z urzędem skarbowym. W przypadku abonamentu RTV z pozoru niewielkie zaniedbanie może z czasem okazać się znacznie bardziej kosztowne, niż wielu osobom się wydaje.

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Źródło: INFOR
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