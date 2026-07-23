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Tyle zyskasz za 5 lat dodatkowej pracy. ZUS pokazał konkretne wyliczenia

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23 lipca 2026, 09:40
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, emerytura, pieniądze
Pracujesz dłużej? ZUS podał kwoty. Tyle zyskasz za 5 lat pracy po wieku emerytalnym
Shutterstock

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Zaledwie kilka lat zatrudnienia wystarczy, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS zaczął wypłacać nam comiesięczne świadczenie. Wiele osób zastanawia się jednak, czy z krótkim stażem można liczyć na minimalną emeryturę. Rzeczywistość bywa bolesna. Kwoty dla osób, które przepracowały tylko 5 lat, są rażąco niskie. Ile dokładnie wynosi emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?

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Pułapka groszowych emerytur. Dlaczego 5 lat stażu to za mało na minimum?

W polskim systemie emerytalnym obowiązuje zasada, że nawet jeden dzień odprowadzania składek daje prawo do emerytury. Jednak minimalny staż pracy potrzebny do tego, aby państwo dopłaciło nam do gwarantowanej emerytury minimalnej, jest znacznie wyższy. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto, co daje około 1800,43 zł na rękę. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić dwa warunki jednocześnie - osiągnąć odpowiedni wiek oraz udowodnić wymagany staż ubezpieczeniowy. Kobiety muszą wykazać minimum 20 lat stażu pracy, natomiast mężczyźni potrzebują co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Osoba, która przepracowała w swoim życiu jedynie 5 lat, nie ma żadnych szans na podwyższenie świadczenia do tej kwoty. ZUS wypłaci jej dokładnie tyle, ile sama uzbierała na swoim koncie i subkoncie przez te 60 miesięcy pracy.

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Jak ZUS wylicza emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Wzór, którym posługują się urzędnicy, jest prosty, ale bezwzględny dla osób pracujących krótko. Kwotę emerytury oblicza się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału oraz kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Kluczowym elementem tej układanki jest mianownik. Wskaźnik średniego dalszego trwania życia co roku pod koniec marca publikuje Główny Urząd Statystyczny w formie oficjalnych komunikatów. Im starszy jest senior w momencie składania wniosku, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego życia. To oznacza, że ten sam zebrany kapitał dzieli się przez mniejszą cyfrę, co automatycznie daje wyższą emeryturę. Co ważne, ZUS stosuje jedną, wspólną tabelę dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn.

Ile wynosi emerytura po 5 latach pracy? Wyliczenia dla płci i wieku

W przypadku przejścia na emeryturę dokładnie w wieku 60 lat, z prawa tego mogą skorzystać w Polsce wyłącznie kobiety. Według oficjalnych tablic GUS ich średnie dalsze trwanie życia wynosi wtedy dokładnie 268,9 miesiąca. Jeśli kobieta przepracowała tylko 5 lat, jej kapitał jest niewielki, a horyzont czasowy wypłaty - bardzo długi. W takim scenariuszu szacowana emerytura wynosi zaledwie około 125 - 150 zł brutto miesięcznie (dla kobiet). Mężczyźni w tym wieku nie mogą jeszcze przejść na emeryturę powszechną.

Gdy osiągamy wiek 65 lat, czyli powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn, statystyczne dalsze trwanie życia spada do 222,7 miesiąca. Kapitał zgromadzony przez 5 lat dzieli się więc przez znacznie mniejszą liczbę.

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  • Kobiety, które zdecydowały się poczekać z wnioskiem do 65. roku życia, mogą liczyć na kwoty rzędu 240 - 270 zł brutto miesięcznie.
  • Z kolei mężczyźni w tym samym wieku otrzymają około 280 - 320 zł brutto miesięcznie.

Różnica ta wynika z faktu, że mężczyźni mieli o 5 lat więcej czasu na gromadzenie kapitału i dodatkowe waloryzacje składek, a nie z odrębnych tabel trwania życia.

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Przesunięcie momentu przejścia na emeryturę do 70. roku życia drastycznie zmienia kalkulację ubezpieczyciela. Statystyczne dalsze trwanie życia dla 70-latka jest o wiele krótsze. W dodatku kapitał leżący na koncie przez te wszystkie lata podlegał potężnym waloryzacjom rocznym i kwartalnym. Dzięki temu szacowana emerytura po 5 latach pracy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn wzrasta w tym wieku do około 350 - 420 zł brutto miesięcznie.

Najwyższe kwoty z tak krótkiego stażu uzyskają osoby, które zawnioskują o świadczenie dopiero w wieku 75 lat. Wskaźnik dalszego trwania życia dla tej grupy wiekowej drastycznie maleje, co mocno podbija ostateczny wynik dzielenia w ZUS. W tym przypadku seniorzy mogą liczyć na wypłaty rzędu od 500 do nawet 620 zł brutto miesięcznie, zależnie od wysokości zarobków w trakcie tych 5 lat pracy.

Krótki staż a dodatki. Czy dostaniesz 13. i 14. emeryturę?

Mimo że emerytura po 5 latach pracy jest wręcz symboliczna, polskie prawo gwarantuje takim seniorom niezwykle ważny przywilej. Osoby z groszowymi emeryturami mają pełne prawo do otrzymywania trzynastej i czternastej emerytury. Oznacza to, że senior, którego miesięczne świadczenie z ZUS wynosi na przykład 150 zł, jesienią i wiosną otrzyma dodatkowe wypłaty w pełnej wysokości. Dodatki te stanowią równowartość minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku. Dla wielu osób z krótkim stażem to właśnie "trzynastki" i "czternastki" stanowią główny i najbardziej odczuwalny zastrzyk gotówki z systemu ubezpieczeń społecznych.

Jak legalnie podwyższyć emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Jeśli masz na swoim koncie tylko 5 lat pracy, możesz podjąć konkretne kroki, aby Twoje świadczenie było wyższe. Kluczowe jest złożenie wniosku po 1 czerwca. W tym miesiącu ZUS dokonuje corocznej, bardzo wysokiej waloryzacji składek na kontach ubezpieczonych. Złożenie wniosku w drugiej połowie roku zawsze owocuje wyższą emeryturą niż w pierwszych miesiącach. Warto również odszukać dokumenty sprzed 1999 roku. Jeśli Twoje 5 lat pracy miało miejsce przed tym okresem, kluczowe staje się wyliczenie tak zwanego kapitału początkowego. ZUS potrafi wtedy doliczyć do konta spore kwoty za dawne lata, nawet przy braku ciągłości zatrudnienia. Ostatnią deską ratunku dla kobiet jest program "Mama 4 plus". Matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci i ze względu na to nie mogły podjąć pracy, mogą złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, a państwo dopłaci im różnicę do kwoty pełnej emerytury minimalnej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy po 5 latach pracy ZUS podwyższy świadczenie do emerytury minimalnej od 1 marca 2026 roku?

Nie. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, około 1800,43 zł na rękę. Dopłata wymaga wieku oraz stażu: kobiety minimum 20 lat, mężczyźni co najmniej 25 lat.

Jak ZUS oblicza emeryturę przy krótkim stażu pracy?

Kwotę emerytury oblicza się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału oraz kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. GUS publikuje wskaźnik pod koniec marca; ZUS stosuje wspólną tabelę dla kobiet i mężczyzn.

Ile wynosi szacowana emerytura po 5 latach pracy w wieku 60, 65, 70 i 75 lat?

Po 5 latach pracy szacunki wynoszą: 60 lat kobiety ok. 125–150 zł brutto, 65 lat kobiety 240–270 zł, mężczyźni 280–320 zł, 70 lat obie płcie 350–420 zł, 75 lat 500–620 zł brutto miesięcznie.

Czy osoby z groszowymi emeryturami po 5 latach pracy dostaną 13. i 14. emeryturę?

Tak. Osoby z groszowymi emeryturami mają pełne prawo do trzynastej i czternastej emerytury. Dodatki stanowią równowartość minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku.

Jak osoba z 5 latami pracy może legalnie podwyższyć świadczenie z ZUS?

Osoba z 5 latami pracy może złożyć wniosek po 1 czerwca, gdy ZUS dokonuje corocznej waloryzacji składek. Warto odszukać dokumenty sprzed 1999 roku do wyliczenia kapitału początkowego. Kobiety mogą sprawdzić program „Mama 4 plus”.

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Źródło: INFOR
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