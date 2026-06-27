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Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w ZUS. Te roczniki zyskają nawet 300 zł miesięcznie

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27 czerwca 2026, 23:09
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura, zus, kalkulator, seniorzy
ZUS czeka na jeden wniosek. Te roczniki mogą podwyższyć emeryturę o 300 zł miesięcznie
Materiały prasowe

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Wielu polskich emerytów żyje w przekonaniu, że raz przyznane świadczenie emerytalne może rosnąć wyłącznie przy okazji corocznej, marcowej waloryzacji. To poważny błąd, przez który tysiące osób bezpowrotnie traci pieniądze. Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych dają seniorom narzędzia do legalnego wymuszenia na ZUS korekty kwoty, jaka co miesiąc trafia na ich konta. Okazuje się, że osoby urodzone w latach 1949-1969 znajdują się w wyjątkowo korzystnej sytuacji i mogą podwyższyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych każdego miesiąca.

Dlaczego akurat te roczniki mogą zyskać najwięcej?

Osoby urodzone w przedziale lat 1949-1969 stanowią grupę, która wchodziła na rynek pracy lub rozwijała swoje kariery w realiach dynamicznych zmian ustrojowych i systemowych. To właśnie w ich przypadku najczęściej dochodzi do sytuacji, w których pierwotne wyliczenie emerytury opierało się na niepełnych danych lub tak zwanych latach zerowych. ZUS, wyliczając świadczenie przed laty, brał pod uwagę wyłącznie udokumentowane okresy zatrudnienia i zarobki. Jeśli zakład pracy został zlikwidowany, a dokumentacja płacowa zaginęła, urzędnicy przyjmowali za te lata minimalne wynagrodzenie lub zerowy dochód, co drastycznie obniżyło kapitał początkowy seniora. Odnalezienie choćby jednego starego świadectwa pracy lub druku Rp-7 po latach pozwala na natychmiastowe żądanie korekty finansowej. Drugim potężnym czynnikiem jest fakt, że ogromna część seniorów z tych roczników nie zaprzestała aktywności zawodowej natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Łączenie pobierania emerytury z pracą na etacie lub umowie zlecenia powoduje, że od ich pensji wciąż odprowadzane są systemowe składki emerytalne. ZUS nie dolicza tych pieniędzy do wypłacanego świadczenia automatycznie. Aby odłożyć dodatkowe środki na konto i zwiększyć comiesięczny przelew, konieczne jest formalne powiadomienie urzędu.

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Tajna broń seniora: Wniosek ERPO i tablice GUS

Głównym narzędziem do walki o wyższe świadczenie jest wniosek ERPO, czyli oficjalny formularz o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Dokument ten pozwala na ponowne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem nowych faktów. Przeliczenie tą drogą przynosi korzyści na dwa różne sposoby:

  1. Doliczenie stażu pracy i składek: Każdy przepracowany miesiąc na emeryturze zwiększa konto ubezpieczonego. Złożenie wniosku powoduje, że nowe fundusze podnoszą ogólny kapitał, z którego wypłacane jest świadczenie.
  2. Wykorzystanie nowych tablic dalszego trwania życia: ZUS ustala wysokość emerytury na podstawie prostego wzoru, w którym zebrany kapitał dzieli się przez liczbę miesięcy prognozowanego życia, publikowaną co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Osoby składające wniosek o doliczenie nowych składek mogą skorzystać z aktualnych, bardzo szczegółowych parametrów demograficznych. Jeśli nowe tablice są w danym momencie korzystniejsze pod względem przelicznika wiekowego, kwota nowo doliczanych składek będzie znacznie wyższa.

Co niezwykle istotne, prawo w pełni chroni emeryta składającego dokumenty. ZUS po analizie wniosku ERPO pod żadnym pozorem nie może obniżyć dotychczasowej emerytury. Jeżeli nowe wyliczenia okazałyby się z jakiegoś powodu mniej opłacalne niż dotychczasowe, urząd ma ustawowy obowiązek pozostać przy dotychczasowej, wyższej stawce. Senior absolutnie nic nie ryzykuje, a zyskać może nawet 300 zł miesięcznie w stałej wypłacie.

Jak skutecznie złożyć dokumenty krok po kroku?

Procedura ubiegania się o podwyżkę została maksymalnie uproszczona i nie wymaga stania w długich kolejkach urzędowych. Osoby zainteresowane mają do wyboru kilka ścieżek formalnych.

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  • Forma elektroniczna: Najwygodniejsza metoda polega na zalogowaniu się do portalu eZUS na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od niedawna dostępna jest tam w pełni cyfrowa wersja wniosku ERPO, którą można wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu, uwierzytelniając się Profilem Zaufanym lub e-dowodem.
  • Tradycyjna wysyłka: Formularz można pobrać w formacie PDF ze strony internetowej ubezpieczyciela, wydrukować, wypełnić ręcznie wielkimi literami i wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. O zachowaniu terminów decyduje wówczas data stempla pocztowego.
  • Osobista wizyta: Wypełniony dokument można dostarczyć bezpośrednio do sali obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS, gdzie urzędnik na miejscu zweryfikuje poprawność wpisanych danych.

Jeżeli celem przeliczenia jest wyłącznie doliczenie składek z bieżącego, legalnego zatrudnienia, do urzędu nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych załączników, ponieważ wszystkie raporty o pensjach znajdują się już w systemie informatycznym ZUS. Jeśli jednak podstawą są nowo odkryte dokumenty sprzed lat (na przykład stare książeczki ubezpieczeniowe, angaże czy zaświadczenia o zatrudnieniu z archiwów państwowych), do wniosku należy bezwzględnie dołączyć ich oryginały lub kopie poświadczone notarialnie. Urząd ma maksymalnie 60 dni na wydanie oficjalnej decyzji i wypłacenie zwiększonych środków wraz z wyrównaniem od miesiąca, w którym wpłynęły dokumenty.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego osoby urodzone w latach 1949–1969 mogą podwyższyć emeryturę w ZUS?

W tych rocznikach pierwotne wyliczenie emerytury często opierało się na niepełnych danych lub „latach zerowych”. Odnalezienie starego świadectwa pracy lub druku Rp-7 pozwala żądać korekty finansowej.

Czym jest wniosek ERPO do ZUS o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego?

Wniosek ERPO to oficjalny formularz o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Pozwala przeliczyć podstawę wymiaru emerytury z uwzględnieniem nowych faktów.

Czy ZUS może obniżyć emeryturę po analizie wniosku ERPO?

ZUS po analizie wniosku ERPO „pod żadnym pozorem nie może obniżyć dotychczasowej emerytury”. Jeśli nowe wyliczenia są mniej opłacalne, urząd ma pozostać przy dotychczasowej, wyższej stawce.

Jak można złożyć wniosek ERPO do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Wniosek ERPO można wysłać elektronicznie przez portal eZUS, listem poleconym po pobraniu i wydrukowaniu PDF albo dostarczyć osobiście do sali obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.

Jakie załączniki są potrzebne do wniosku ERPO przy doliczeniu składek lub starych dokumentów?

Przy doliczeniu składek z bieżącego, legalnego zatrudnienia nie trzeba dołączać załączników. Przy nowo odkrytych dokumentach sprzed lat należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone notarialnie.

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Źródło: INFOR
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