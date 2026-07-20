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Świadczenie wspierające 2026. Jak zdobyć punkty od WZON i zyskać nawet 4000 zł miesięcznie?

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20 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka
Świadczenie wspierające 2026. Jak zdobyć punkty od WZON i zyskać nawet 4000 zł miesięcznie?
Shutterstock

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Wprowadzone do polskiego systemu prawnego świadczenie wspierające zrewolucjonizowało system pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W 2026 roku kwoty tego świadczenia, z uwagi na marcową waloryzację renty socjalnej, osiągnęły rekordowy poziom. Aby jednak otrzymać ten comiesięczny, nieopodatkowany zastrzyk gotówki, należy przejść przez skomplikowaną procedurę dwuetapową. Klucz do sukcesu leży w Wojewódzkich Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), które określają poziom potrzeby wsparcia w punktach.

Dwuetapowa procedura. Dlaczego samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało?

Wielu ubezpieczonych popełnia fundamentalny błąd, sądząc, że posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności automatycznie uprawnia do pobierania świadczenia wspierającego. Przepisy formułują ten wymóg zupełnie inaczej. Droga do uzyskania pieniędzy składa się z dwóch niezależnych od siebie etapów, w których uczestniczą dwa różne organy państwowe.

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  1. Etap pierwszy realizowany jest przed Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). To tam składa się wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Urzędnicy i eksperci nie oceniają stanu zdrowia w sensie medycznym, ale to, jak schorzenie wpływa na codzienne funkcjonowanie wnioskodawcy w 32 określonych obszarach życia (np. przy poruszaniu się, jedzeniu czy higienie). Wynik tej oceny wyrażany jest w punktach - w skali od 0 do 100. Aby przejść do kolejnego kroku, należy uzyskać minimum 70 punktów. Etap drugi następuje dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji z WZON. Z tym dokumentem ubezpieczony udaje się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składając elektroniczny wniosek o wypłatę świadczenia (formularz SW-1). To ZUS, na podstawie przyznanej przez WZON punktacji, wylicza ostateczną kwotę i dokonuje comiesięcznych przelewów bankowych.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? Powiązanie z rentą socjalną

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest kwotą stałą, ponieważ przepisy powiązały ją bezpośrednio z wysokością renty socjalnej, która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi 1 978,49 zł brutto. Kwota wypłaty z ZUS zależy od przedziału punktowego przyznanego przez WZON i stanowi określony procent tego świadczenia bazowego.

  • Osoby, które wymagają najwyższego poziomu opieki i uzyskały od 95 do 100 punktów, mają prawo do 220 proc. renty socjalnej, co w 2026 roku daje kwotę aż 4 352,68 zł miesięcznie.
  • Przyznanie od 90 do 94 punktów oznacza wypłatę na poziomie 180 proc. renty, czyli 3 561,28 zł, z kolei przedział od 85 do 89 punktów gwarantuje 120 proc. bazy, co przekłada się na 2 374,19 zł każdego miesiąca.
  • Przy nieco niższej sprawności i uzyskaniu od 80 do 84 punktów ZUS przeleje 80 proc. renty socjalnej, czyli 1 582,79 zł, natomiast uzyskanie od 75 do 79 punktów uprawnia do 60 proc. tego świadczenia, co daje 1 187,09 zł.
  • Najniższy próg wsparcia obejmuje osoby z punktacją od 70 do 74 punktów, które otrzymują 40 proc. renty socjalnej, czyli dokładnie 791,40 zł miesięcznie.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia prawa podatkowego, świadczenie wspierające jest całkowicie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od przyznanej kwoty ZUS nie potrąca również składek na ubezpieczenie zdrowotne, więc kwota brutto jest równocześnie kwotą netto trafiającą na rachunek bankowy. Ponadto świadczenie to przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnością lub członków jej rodziny, co oznacza, że w tym systemie nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe.

Jak przygotować się do oceny WZON? Kwestionariusz PPW-1 to podstawa

Wizyta składu orzekającego WZON w domu pacjenta (lub w siedzibie zespołu) to kluczowy moment całego postępowania. Aby urzędnicy rzetelnie ocenili sytuację, wnioskodawca musi wraz z wnioskiem złożyć wypełniony kwestionariusz samooceny PPW-1 (Kwestionariusz obszarów codziennego funkcjonowania). Dokument ten zawiera serię szczegółowych pytań dotyczących tego, czy i w jakim stopniu osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia innej osoby przy wykonywaniu podstawowych czynności. Wypełniając PPW-1, nie wolno koloryzować, ale błędem jest również nadmierny optymizm. Jeśli wnioskodawca jest w stanie ugotować obiad, ale wyłącznie przy asekuracji i przygotowaniu składników przez opiekuna, należy to wyraźnie zaznaczyć jako brak samodzielności w tym obszarze. Podczas bezpośredniego badania urzędnicy weryfikują zapisy z kwestionariusza. Obserwują zachowanie, zdolności motoryczne oraz stopień orientacji pacjenta. Warto przygotować pełną, aktualną dokumentację medyczną, historię chorób oraz opinie psychologiczne lub fizjoterapeutyczne, które potwierdzą, że brak samodzielności wynika bezpośrednio z naruszenia sprawności organizmu.

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Zniesienie zakazu pracy dla opiekuna. Rewolucja w systemie wsparcia

Największą zaletą wprowadzenia świadczenia wspierającego jest całkowita zmiana statusu prawnego opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W starym systemie (przy pobieraniu np. świadczenia pielęgnacyjnego) opiekun musiał całkowicie zrezygnować z jakiejkolwiek pracy zarobkowej pod groźbą utraty prawa do pieniędzy. W przypadku świadczenia wspierającego ten restrykcyjny zakaz nie obowiązuje. Ponieważ pieniądze są przypisane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością (to ona jest świadczeniobiorcą), jej opiekun może podjąć legalne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzić działalność gospodarczą lub pobierać własną emeryturę. Ponadto osoba z niepełnosprawnością, pobierając świadczenie wspierające, może jednocześnie pracować, o ile jej stan zdrowia i stopień przyznanych punktów na to pozwalają.

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Terminy i pułapki wdrożeniowe. Kiedy ZUS wypłaci wyrównanie?

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania ustawy, w 2026 roku prawo do składania wniosków objęło już wszystkie osoby, które uzyskają od 70 do 100 punktów w ocenie WZON. Należy jednak pamiętać o ważnej zasadzie proceduralnej dotyczącej terminów wypłat. Jeżeli ubezpieczony złoży wniosek do ZUS w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON ustalająca punkty stała się ostateczna, świadczenie wspierające zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia, w którym WZON wszczął postępowanie w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia. Przekroczenie tego trzymiesięcznego terminu spowoduje, że ZUS przyzna pieniądze wyłącznie od miesiąca, w którym wpłynął formularz SW-1, co oznacza bezpowrotną utratę nawet kilkunastu tysięcy złotych należnego wyrównania.

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Źródło: INFOR
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