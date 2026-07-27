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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?

Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?

Subskrybuj nas na Youtube
27 lipca 2026, 14:26
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
INFORLEX

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Nowe przepisy nie czekają na koniec urlopu, a zmiany w prawie nie zwracają uwagi na Twój kalendarz. Nowe obowiązki, kary, interpretacje i orzeczenia pojawiają się przez cały rok.

Osoby pracujące w księgowości, kadrach, podatkach, biurach rachunkowych, czy administracji muszą być na bieżąco niezależnie od sezonu. Dlatego warto jak najszybciej przetestować możliwości INFORLEX i przekonać się, jak wygląda codzienna praca, gdy odpowiedzi nie trzeba szukać w wielu miejscach, a komentarze ekspertów, aktualne przepisy, interpretacje, przykłady i praktyczne wyjaśnienia są dostępne w jednym serwisie.

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Bycie na bieżąco to dziś element codziennej pracy

Jeszcze kilka lat temu wiele zmian legislacyjnych koncentrowało się wokół początku roku. Dziś nowe przepisy, interpretacje, stanowiska urzędów czy orzeczenia sądów pojawiają się praktycznie przez cały rok. To oznacza, że specjaliści zajmujący się podatkami, rachunkowością, kadrami i płacami muszą nie tylko śledzić zmiany, ale przede wszystkim szybko ocenić, jaki mają one wpływ na codzienną praktykę i wdrożyć je w życie. Coraz większym wyzwaniem nie jest już sam dostęp do informacji, lecz znalezienie odpowiedzi, która jest aktualna, kompletna, praktyczna i oparta na wiarygodnych źródłach.

Nie chodzi tylko o to, żeby być na bieżąco. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu.

Każdy specjalista zna ten scenariusz. Pojawia się pytanie dotyczące konkretnego przepisu lub obowiązku. Najpierw trzeba znaleźć właściwy akt prawny, później sprawdzić komentarze ekspertów, interpretacje i orzecznictwo, a na końcu upewnić się, że wszystkie materiały uwzględniają aktualny stan prawny. To właśnie ten proces pochłania najwięcej czasu, a doskonale wiemy, że w codziennej pracy rzadko jest czas na przeszukiwanie wielu serwisów, porównywanie interpretacji czy też sprawdzanie, czy znaleziony artykuł uwzględnia najnowsze zmiany.

INFORLEX – narzędzie dla profesjonalistów

Dlatego INFORLEX został zaprojektowany jako kompleksowe środowisko pracy dla profesjonalistów, którzy każdego dnia podejmują decyzje wymagające pewnych i aktualnych informacji. INFORLEX gromadzi wszystkie najważniejsze źródła w jednym miejscu. Aktualne przepisy, praktyczne komentarze ekspertów, interpretacje, orzecznictwo, wzory dokumentów, szkolenia i narzędzia są dostępne w jednym serwisie, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między wieloma stronami i zastanawiać, czy znaleziona odpowiedź jest nadal aktualna.

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W INFORLEX , użytkownicy w jednym miejscu mają dostęp do kompleksowej bazy wiedzy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • codziennych aktualności dotyczących zmian w przepisach,
  • kompleksowej bazy aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji,
  • książek, komentarzy, poradników i ściąg eksperckich,
  • praktycznych porad ekspertów,
  • wzorów dokumentów,
  • szkoleń wideo,
  • druków, formularzy i kalkulatorów,
  • elektronicznych wydań specjalistycznych czasopism INFOR oraz Dziennika Gazety Prawnej,
  • praktycznych narzędzi wspierających codzienną pracę, jak np. alerty.

INFORLEX został zaprojektowany tak, aby skrócić drogę do potrzebnych informacji. Nowoczesny wygląd, przejrzyste strefy tematyczne oraz intuicyjna nawigacja sprawiają, że szybciej odnajdziesz materiały dotyczące księgowości, podatków, kadr i płac, ZUS czy prawa pracy. Serwis został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy specjalistów, którzy nie chcą tracić czasu na wyszukiwanie informacji w wielu miejscach, dlatego oferuje szereg funkcji, które pomagają szybciej dotrzeć do potrzebnych informacji. Do dyspozycji użytkowników są m.in.:

  • szybka i precyzyjna wyszukiwarka,
  • strefy tematyczne, grupujące materiały według konkretnych zagadnień,
  • oznaczenia aktualności porad, artykułów i aktów prawnych, które czytelnie wskazują, czy dany materiał jest aktualny,
  • oraz dodatkowo dla chętnych NOWOŚĆ - INFORLEX Asystent AI , który pod eksperckim nadzorem opiekunów merytorycznych udziela szybkich i wiarygodnych odpowiedzi.

Przetestuj INFORLEX bezpłatnie przez 5 dni

Osoby, które chcą samodzielnie sprawdzić możliwości serwisu, mogą skorzystać z 5-dniowego bezpłatnego dostępu do INFORLEX.

To świetna okazja, aby bez zobowiązań, jednorazowo i bez podpinania karty, przetestować funkcje platformy. Osoby, które chciałyby dodatkowo poznać funkcjonalność INFORLEX Asystenta AI, zapraszamy do zapisu na bezpłatną prezentację nowego narzędzia tutaj.

Zmiany będą pojawiać się przez cały rok. Pytanie brzmi nie czy się pojawią, ale czy będziesz mieć narzędzie, które pomoże szybko znaleźć właściwą odpowiedź. Przetestuj INFORLEX bezpłatnie przez 5 dni i przekonaj się, jak wygląda codzienna praca z wiedzą, której możesz zaufać.

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Źródło: INFORLEX
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