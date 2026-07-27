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INFORLEX Asystent AI rozwija nowe specjalizacje

Subskrybuj nas na Youtube
27 lipca 2026, 14:19
INFORLEX Asystent AI rozwija nowe specjalizacje
INFORLEX Asystent AI rozwija nowe specjalizacje
INFORLEX

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Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera specjalistów w codziennej pracy. W obszarach takich jak podatki, kadry czy prawo cały czas pojawiają się nowe pytania, przy których liczy się nie tylko szybkość odpowiedzi, ale przede wszystkim ich wiarygodność. Dlatego INFORLEX konsekwentnie rozwija swojego Asystenta AI, udostępniając kolejne specjalizacje tematyczne. Nowe obszary obejmują m.in. koszty uzyskania przychodów w PIT, zatrudnianie cudzoziemców oraz czas pracy i urlopy.

INFORLEX Asystent AI z nowymi asystentami tematycznymi

INFORLEX Asystent AI to narzędzie wspierające codzienną pracę księgowych, kadrowych, doradców podatkowych, pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców. Zamiast przeszukiwać wiele publikacji i aktów prawnych, użytkownik wybiera interesujący go obszar tematyczny, zadaje pytanie i otrzymuje praktyczną odpowiedź opartą na eksperckich zasobach INFORLEX, nad którymi czuwają opiekunowie merytoryczni. Z INFORLEX Asystenta AI można korzystać zarówno na komputerze, jak i na telefonie.

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Do listy specjalizacji dołączyły kolejne obszary merytoryczne. Obecnie INFORLEX Asystent AI obejmuje następującą tematykę:

  • Koszty uzyskania przychodów w PIT – nowość,
  • Zatrudnianie cudzoziemców – nowość,
  • Czas pracy i urlopy – nowość,
  • Fakturowanie (m.in. KSeF, JPK i korekty),
  • Wynagrodzenia,
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • Dokumentacja kadrowa,
  • VAT w budżecie,
  • Centralny Rejestr Umów JSFP,
  • Nowa klasyfikacja budżetowa – klucze przejścia,
  • ZFŚS,
  • BHP.

Odpowiedzi oparte na zweryfikowanych źródłach

INFORLEX Asystent AI korzysta z aktualnych, eksperckich zasobów INFORLEX wyselekcjonowanych przez opiekuna merytorycznego. W praktyce oznacza to, że odpowiedzi powstają na podstawie odpowiednio dobranych przepisów, komentarzy ekspertów, interpretacji oraz innych zweryfikowanych materiałów dostępnych w serwisie. Każda odpowiedź zawiera również wskazanie dokumentów źródłowych, dzięki czemu użytkownik może sięgnąć do pełnego opracowania. Dzięki podziałowi na specjalizacje użytkownik od razu trafia do asystenta wyspecjalizowanego w danej dziedzinie, co pozwala uzyskać bardziej precyzyjne i praktyczne odpowiedzi.

Jak działa INFORLEX Asystent AI?

Korzystanie z narzędzia jest intuicyjne i nie wymaga znajomości skomplikowanych promptów.

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Wystarczy wykonać dwa proste kroki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wybrać tematykę Asystenta AI,
  • i wpisać swoje pytanie.

Kolejny krok jest już po stronie INFORLEX Asystenta AI który analizuje nie tylko zadane pytanie, ale również źródła adekwatne do tematyki pytania, a następnie konstruuje precyzyjną i praktyczną odpowiedź wraz z odniesieniem do źródeł. Dzięki temu użytkownik może szybko przejść od pytania do działania i podejmować decyzje w oparciu o aktualne przepisy. Z testów przeprowadzonych wśród użytkowników wynika, że korzystanie z INFORLEX Asystenta AI może skrócić czas potrzebny na dotarcie do właściwych informacji nawet o 70%.

Sprawdź możliwości INFORLEX Asystenta AI

INFORLEX Asystent AI jest systematycznie rozwijany o kolejne specjalizacje odpowiadające na potrzeby osób pracujących z przepisami prawa, podatkami, kadrami i finansami publicznymi. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak działa w praktyce i przekonać się, jak szybko można uzyskać odpowiedzi oparte na wiarygodnych źródłach, umów bezpłatną prezentację INFORLEX Asystenta AI

Źródło: INFOR
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