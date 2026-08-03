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Podział majątku w ZUS po rozwodzie. Sprawdź, jak podnieść swoją emeryturę

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03 sierpnia 2026, 08:00
[Data aktualizacji 04 sierpnia 2026, 11:34]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Rozwód a emerytura z ZUS. Kiedy masz prawo do pieniędzy z konta byłego małżonka?
Shutterstock

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Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że po rozwodzie ma prawo do gigantycznych kwot odłożonych na przyszłą emeryturę przez swojego byłego partnera. Środki zgromadzone w czasie trwania małżeństwa na subkoncie w ZUS oraz na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) stanowią część majątku wspólnego i podlegają podziałowi. Choć przepisy gwarantują sprawiedliwy podział tych oszczędności, pieniądze nie zostaną przelane automatycznie. Jeśli nie złożysz odpowiedniego wniosku do urzędu, tysiące złotych na Twoją przyszłą emeryturę przepadną bezpowrotnie.

Emerytalny majątek ukryty w urzędach

Rozwód niesie za sobą konieczność podziału nieruchomości, samochodów czy oszczędności na kontach bankowych. W cieniu tych tradycyjnych dóbr pozostają jednak konta emerytalne, na których przez lata małżeństwa mogły odłożyć się dziesiątki tysięcy złotych. Zgodnie z polskim prawem, środki zgromadzone w tzw. II filarze emerytalnym są pełnoprawnym składnikiem majątku wspólnego. Oznacza to, że każdy z małżonków ma równe prawo do części kapitału, który drugi partner odkładał ze swojej pensji w czasie trwania wspólności ustawowej. Co ważne, podział ten dotyczy wyłącznie subkonta w ZUS oraz OFE. Podstawowe konto w ZUS (I filar) nie podlega podziałowi, ponieważ zapisane tam składki nie są traktowane jako prywatna własność.

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Jak ZUS i OFE dzielą środki po rozwodzie?

Podziałowi podlegają wyłącznie te składki emerytalne, które wpłynęły na konto w okresie od dnia zawarcia małżeństwa do dnia jego oficjalnego ustania (czyli uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub podpisania rozdzielności majątkowej). Środki, które były mąż lub była żona zgromadzili przed ślubem albo już po rozwodzie, są całkowicie bezpieczne i nienaruszalne. Warto wiedzieć, że z subkonta ZUS i z OFE nie otrzymasz gotówki bezpośrednio do ręki. Transfer pieniędzy odbywa się w ramach tzw. wypłaty transferowej. Środki z subkonta byłego partnera zostaną przepisane i dopisane do Twojego własnego subkonta w ZUS, a fundusze z jego OFE trafią na Twoje konto w wybranym funduszu. Te dodatkowe tysiące złotych zaczną od razu pracować na Twoją korzyść, podlegając corocznym waloryzacjom, co realnie podniesie wysokość Twojego przyszłego świadczenia.

Pułapka braku zgody. Co zrobić, gdy były partner milczy?

W idealnym scenariuszu byli małżonkowie dokonują podziału majątku polubownie, zawierając umowę w formie aktu notarialnego. Wówczas podział kont emerytalnych przebiega szybko i bezproblemowo. Problem pojawia się w przypadku konfliktu, gdy jedna ze stron odmawia współpracy i nie chce ujawnić stanu swoich kont emerytalnych. ZUS oraz OFE zasłaniają się tajemnicą prawną i nie udzielą Ci informacji, ile pieniędzy zgromadził Twój były partner. Aby ominąć tę blokadę, musisz złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. We wniosku warto wskazać wartość szacunkową kont oraz złożyć oficjalny wniosek dowodowy, aby to sąd nakazał ZUS-owi i OFE przedstawienie dokładnych raportów finansowych za lata trwania małżeństwa. Po wydaniu prawomocnego wyroku przez sąd, były małżonek nie ma już nic do powiedzenia – urzędy dokonają podziału na podstawie orzeczenia.

Instrukcja krok po kroku. Jak formalnie ubiegać się o te środki?

Procedura ubiegania się o pieniądze zależy od tego, czy były partner należał do Otwartego Funduszu Emerytalnego, czy posiadał wyłącznie subkonto w ZUS. Jeśli Twój były małżonek był członkiem OFE, całą procedurę musisz rozpocząć bezpośrednio w jego funduszu emerytalnym, a nie w ZUS-ie. Do wybranego towarzystwa składasz pisemny wniosek, dołączając prawomocny wyrok rozwodowy wraz z dokumentem potwierdzającym podział majątku. Po zweryfikowaniu dokumentów OFE dokona podziału środków i w ciągu 14 dni ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS. Dopiero na tej podstawie ZUS w ciągu kolejnych 3 miesięcy automatycznie podzieli środki zapisane na subkoncie ubezpieczonego. Jeśli partner nigdy nie założył konta w OFE, komplet dokumentów składasz bezpośrednio do ZUS.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy po latach od rozwodu mogę jeszcze ubiegać się o pieniądze z ZUS byłego męża/żony? Tak. Roszczenie o podział majątku wspólnego (w tym środków zgromadzonych na subkoncie ZUS i w OFE) nie ulega przedawnieniu. Jeśli podczas rozwodu lub wcześniejszego podziału majątku te konta zostały pominięte, możesz w każdej chwili złożyć wniosek o tzw. uzupełniający podział majątku.

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Co się stanie, jeśli nie mam własnego konta w OFE ani subkonta w ZUS? Jeżeli w wyniku podziału majątku przypadną Ci środki z OFE lub subkonta byłego partnera, a Ty nie posiadasz takich kont, ZUS oraz fundusz emerytalny mają obowiązek założyć je dla Ciebie całkowicie bezpłatnie w celu sfinalizowania wypłaty transferowej.

Czy podział składek emerytalnych jest możliwy, jeśli były małżonek przeszedł już na emeryturę? Podział środków z subkonta ZUS po rozwodzie jest możliwy tylko do ściśle określonego momentu. Zasadniczo procedurę można przeprowadzić, dopóki właściciel konta nie osiągnie powszechnego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn) lub nie przejdzie na docelową emeryturę kapitałową. Po tym czasie środki z subkonta zostają zlikwidowane i włączone do głównej podstawy emerytury, co zamyka drogę do ich podziału.

Jakie środki emerytalne po rozwodzie podlegają podziałowi jako majątek wspólny?

Podział dotyczy wyłącznie składek, które wpłynęły od dnia zawarcia małżeństwa do dnia jego oficjalnego ustania, na subkonto w ZUS i rachunek w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Podstawowe konto w ZUS (I filar) nie podlega podziałowi.

Czy po podziale środków z subkonta ZUS i OFE były małżonek otrzymuje gotówkę?

Nie. Transfer odbywa się jako wypłata transferowa: środki z subkonta byłego partnera zostają dopisane do własnego subkonta w ZUS, a fundusze z OFE trafiają na konto w wybranym funduszu.

Co zrobić, gdy były małżonek nie ujawnia stanu kont emerytalnych w ZUS i OFE?

Należy złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego oraz wniosek dowodowy, aby sąd nakazał ZUS-owi i OFE przedstawienie raportów finansowych za lata trwania małżeństwa.

Gdzie złożyć dokumenty o podział środków, gdy były małżonek miał OFE albo tylko subkonto ZUS?

Jeśli były małżonek był członkiem OFE, procedurę rozpoczyna się bezpośrednio w jego funduszu emerytalnym, a nie w ZUS-ie. Jeśli były małżonek nigdy nie założył konta w OFE, komplet dokumentów składa się bezpośrednio do ZUS.

Czy po latach od rozwodu można żądać podziału środków z subkonta ZUS i OFE?

Roszczenie o podział majątku wspólnego, w tym środków na subkoncie ZUS i w OFE, nie ulega przedawnieniu. Dla subkonta ZUS procedurę można zasadniczo przeprowadzić, dopóki właściciel konta nie osiągnie powszechnego wieku emerytalnego lub nie przejdzie na docelową emeryturę kapitałową.

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Źródło: INFOR
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