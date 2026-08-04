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Renta z tytułu niezdolności do pracy. ZUS zmienia zasady orzekania. Co to oznacza dla ubezpieczonych?

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04 sierpnia 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus daje renta z tytułu niezdolności do pracy niepełnosprawność
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Shutterstock

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ZUS wprowadził najbardziej rewolucyjne zmiany w systemie orzecznictwa lekarskiego od dekad. Nowe przepisy gruntownie zmieniają sposób, w jaki urzędnicy oceniają stan zdrowia osób starających się o rentę chorobową. Głównym celem reformy jest skrócenie gigantycznych kolejek oraz uproszczenie skomplikowanych procedur biurokratycznych. Dla pacjentów kluczową informacją jest likwidacja dotychczasowych, wieloosobowych komisji lekarskich oraz dopuszczenie do wydawania orzeczeń nowych zawodów medycznych, w tym pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Koniec z komisjami lekarskimi i rewolucja w kadrach

Dotychczasowy system orzeczniczy ZUS zmagał się z potężnym kryzysem kadrowym. Lekarze specjaliści nie byli chętni do pracy urzędniczej, co drastycznie wydłużało czas oczekiwania na rentę. Odpowiedzią rządu na te problemy jest nowelizacja przepisów. Największą i najbardziej odczuwalną zmianą jest rezygnacja z tradycyjnych, trzyosobowych komisji lekarskich, przed którymi pacjenci musieli stawać w przypadku wniesienia sprzeciwu od pierwszej decyzji. Od teraz postępowanie opiera się na jednoosobowym orzekaniu. Co więcej, aby odciążyć lekarzy, orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej mogą wydawać fizjoterapeuci, natomiast w sprawach o świadczenia opiekuńcze i niezdolność do samodzielnej egzystencji – wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze. W sprawach rentowych o niezdolności do pracy wciąż decyduje jednak wyłącznie lekarz orzecznik.

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Jak lekarz orzecznik ocenia stopień utraty zdrowia?

Wielu ubezpieczonych błędnie sądzi, że sam fakt zdiagnozowania poważnej, przewlekłej choroby automatycznie daje zielone światło do otrzymania renty. Lekarz orzecznik ZUS nie ocenia jednak wyłącznie stopnia uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim to, jak dane schorzenie wpływa na możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Podczas badania weryfikowane są cztery kluczowe elementy: stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość przywrócenia sprawności w drodze leczenia, zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy oraz możliwość ewentualnego przekwalifikowania się do innego zawodu. Urzędnik bierze pod uwagę nie tylko Twoją dokumentację medyczną, ale także wiek, poziom wykształcenia oraz realny przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Jeśli mimo ciężkiej choroby Twoje kwalifikacje pozwalają na wykonywanie lżejszej pracy biurowej, ZUS może odmówić przyznania renty.

Częściowa a całkowita niezdolność do pracy. Kluczowe różnice

Polskie prawo ubezpieczeń społecznych ściśle rozróżnia dwa stopnie utraty zdolności do pracy:

  • Całkowita niezdolność do pracy - orzeka się ją wobec osoby, która całkowicie utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej i nie rokuje odzyskania tej zdolności nawet po ewentualnym przekwalifikowaniu. Od marca minimalna renta z tego tytułu wynosi 1878,91 zł brutto.
  • Częściowa niezdolność do pracy - dotyczy osób, które w znacznym stopniu utraciły zdolność do pracy zgodnej z poziomem ich posiadanych kwalifikacji. Taki pacjent nie może już wykonywać swojego wyuczonego lub wieloletniego zawodu (np. górnik z ciężką chorobą płuc), ale teoretycznie zachowuje sprawność do podjęcia prostszych prac w innej branży. Świadczenie to wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności.

Co ważne, lekarz orzecznik określa również trwałość tego stanu. ZUS zdecydowanie odchodzi od przyznawania rent na stałe, preferując renty okresowe. Są one przyznawane najczęściej na okres do 5 lat, po upływie których ubezpieczony musi ponownie przejść badanie weryfikacyjne.

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Nowe wytyczne proceduralne. Jak przygotować się do badania?

Wprowadzona reforma kładzie ogromny nacisk na cyfryzację procesów i dokładność dokumentacji dostarczanej przez pacjenta. Nowe procedury oznaczają, że lekarz orzecznik ma prawo wydać orzeczenie zaocznie - wyłącznie na podstawie analizy dokumentów medycznych zgromadzonych w systemie elektronicznym, bez konieczności osobistego wzywania schorowanego pacjenta do placówki ZUS. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, kompletując wniosek o rentę, musisz pamiętać o kilku sztywnych zasadach:

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  • Aktualność dokumentacji - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) musi być wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Historia leczenia - do wniosku dołącz kserokopie kart informacyjnych ze szpitali, wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, rezonans, tomografia) oraz dokładny przebieg rehabilitacji.
  • Dokumenty zawodowe - przygotuj wywiad zawodowy podpisany przez Twojego obecnego lub ostatniego pracodawcę (formularz OL-10), który opisuje charakter Twojego stanowiska pracy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Gdzie mam złożyć odwołanie, skoro zlikwidowano komisje lekarskie? W nowym systemie, jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem jednoosobowego lekarza orzecznika, nadal masz prawo wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia przez innego, wyznaczonego lekarza orzecznika (tzw. druga instancja). Dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji przez ZUS przysługuje Ci odwołanie do Sądu Okręgowego.

Czy pobierając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, mogę dorabiać? Tak, prawo pozwala na pracę zarobkową zarówno przy częściowej, jak i całkowitej niezdolności do pracy. Należy jednak pilnować ustawowych limitów dorabiania (powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju). Przekroczenie 70 proc. przeciętnego rozliczenia skutkuje zmniejszeniem renty, a przekroczenie 130 proc. powoduje całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Co zrobić, gdy mój stan zdrowia drastycznie pogorszył się w trakcie pobierania renty? Jeśli posiadasz już rentę z tytułu częściowej niezdolności, a Twoje zdrowie uległo pogorszeniu, możesz w każdej chwili złożyć wniosek o ponowne badanie lekarskie w celu zmiany stopnia niezdolności na całkowitą. Musisz dostarczyć nową, potwierdzającą ten fakt dokumentację medyczną.

Jak ZUS zmienił orzekanie przy rencie z tytułu niezdolności do pracy?

ZUS zrezygnował z tradycyjnych, trzyosobowych komisji lekarskich; postępowanie opiera się na jednoosobowym orzekaniu. W sprawach rentowych o niezdolności do pracy wciąż decyduje wyłącznie lekarz orzecznik.

Kto może wydawać orzeczenia ZUS po reformie poza lekarzami orzecznikami?

Orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej mogą wydawać fizjoterapeuci. W sprawach o świadczenia opiekuńcze i niezdolność do samodzielnej egzystencji mogą orzekać wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze.

Co lekarz orzecznik ZUS ocenia przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Lekarz orzecznik ZUS ocenia przede wszystkim wpływ schorzenia na możliwość pracy zarobkowej. Weryfikuje stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość leczenia, zdolność do dotychczasowej pracy i możliwość przekwalifikowania.

Czym różni się całkowita niezdolność do pracy od częściowej niezdolności do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy oznacza utratę możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej bez rokowania odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu. Częściowa dotyczy znacznej utraty zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Jakie dokumenty trzeba przygotować do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Zaświadczenie OL-9 musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Do wniosku należy dołączyć kserokopie kart informacyjnych ze szpitali, wyniki badań i przebieg rehabilitacji oraz wywiad zawodowy OL-10.

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Źródło: INFOR
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