Rząd przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych, która wykreśla kartę parkingową z katalogu dokumentów trzeciej kategorii. Powodem jest unijna dyrektywa wprowadzająca wspólny, europejski wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami – jej wdrożenie sprawia, że dostosowywanie obecnego, krajowego wzoru do nowych zabezpieczeń byłoby nieopłacalne i prowadziłoby do podwójnych kosztów budżetowych.

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Rząd zdecydował: będzie zmiana przepisów dotyczących karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych, numer w wykazie prac - RD310 (dalej jako: projekt). Projekt dotyczy osób niepełnosprawnych posiadając orzeczenie ze wskazaniem do karty parkingowej – liczba osób poniżej 16 roku życia: 63 156, a liczba osób powyżej 16 roku życia: 871 360 - dane pochodzą z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OST) wykreślenie karty parkingowej z katalogu dokumentów publicznych trzeciej kategorii nie ma bezpośredniego wpływu na osoby niepełnosprawne. Osoby te jednak unikną w przyszłości podwójnej wymiany kart parkingowych w krótkim czasie, co ograniczy zamieszanie informacyjne wśród osób z niepełnosprawnościami dotyczące niepewności co do ważności aktualnej karty parkingowej. Wykreślenie karty parkingowej z katalogu dokumentów publicznych trzeciej kategorii nie też ma bezpośredniego wpływu na powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydających karty parkingowe. Zespoły te jednak unikną w przyszłości podwójnej wymiany kart parkingowych w krótkim czasie

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Projekt z dnia 06 lipca 2026 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1669 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje. § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2329 oraz z 2025 r. poz. 401) w § 3 w pkt 6 uchyla się lit. b. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Czym jest karta parkingowa i komu przysługuje?

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z określonymi przyczynami (m.in. choroby narządu wzroku, upośledzenie narządu ruchu, choroby neurologiczne, choroby układu oddechowego i krążenia), a także dzieciom do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością. Uprawnienie to obejmuje również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami.

Posiadacz karty – kierujący pojazdem lub osoba go przewożąca – może nie stosować się do wybranych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

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Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem karta parkingowa jest dokumentem publicznym trzeciej kategorii, co oznacza konieczność spełnienia określonych wymogów zabezpieczających przed fałszerstwem. Ustawa o dokumentach publicznych przewiduje jednak przepis przejściowy, zgodnie z którym dokumenty tej kategorii, niespełniające minimalnych wymagań (a obecna karta parkingowa ich nie spełnia), mogą być wydawane najdłużej do 12 lipca 2026 r. Po tej dacie konieczna byłaby zmiana wzoru karty na zgodny z krajowymi standardami zabezpieczeń.

Dyrektywa unijna wprowadza europejski wzór karty: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2841 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie ustanowienia europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami

W grudniu 2024 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2841, która ustanawia wspólny wzór europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością oraz europejskiej karty parkingowej. Dyrektywa ma na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami na terenie Unii Europejskiej – dotychczas różnorodność wzorów kart parkingowych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniała ich transgraniczne uznawanie, co szczególnie dotykało osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami.

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Nowy, europejski wzór karty ma obowiązywać od 5 czerwca 2028 r., a odpowiednie przepisy wdrażające państwa członkowskie muszą przyjąć do 5 czerwca 2027 r. Karta ma być wydawana jako dokument fizyczny, z możliwością uzupełnienia go o wersję cyfrową, po ustaleniu przez Komisję Europejską odpowiednich specyfikacji technicznych. Szczegółowe wymogi techniczne i zabezpieczenia przed fałszerstwem zostaną określone w aktach delegowanych, nad którymi wciąż trwają prace na poziomie unijnym.

Dlaczego rezygnuje się z krajowej zmiany zabezpieczeń?

Wprowadzenie krajowych wymogów zabezpieczeń dla obecnego wzoru karty, a następnie – w krótkim czasie – kolejna zmiana wynikająca z wdrożenia dyrektywy unijnej, oznaczałyby podwójne koszty dla budżetu państwa. Szacuje się, że sama zmiana zabezpieczeń zgodnie z wymogami krajowymi kosztowałaby ok. 5 mln zł, a kolejna – wynikająca z przepisów unijnych – generowałaby porównywalne wydatki.

Ważne Dodatkowo dwukrotna zmiana wzoru karty w krótkim odstępie czasu spowodowałaby zamieszanie organizacyjne (m.in. konieczność ponownego wyboru producenta karty) oraz mogłaby wprowadzić niepewność wśród osób z niepełnosprawnościami co do ważności poszczególnych wzorów dokumentu.

Co przewiduje nowelizacja w zakresie kart parkingowych dla OzN?

Projekt zakłada wykreślenie karty parkingowej z katalogu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Dzięki temu:

unika się dublowania kosztów budżetowych,

dotychczasowy wzór karty pozostanie w użyciu do czasu wymiany na wzór europejski,

możliwe będzie przeprowadzenie jednorazowej, skoordynowanej zmiany wszystkich przepisów dotyczących karty parkingowej w terminie wynikającym z dyrektywy unijnej,

pojawi się przestrzeń na ocenę zasadności wprowadzenia cyfrowej wersji karty.

Ważne Warto podkreślić, że zgodnie z dyrektywą 2024/2841 europejska karta parkingowa ma zastąpić karty krajowe najpóźniej do 5 grudnia 2029 r. Do tego czasu państwa członkowskie mogą uznawać dotychczasowe karty krajowe za równoważne z europejską kartą parkingową.

Wejście w życie i wpływ na obywateli

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Zmiana nie wpłynie na sytuację osób z niepełnosprawnościami – nadal będą one mogły posługiwać się dotychczasową kartą parkingową aż do czasu jej zastąpienia europejskim odpowiednikiem. Projekt nie oddziałuje również na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, jest zgodny z prawem unijnym i nie wymaga notyfikacji ani opiniowania przez instytucje UE.

Podsumowując, nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych to odpowiedź na unijną dyrektywę 2024/2841, wprowadzającą wspólny, europejski wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Zamiast dwukrotnie zmieniać zabezpieczenia obecnej karty – najpierw zgodnie z wymogami krajowymi, a potem unijnymi – rząd proponuje wykreślenie karty z katalogu dokumentów trzeciej kategorii. Pozwoli to zaoszczędzić budżetowi państwa ok. 5 mln zł, uniknąć organizacyjnego chaosu i skupić się na jednorazowym wdrożeniu europejskiego wzoru karty do 2028 roku. Dla osób z niepełnosprawnościami zmiana ta jest neutralna – dotychczasowe karty parkingowe pozostaną ważne aż do czasu ich wymiany na wzór europejski.