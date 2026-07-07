Dofinansowanie do klimatyzacji 2026. Sprawdź, jak odebrać tysiące złotych

Montaż klimatyzacji to jedna z najpopularniejszych inwestycji podnoszących komfort życia podczas letnich upałów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w 2026 roku można uzyskać na ten cel rządowe dofinansowanie. Krótka odpowiedź brzmi: tak, ale z istotnymi zastrzeżeniami. Dotacja nie przysługuje na zakup prostego klimatyzatora typu split służącego wyłącznie do chłodzenia, a na dopłatę mogą liczyć tylko urządzenia pełniące funkcję pompy ciepła typu powietrze-powietrze, które ogrzewają dom. Z jakich programów skorzystać i jakie warunki musisz spełnić, aby obniżyć koszt zakupu i montażu klimatyzacji w lipcu 2026 roku?

Programy dofinansowania klimatyzacji w 2026 roku

Program "Czyste Powietrze" (Nawet do 136 200 zł / 170 100 zł).To najpopularniejsze źródło finansowania termomodernizacji. Choć program kojarzony jest z wymianą starych kotłów, obejmuje on również pompy ciepła typu powietrze-powietrze, czyli klimatyzatory z funkcją grzania. Urządzenie musi być wpisane na oficjalną Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) i pracować jako główne źródło ciepła w domu. Dla kogo: Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Kwota: Wysokość dotacji zależy od Twoich dochodów i wynosi od 40 proc. do 100 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota przy kompleksowej termomodernizacji wynosi do 136 200 zł (lub do 170 100 zł z fotowoltaiką). Dofinansowanie na samą klimatyzację (pompy powietrze-powietrze) wynosi od 4 400 zł do maksymalnie 11 100 zł. Program "Ciepłe Mieszkanie" (Do 41 000 zł / 43 900 zł). Program dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych (blokach i kamienicach), które chcą zlikwidować nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe (np. stary piec węglowy) i zastąpić je ekologicznym ogrzewaniem, w tym klimatyzacją z funkcją grzania. Środki dystrybuowane są przez gminy, dlatego dostępność dotacji zależy od lokalnych funduszy. Dla kogo: Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemcy lokali komunalnych. Kwota: Dotacja zależy od dochodów. W podstawowym progu wynosi do 16 500 zł, w najwyższym do 41 000 zł, a na terenach najbardziej zanieczyszczonych gmin - nawet do 43 900 zł. Program "Moje Ciepło" (Do 21 000 zł). Dotacja skupiona wyłącznie na wsparciu nowoczesnych i wysoce energooszczędnych domów jednorodzinnych o bardzo niskim wskaźniku zużycia energii (EP ≤ 55 kWh/m²rok).Dla kogo: Właściciele lub współwłaściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Kwota: Pokrywa do 30 proc. (lub do 45 proc. z Kartą Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych. Limit wynosi do 21 000 zł dla gruntowych pomp ciepła oraz do 7 000 zł dla pomp typu powietrze-powietrze (klimatyzacji).

UWAGA (Ważna zmiana w 2026 roku): Pamiętaj, że od stycznia 2026 roku Ministerstwo Finansów wykluczyło klimatyzatory z Ulgi Termomodernizacyjnej. Wydatków na montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie można już odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu PIT, nawet jeśli uzyskasz na nie dotację z powyższych programów.

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Jakie warunki musisz spełnić, aby dostać pieniądze na klimatyzację?

Aby myśleć o dotacji na klimatyzację z funkcją grzania, musisz spełnić kilka kluczowych kryteriów:

Funkcja grzania jako pompa ciepła: Urządzenie nie może służyć wyłącznie do schładzania pomieszczeń. W dokumentacji technicznej oraz na fakturze zakupowej musi być oficjalnie sklasyfikowane jako pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Efektywność energetyczna (Klasa min. A+ / A++): Urządzenie musi spełniać unijne normy efektywności. Dla programów termomodernizacyjnych wymagana jest klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego (w trybie grzania), choć bezpieczniejszym standardem rynkowym jest wybór klasy A++. Wpis na Listę ZUM: Klimatyzator musi bezwzględnie znajdować się na oficjalnej, rządowej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Brak dokładnego modelu na tej liście w momencie składania wniosku oznacza automatyczną odmowę wypłaty dotacji. Wskaźnik energooszczędności budynku (EP ≤ 55 kWh/m²rok): W przypadku ubiegania się o środki na nowy dom (program "Moje Ciepło"), roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji nie może przekraczać 55 kWh/m². Warunek ten nie dotyczy modernizacji domów już istniejących oraz mieszkań w blokach.

Ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja (Stan na 2026 rok)

W poprzednich latach inwestorzy chętnie odliczali koszty klimatyzacji z funkcją grzania w rocznym rozliczeniu PIT. Obecnie stanowisko fiskusa jest już całkowicie jednoznaczne: wydatków na zakup i montaż klimatyzatora nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej pod żadnym warunkiem. Urzędy skarbowe oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoją na twardym stanowisku, że urządzenie klimatyzacyjne - nawet jeśli technicznie działa jak pompa ciepła powietrze-powietrze i wspomaga ogrzewanie - nie zostało ujęte w oficjalnym, zamkniętym katalogu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Co więcej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sukcesywnie cofa dawne, korzystne dla podatników interpretacje indywidualne. Próba odliczenia klimatyzacji wiąże się dziś z ryzykiem zakwestionowania ulgi przez urząd skarbowy i koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami.

Podsumowanie - czy warto się starać o dotacje do klimatyzacji?

Jeśli montujesz klimatyzację w bloku wyłącznie po to, aby schłodzić się latem, nie otrzymasz dofinansowania z programów centralnych. Jeśli jednak planujesz kompleksowy remont, budowę domu lub wymianę starego kopciucha na bardziej ekologiczne ogrzewanie i wybierzesz wydajny klimatyzator z funkcją grzania, rządowe programy pozwolą Ci odzyskać znaczną część kosztów zakupu i instalacji. Szczegółowe wytyczne oraz zasady składania wniosków znajdziesz na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a listę kwalifikowanego sprzętu bezpośrednio w rządowej wyszukiwarce Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM).

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Klimatyzacja z dopłatą w 2026 roku - najczęściej zadawane pytania (FAQ)