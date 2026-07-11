REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 4353 zł z ZUS na rodzica. Jeden dokument zadecyduje, czy dostaniesz pieniądze

Nawet 4353 zł z ZUS na rodzica. Jeden dokument zadecyduje, czy dostaniesz pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lipca 2026, 15:25
[Data aktualizacji 13 lipca 2026, 10:22]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
opieka, senior, emeryt
Dodatkowe pieniądze na opiekę nad rodzicem w 2026. Jak dostać ponad 4000 zł z ZUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zajmujesz się chorym lub starszym rodzicem? Państwo zmieniło zasady gry. Tradycyjne zasiłki odchodzą w zapomnienie, a na ich miejsce weszło potężne świadczenie wspierające. W lipcu 2026 roku kwoty zwalają z nóg - najbardziej niesamodzielni seniorzy mogą otrzymać z ZUS nawet 4353 zł miesięcznie. Te pieniądze legalnie mogą trafić do Twojej kieszeni jako wynagrodzenie za opiekę. Jak krok po kroku ominąć urzędowe pułapki i zdobyć najwyższą stawkę?

rozwiń >

Świadczenie wspierające 2026. Nowy próg punktowy otworzył drzwi dla tysięcy rodzin

Od stycznia 2026 roku weszła w życie kluczowa nowelizacja przepisów. Próg punktowy uprawniający do otrzymania gotówki spadł do minimum 70 punktów w skali WZON. To oznacza, że w 2026 roku o pieniądze może ubiegać się znacznie większa grupa seniorów niż rok czy dwa lata temu. Co ważne: pieniądze trafiają bezpośrednio na konto niepełnosprawnego rodzica, ale przepisy zostały skonstruowane tak, aby senior mógł z tych środków opłacić Ciebie jako oficjalnego opiekuna.

REKLAMA

REKLAMA

Tyle przeleje ZUS w lipcu 2026 roku (Aktualne stawki netto)

Kwoty zależą od poziomu niesamodzielności i są powiązane z tegoroczną rentą socjalną (1978,49 zł):

  • 4353 zł (220 proc. renty) - przy 95–100 pkt WZON,
  • 3562 zł (180 proc. renty) - przy 90–94 pkt WZON,
  • 2375 zł (120 proc. renty) - przy 85–89 pkt WZON,
  • 1583 zł (80 proc. renty) - przy 80–84 pkt WZON,
  • 1187 zł (60 proc. renty) - przy 75–79 pkt WZON,
  • 792 zł (40 proc. renty) - przy 70–74 pkt WZON.

Pułapka urzędowa. Świadczenie pielęgnacyjne już NIE DLA CIEBIE

Wielu opiekunów dorosłych osób popełnia błąd, szukając w sieci informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym (które w 2026 roku wynosi kuszące 3386 zł). Uwaga! Urząd odrzuci Twój wniosek. To świadczenie przysługuje obecnie wyłącznie na dzieci. Jeśli opiekujesz się dorosłym rodzicem, Twoją jedyną drogą do dużych pieniędzy jest opisane wyżej świadczenie wspierające.

Nie masz 70 punktów WZON? Odbierz mniejsze kwoty (ZUS i MOPS)

Jeśli stan zdrowia rodzica jest lepszy i komisja przyzna mniej niż 70 punktów, nadal nie zostajecie bez pomocy. W lipcu 2026 roku działają dwa alternatywne programy:

REKLAMA

  1. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS (366,68 zł) - trafia do każdego seniora po 75. roku życia automatycznie lub wcześniej, jeśli lekarz orzeknie całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.
  2. Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS (215,84 zł) - dla osób bez prawa do emerytury/renty z ZUS. Pamiętaj: nie można łączyć dodatku z zasiłkiem.

Instrukcja krok po kroku: Jak załatwić formalności bez wychodzenia z domu?

Algorytmy urzędowe wymagają precyzji. Jeśli pomylisz kolejność wniosków, procedura wydłuży się o miesiące.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Krok 1: Rodzic musi posiadać status osoby z niepełnosprawnością (np. orzeczenie o znacznym stopniu).
  • Krok 2: Składasz wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (PPW) do Wojewódzkiego Zespołu (WZON). Możesz to zrobić online przez rządowy portal Empatia.
  • Krok 3: Po wizycie urzędnika i przyznaniu punktów (min. 70), logujesz się na PUE ZUS i składasz końcowy wniosek o wypłatę gotówki.

Wszystkie oficjalne komunikaty i wzory dokumentów znajdziesz na stronie Gov.pl.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki próg punktowy WZON uprawnia do świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Od stycznia 2026 roku próg punktowy uprawniający do gotówki spadł do minimum 70 punktów w skali WZON. O pieniądze może ubiegać się większa grupa seniorów niż rok czy dwa lata temu.

Ile ZUS przeleje w lipcu 2026 roku przy 95–100 punktach WZON?

W lipcu 2026 roku ZUS przeleje 4353 zł netto, czyli 220 proc. renty socjalnej, przy 95–100 pkt WZON. Kwoty są powiązane z rentą socjalną 1978,49 zł.

Czy świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku przysługuje opiekunowi dorosłego rodzica?

Nie. Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wynosi 3386 zł, ale przysługuje obecnie wyłącznie na dzieci; wniosek opiekuna dorosłej osoby urząd odrzuci.

Jakie świadczenia działają w lipcu 2026 roku, gdy rodzic ma mniej niż 70 punktów WZON?

W lipcu 2026 roku działają dodatek pielęgnacyjny z ZUS 366,68 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny z MOPS 215,84 zł. Nie można łączyć dodatku z zasiłkiem.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego przez PUE ZUS?

Najpierw rodzic musi mieć status osoby z niepełnosprawnością. Potem składa się wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do WZON, np. przez portal Empatia; po przyznaniu minimum 70 punktów składa się końcowy wniosek na PUE ZUS.

Powiązane
Wyższa emerytura o 373,67 zł w 2026? Wystarczy złożyć wniosek, aby dostać ten dodatek do emerytury dożywotnio
Wyższa emerytura o 373,67 zł w 2026? Wystarczy złożyć wniosek, aby dostać ten dodatek do emerytury dożywotnio
ZUS odrzuci wniosek przez jeden drobny błąd. Tysiące Polaków traci dopłatę za szkodliwe warunki
ZUS odrzuci wniosek przez jeden drobny błąd. Tysiące Polaków traci dopłatę za szkodliwe warunki
Emerytura w wieku 40 lat i to bez podatku? Ponad 5100 zł co miesiąc dla wybranych
Emerytura w wieku 40 lat i to bez podatku? Ponad 5100 zł co miesiąc dla wybranych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Samorządowcy protestują przeciwko podziałowi pieniędzy na oświatę
13 lip 2026

Związek Miast Polskich wydał negatywną opinię do projektu rozporządzenia w sprawie podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027. Zdaniem ZMP zaproponowana kwota nie pokrywa realnych wydatków, jakie samorządy ponoszą na oświatę.
„Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK
13 lip 2026

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Polska Grupa Paliwowa w opublikowanej 13 lipca 2026 r. informacji prasowej apeluje o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem organizacji problemem nie jest sama wysokość daniny, lecz to, że ustawa działa wstecz – a złamany raz zakaz retroakcji może w przyszłości uderzyć w każdego podatnika.
Rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla sektora finansów publicznych [tekst jednolity]
13 lip 2026

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla sektora finansów publicznych. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone w 2025 roku, które wpływają na sposób prowadzenia ksiąg oraz sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego (JST) i budżetu państwa.
Matka dała córce dużą gotówkę na mieszkanie. Fiskus nie naliczył podatku
13 lip 2026

Duża gotówka od najbliższej rodziny zwykle oznacza konieczność dopełnienia formalności podatkowych. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kobieta otrzymała od matki pieniądze w gotówce na zakup mieszkania, ale fiskus uznał, że podatek od darowizny nie jest należny. O wszystkim przesądził jej status pobytu w Polsce oraz kilka warunków zapisanych w przepisach.

REKLAMA

Masz ponad 1 ha ziemi? Nawet jeśli nic nie uprawiasz, możesz mieć obowiązek zapłaty za brak OC
13 lip 2026

Wielu właścicieli ziemi rolnej jest przekonanych, że skoro niczego nie uprawiają i nie prowadzą gospodarstwa, nie muszą kupować OC rolnika. To jeden z najczęstszych błędów. Obowiązek posiadania ubezpieczenia powstaje już przy samym posiadaniu gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha – nawet wtedy, gdy pole stoi puste, zostało odziedziczone albo jest jedynie inwestycją. W 2026 roku za brak ważnej polisy grozi kara, a w razie wypadku koszty mogą sięgać milionów złotych.
ZUS otwiera okienko transferowe dla rodziców. Wiemy, do kiedy musisz wysłać wniosek, aby dostać 300 zł na konto jeszcze przed wrześniem
13 lip 2026

Szkolny dzwonek zabrzmi dopiero za kilka tygodni, ale gorączka zakupowa i kompletowanie podręczników ruszają już teraz. Dla domowych budżetów to co roku potężny cios, dlatego ZUS uruchomił już przyjmowanie zgłoszeń po darmowe wsparcie. Pieniądze z programu "Dobry Start" przysługują bez względu na to, ile zarabiasz, ale urzędnicy postawili twardy warunek: system nie przyzna środków automatycznie. Przegapienie kluczowego terminu oznacza bezpowrotną utratę gotówki.
Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na nowych zasadach, ale czy te przepisy są konstytucyjne?
13 lip 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował kluczowy przepis projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi o zastąpienie obecnego wymogu pobytu „dłużej niż dobę" nowym kryterium – zakwaterowania przez „co najmniej jedną noc". Problem? Nikt nie wie, kiedy dokładnie zaczyna się i kończy „noc" – zimą może to być już godzina 16:00. Jednocześnie RPO chwali pomysł zwolnienia z opłat osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i ich opiekunów.
Rząd szykuje duże zmiany w raportowaniu ESG. Tysiące firm unikną nowych obowiązków
13 lip 2026

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, która znacząco ograniczy obowiązki związane ze sprawozdawczością ESG. Zmiany wynikają z nowych regulacji unijnych i mają zawęzić grono firm zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

KAS weszła do spółek komunalnych. Do zapłaty blisko 20 mln zł
13 lip 2026

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy wykrył nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółek z branży komunalnej. Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, firmy bezpodstawnie korzystały ze zwolnienia z podatku, a łączne zobowiązania wraz z odsetkami sięgnęły blisko 20 mln zł.
Dochód jednorazowy w pomocy społecznej a prawo do zasiłku – rozliczać wstecz czy na przyszłość?
13 lip 2026

Jednorazowa wypłata zaległej emerytury, renty czy alimentów może pozbawić prawa do zasiłku z pomocy społecznej – ale to, na jak długo, zależy od tego, na jaki sąd trafisz. Jedne składy orzekające rozliczają taki dochód „wstecz" (za miesiące, których dotyczy), inne – „na przyszłość" (od dnia wypłaty). RPO przyłączył się do sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i domaga się uchwały, która skończy z tą loterią. Stawka? Realne pieniądze dla tysięcy najuboższych rodzin w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA